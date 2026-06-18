Ricardo Monreal destacó el himno nacional al ser cuestionado sobre las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. (Crédito: Cámara de Diputados)

“Tenemos una Constitución y tenemos un himno nacional que dice: ‘En cada mexicano un hijo te dio Dios’”, así respondió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, al ser cuestionado sobre su opinión respecto a las recientes declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien sostuvo que podrían tomar acción militar en México.

Monreal responde ante “amago” de Estados Unidos

El legislador por Zacatecas aseguró que JD Vance “sabe que es inadmisible una amenaza así”, precisó que de concretarse las insinuaciones intervencionistas de Estados Unidos podría ser un “despropósito mundial”.

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Desestimó que el país gobernado por Donald Trump vaya a ejecutar alguna acción militar en México, tal como lo comentó el vicepresidente:

“No creo que se atrevan, aunque sea muy poderoso ese país, a invadir militarmente México. Y no creo que haya mexicano bien nacido que acepte que la invasión militar sea una alternativa”.

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Asimismo, Monreal puntualizó que México ha tomado como alternativa el ofrecimiento de “acuerdos bilaterales, cooperación, coordinación y combate al crimen organizado de manera conjunta, con inteligencia, información y eficacia”.

En medio de negociaciones como el T-MEC, el diputado de Morena concluyó que lo dicho por JD Vance tensa la relación bilateral y “dificulta construir un ambiente racional. No ayuda a tener un entendimiento recíproco y tampoco ayuda a que las naciones avancen sin sobresaltos. Finalmente, es un amago”.

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Ricardo Monreal ve al himno nacional mexicano como un freno para posible intervención de EEUU en México. (Fotos: Cámara de Diputados/REUTERS)

JD Vance tensa relación con México

El pasado 17 de junio, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió que su gobierno tomará “acción militar" si lo considera necesario para proteger a su población, aunque señaló que busca coordinarse con las autoridades de México.

Las declaraciones, difundidas en una entrevista con N+ Univisión, tensaron la relación bilateral al dejar sin respuesta si respetará la prohibición de operaciones militares en territorio mexicano.

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Al ser cuestionado directamente sobre la “línea roja” que la presidenta Claudia Sheinbaum atribuye a no permitir operaciones militares en suelo nacional, Vance no respondió con un sí o un no. Reiteró que su prioridad es la defensa de su país, pero insistió en que prefiere trabajar con el gobierno mexicano.

El vicepresidente también acusó a la administración de Joe Biden de haber permitido que los cárteles operaran con demasiada libertad desde México “porque tenían tanto dinero”. Según Vance, esas organizaciones acumularon poder gracias a los recursos que obtienen en Estados Unidos por “la droga y el tráfico sexual”.

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U.S. Vice President JD Vance speaks during a press briefing at the White House in Washington, D.C., U.S., June 18, 2026. REUTERS/Eric Lee

Afirmó que su objetivo es ayudar a que esos grupos sean “menos poderosos”. Para ilustrar su postura, Vance describió un escenario en el que una organización criminal mexicana transporta “una carga masiva de armas y fentanilo” rumbo a Estados Unidos y “la única manera de detenerlo” es actuar contra ese grupo. “Por supuesto que iremos tras él”, dijo al medio.

El vicepresidente aclaró que en ese caso “nos encantaría trabajar con el gobierno de México”, pero remató: “Tenemos que defender a nuestra gente”. Agregó que su gobierno se reserva “el derecho” de ingresar activos militares a territorio nacional si lo estima necesario.

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