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Sheinbaum pide a secretaria del Bienestar “al menos llamarle la atención” a la prima de AMLO que llamó “asqueroso” a Trump

La presidenta pidió a los funcionarios de Morena distinguir su labor institucional de la militancia partidista

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Sheinbaum pidió que iinvestigar si Manuela Obrador cometió una falta administrativa. | Presidencia
Sheinbaum pidió que iinvestigar si Manuela Obrador cometió una falta administrativa. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que instruyó que “al menos se le llame la atención” a Manuela Obrador, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador y delegada del Bienestar en Chiapas, por insultar al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria desaprobó la conducta de la funcionaria, al afirmar que los servidores públicos que pertenezcan a Morena deben separar su labor institucional de su militancia partidista.

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Narró que la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez, le notificó por teléfono sobre la polémica, incluso antes de que saliera en los medios de comunicación, por lo que le pidió hablar con Manuela Obrador e investigar si se considera una falta administrativa.

“No, pues no. Ayer me informó la secretaria de Bienestar, le pedí que hablara con ella y ver realmente si hubo alguna falta administrativa en el trabajo que ella realiza.

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“Pero no es correcto, eres delegada de bienestar o eres militante de Morena. A lo mejor puedes ser militante de Morena, pero no puedes estar en las dos tareas. Entonces, tiene que definir en cuál tarea va a estar”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo afirmó que la declaración de la delegada del Bienestar no representa el sentir del gobierno de México y recalcó que todos los funcionarios de su administración deben ser respetuosos con Trump.

“Y obviamente, pues no representa el sentir del gobierno de México, que más allá de una opinión personal de alguien, puede ser representante del gobierno. Y nosotros, pues tenemos que ser respetuosos con el presidente de los Estados Unidos” dijo en Palacio Nacional", comentó.

Sin embargo, insistió en aclarar en qué circunstancias ocurrió esto y en su caso, sancionar su actuación o al menos hacer un llamado de atención.

“Vamos a ver, porque hay que ver si que le llame, que vea a la secretaria de bienestar y si es necesario, pues la revisión de la Secretaría de Anticorrupción. Pero, pues por lo menos tiene que haber un llamado de atención”, concluyó.

¿Qué dijo Manuela Obrador sobre Donald Trump?

Ayer, Manuela Obrador Narváez calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un “tipo asqueroso” durante un acto partidista de Morena en Palenque, Chiapas.

Obrador Narváez acusó que Trump no tiene interés en ayudar a México, sino que busca apropiarse de los recursos naturales del país, como el litio, el cobalto y el cobre.

También señaló al mandatario estadounidense de intentar debilitar a México a través de campañas de desinformación en medios de comunicación e hizo un llamado a los militantes de Morena a defender la soberanía nacional.

Durante un evento partidista, Manuela Obrador Narváez, diputada de Morena, calificó a Donald Trump como un “tipo asqueroso” y lo acusó de querer apropiarse de los recursos naturales de México. También señaló que el expresidente de Estados Unidos busca debilitar al país mediante campañas de desinformación y llamó a los militantes de Morena a defender la soberanía nacional y apoyar la Cuarta Transformación.

El discurso se da en el contexto del Plan de Acción sobre Minerales Críticos, firmado en febrero de 2026 por los gobiernos de Trump y Claudia Sheinbaum, que regula la exportación de litio mexicano y otros materiales estratégicos, excluyendo a países como China y Rusia.

Analistas señalan que Estados Unidos busca reducir su dependencia de China y que el gas natural podría convertirse en un instrumento de presión en futuras negociaciones.

En enero de este año, Manuela Obrador protagonizó otra polémica, tras difundirse que adquirió al contado una camioneta de lujo Volkswagen Audi Hybrid 2024, con un valor de 1 millón 169 mil 900 pesos.

La operación, registrada el 22 de enero de 2024, destaca por el monto y la forma de pago, pues supera ampliamente su ingreso anual neto como funcionaria, que según su declaración patrimonial es de 449 mil 485 pesos, aunque la Plataforma Nacional de Transparencia reporta un sueldo mensual de 108 mil 133 pesos.

Además de este vehículo, Obrador Narváez compró una Toyota Tacoma 2023 a crédito por 879,000 pesos y posee cuatro bienes inmuebles: dos casas y dos terrenos adquiridos entre 2002 y 2019.

La compra de la camioneta revivió cuestionamientos sobre la congruencia de familiares de López Obrador con la política de austeridad impulsada por Morena y señalada por figuras como Luisa María Alcalde y Claudia Sheinbaum, quienes han hecho llamados a evitar lujos entre funcionarios.

La adquisición ha sido ampliamente discutida en redes sociales y medios nacionales, en medio de otros casos de políticos de Morena que no siguen los lineamientos de austeridad.

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