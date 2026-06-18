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Estos son los mejores memes que ha dejado el pato Merlín, la sensación del Mundial en México

El ave tricolor acompaña a Karla mientras vende aguas en la capital y su paseo entre aficionados crece en redes tras el 2-0 de México ante Sudáfrica

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Pato Merlín
Merlín, un pato con playera tricolor, se vuelve viral durante los festejos en calles de la CDMX por el triunfo de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026. Redes sociales

Sin duda, el tierno pato Merlín se ha convertido en una de las imágenes más visibles del Mundial 2026 en la CDMX después de aparecer en el Fan Fest del Zócalo y en los festejos por el triunfo de México ante Sudáfrica.

Durante los festejos en calles de la CDMX por el triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el Mundial 2026, un pato con playera tricolor se convirtió en la sensación: se trata de Merlín, un animal que acompaña a sus dueños mientras venden aguas en la capital.

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La viralización ocurre en un contexto de celebraciones masivas por el 2-0 de México, con concentraciones de aficionados en el Zócalo, el Ángel de la Independencia y en las inmediaciones del Estadio Azteca y sin duda internet ya hizo lo suyo, pues los memes de esta emblemática mascota ya inundan las redes sociales.

Merlín, un pato que lleva una camiseta de la selección nacional de fútbol de México, saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma. Ciudad de México, México. 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García
Merlín, un pato que lleva una camiseta de la selección nacional de fútbol de México, saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma. Ciudad de México, México. 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García

Estos son los mejores memes que inundan internet del pato más famoso de México y mascota no oficial del Mundial 2026

El pato mundialista que desplazó al jaguar y al ajolote

memes Pato Merlín
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El pato Merlín, el personaje más icónico de este mundial 2026: de vender aguas a figura viral

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El tierno pato más amado de México

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El pato Merlín y el Mundial 2026: la mascota no oficial que el público adoptó frente a la imposición

Por su puesto, la virilidad del pato Merlín ya ha comenzado a ser analizada por especialistas. En este sentido la Universidad Iberoamericana señala que la presencia de Merlín en actos públicos como el Fan Fest y la celebración por el triunfo de México ante Sudáfrica explica por qué el animal terminó por colocarse por encima de las campañas institucionales en la conversación pública.

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El caso, según la institución, muestra una respuesta de la gente frente a figuras promovidas desde estructuras oficiales.

Pedro Rosete, académico de la Licenciatura en Mercadotecnia de la IBERO, ha explicado que el caso de Merlín exhibe cómo una figura espontánea puede rebasar estrategias de comunicación diseñadas desde oficinas.

Al analizar el interés que generó el pato, Rosete sostuvo que el elemento decisivo fue su aparición inesperada en medio del ambiente mundialista.

“Cuando aparece algo que raya en lo absurdo, como un pato caminando entre los festejos mundialistas, llama la atención de manera natural. No fue planeado ni impuesto. Surgió de forma orgánica y eso genera una conexión emocional muy poderosa con las personas”, afirmó Rosete en un articulo de la IBERO.

El académico agregó que Merlín no es resultado de planeación ni de estudios de mercado. Su alcance, dijo Rosete según la IBERO, nace de que las personas lo descubren por cuenta propia y lo incorporan como algo cercano.

Merlin, un pato que lleva la camiseta de la selección nacional de fútbol de México («El Tri») y que saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma —que se hizo viral tras el partido de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica—, pasea por el barrio chino de la Ciudad de México, México, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García REENVÍO - REPETICIÓN DE CALIDAD IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Merlin, un pato que lleva la camiseta de la selección nacional de fútbol de México («El Tri») y que saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma —que se hizo viral tras el partido de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica—, pasea por el barrio chino de la Ciudad de México, México, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García REENVÍO - REPETICIÓN DE CALIDAD IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

“Cuando algo se percibe como una imposición, muchas veces genera rechazo o indiferencia. En cambio, cuando las personas lo adoptan por elección, se produce un acomodo emocional distinto. Lo sienten suyo”, explicó Rosete, de acuerdo con dicha universidad.

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