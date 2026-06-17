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Andrés Tovar: quién es el productor vinculado a proceso por presunto fraude de 150 millones de pesos

El conflicto legal surgió a partir de una denuncia presentada por Imagen Televisión, relacionada con derechos de producción y explotación de contenidos

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Primer plano de Andrés Tovar, hombre con barba y cabello recogido, vestido de traje oscuro, contra un fondo abstracto y colorido
El productor Andrés "N", asociado con Rocío Sánchez Azuara, ha sido vinculado a proceso judicial por presunto fraude. (Instagram: Andrés Tovar)

Andrés “N”, productor mexicano, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de fraude, fraude procesal y falsedad de declaraciones, en medio de una disputa legal con Imagen Televisión relacionada con la autoría y explotación de contenidos audiovisuales.

La resolución judicial no implica una sentencia ni determina culpabilidad. Sin embargo, el caso ha colocado bajo los reflectores la trayectoria profesional del esposo de Maite Perroni, uno de los productores más reconocidos de la televisión mexicana en los últimos años.

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De mensajero a productor de programas exitosos

Originario de Chiapas, Andrés “N” inició su carrera en Televisa en puestos operativos, muy lejos de la producción ejecutiva que posteriormente lo convertiría en una figura relevante de la industria.

Con el paso de los años, escaló posiciones como asistente de producción y coordinador de casting. Uno de sus primeros trabajos destacados ocurrió en 2002 con el reality Operación Triunfo.

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Posteriormente, participó en proyectos como Gossip Girl Acapulco, Los Héroes del Norte y producciones internacionales como Ugly Betty, adaptación estadounidense de la exitosa historia colombiana Yo soy Betty, la fea.

Su consolidación profesional llegó en Imagen Televisión, donde participó en el desarrollo y producción de espacios como Sale el Sol y De Pisa y Corre, programas que ayudaron a fortalecer la oferta de la televisora en sus primeros años de operación.

Tras dejar la empresa, se incorporó a TV Azteca para encabezar proyectos como Acércate a Rocío, conducido por Rocío Sánchez Azuara, además de una edición de La Academia.

El caso involucra sus trabajos en programas como Sale el sol y Acércate a Rocío, y plantea preguntas sobre la protección de la creatividad en la industria mexicana

¿Por qué fue vinculado a proceso?

El conflicto legal surgió a partir de una denuncia presentada por Imagen Televisión. De acuerdo con la acusación, la empresa habría sufrido un daño patrimonial estimado en 150 millones de pesos relacionado con derechos de producción y explotación de contenidos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación por presunto fraude y falsedad de declaración.

Un juez de control del Reclusorio Sur determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal y ordenó la vinculación a proceso del productor mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Rocío Sánchez Azuara, con blusa negra y falda roja, y Andrés Tovar, con blazer azul y pantalones fucsia, se señalan mutuamente en un set de televisión
Andrés "N", productor de cabecera, posa junto a Rocío Sánchez Azuara en el set de su programa de televisión. (Instagram: Andrés Tovar)

La respuesta de Andrés “N”

Tras conocerse la resolución, el productor difundió un mensaje en redes sociales donde rechazó las acusaciones y sostuvo que el procedimiento judicial deriva de una disputa por derechos de autor.

“Quiero aclarar que vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos”, expresó.

El productor aseguró que durante dos años intentó resolver el conflicto mediante diálogo y que posteriormente promovió una demanda civil para reclamar pagos que, según su versión, corresponden a obras creadas y desarrolladas por él.

“Estoy en esta situación por defender mis derechos como autor y productor, por obras que fueron creadas, desarrolladas, registradas y por cientos de horas producidas que no fueron pagadas”, afirmó.

También agregó: “Defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen. Esto no es solo sobre mí. Esto es sentar un precedente para productores, autores, compositores, escritores, diseñadores, comunicadores, para todos aquellos que viven de su creatividad y de sus obras”.

Su vida personal también ha estado bajo los reflectores

Además de su carrera televisiva, Andrés “N” ha sido protagonista de diversas noticias relacionadas con su vida privada.

En 2019 contrajo matrimonio con la actriz Claudia Martín. La relación terminó dos años después en medio de especulaciones sobre una supuesta infidelidad, aunque ambos señalaron que la separación obedeció a diferencias irreconciliables.

Meses más tarde confirmó su relación con Maite Perroni. La pareja se casó en octubre de 2022 y posteriormente dio la bienvenida a su primera hija.

Mientras el proceso judicial continúa, el productor enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera, con una investigación que mantiene la atención pública sobre su trayectoria profesional y su situación legal.

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