Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 18 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,88 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,5% respecto al precio previo de 19,97 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,42%, mientras que en términos interanuales, ha registrado una disminución del -9,11%.
El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado en los últimos días una tendencia negativa, marcando su primer descenso consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 4,92%, por debajo de la volatilidad de referencia de 5,73%, lo que sugiere una leve estabilidad en el mercado cambiario.
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