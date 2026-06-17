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SAT estrena liderazgo en Grandes Contribuyentes: Congreso ratifica a Jennifer Krystel Castillo

La nueva funcionaria impulsará auditorías focalizadas en operaciones de riesgo y promete mayor certeza jurídica para los contribuyentes

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El Congreso ratificó a Jennifer Krystel Castillo Madrid al frente de una de las áreas más estratégicas del SAT.
El Congreso ratificó a Jennifer Krystel Castillo Madrid al frente de una de las áreas más estratégicas del SAT.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Jennifer Krystel Castillo Madrid como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de obtener 26 votos a favor y 8 en contra.

La funcionaria fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para encabezar una de las áreas más relevantes en materia de recaudación fiscal del país.

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Durante su comparecencia ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos, Castillo Madrid presentó las principales líneas de trabajo que impulsará al frente del organismo, con énfasis en una fiscalización estratégica basada en inteligencia fiscal, análisis de datos y certeza jurídica para los contribuyentes.

Auditorías a grandes contribuyentes se enfocarán en operaciones de riesgo

La nueva titular explicó que las auditorías dejarán de estar basadas en revisiones generalizadas para concentrarse en operaciones consideradas de alto riesgo. Para ello, el SAT utilizará sistemas automatizados que cruzan información y generan indicadores para detectar posibles irregularidades.

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Castillo Madrid plantea reducir tiempos de respuesta y agilizar devoluciones a contribuyentes.
Castillo Madrid plantea reducir tiempos de respuesta y agilizar devoluciones a contribuyentes.

Según detalló, las revisiones estarán dirigidas principalmente a contribuyentes vinculados con empresas que simulan operaciones, conocidas como “factureras”, así como a quienes reporten pérdidas fiscales recurrentes, presenten abusos en deducciones, registren ingresos no declarados o muestren inconsistencias entre compras, importaciones y ventas.

Castillo Madrid aseguró que el objetivo es combatir la evasión fiscal sin generar cargas innecesarias para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

Datos clave sobre los grandes contribuyentes en México

  • México cuenta con más de 67 millones de contribuyentes activos.
  • De ellos, 15 mil 644 pertenecen al segmento de grandes contribuyentes.
  • Este grupo representa apenas el 0.02% del padrón nacional.
  • Sin embargo, aporta alrededor del 52% de la recaudación federal.
  • Entre 2023 y 2025 se realizaron 2 mil 480 auditorías o revisiones ágiles a este sector.
  • Sólo cerca del 6% de los grandes contribuyentes fue sujeto a algún acto de fiscalización durante ese periodo.

Recaudación fiscal mantiene crecimiento sin aumentar impuestos

Durante su exposición, la funcionaria destacó que los ingresos tributarios continúan siendo la principal fuente de financiamiento del sector público.

Los grandes contribuyentes aportan más de la mitad de la recaudación federal en México.
Los grandes contribuyentes aportan más de la mitad de la recaudación federal en México.

Recordó que en 2025 la recaudación alcanzó los 5.3 billones de pesos, cifra que representó un crecimiento real de 4% respecto al año anterior.

Además, señaló que al cierre del primer trimestre de 2026 los ingresos tributarios representaron el 70.8% de los recursos captados por el sector público, reflejando la importancia de fortalecer los mecanismos de cumplimiento fiscal sin recurrir a incrementos en las tasas impositivas.

Transparencia y certeza jurídica, ejes de la nueva administración

Como parte de su plan de trabajo, Castillo Madrid planteó mejorar los procesos de recaudación mediante auditorías más eficientes, acelerar las devoluciones a contribuyentes y reducir los tiempos de resolución de consultas, autorizaciones y procedimientos administrativos.

Asimismo, propuso fortalecer los criterios de programación de auditorías para evitar duplicidades y auditorías simultáneas sobre un mismo contribuyente. También anunció que se buscará solicitar únicamente información representativa para cada revisión, con el fin de reducir cargas administrativas.

El SAT recibe las declaraciones anuales por todo el mes de abril.
Transparencia y certeza jurídica serán los pilares de la nueva gestión en el SAT. Crédito: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

La funcionaria subrayó que se uniformarán los criterios de revisión y se respetarán los plazos legales, los tratados internacionales para evitar la doble tributación y las reglas de caducidad en las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

¿Quién es Jennifer Krystel Castillo Madrid?

Jennifer Krystel Castillo Madrid cuenta con 18 años de experiencia en la administración pública.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos estratégicos en las secretarías de Administración y Finanzas y de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, además de desempeñarse en la Oficialía Mayor capitalina y en la Secretaría de Energía del Gobierno federal.

Es licenciada en Derecho, cuenta con estudios de posgrado en Administración Pública y ha cursado diversos diplomados en derecho tributario, auditoría y finanzas. Además, actualmente es candidata a doctora en el área de finanzas.

Tras rendir protesta ante la Comisión Permanente, la nueva administradora general de Grandes Contribuyentes reiteró su compromiso de conducir esta área del SAT con apego a la legalidad, eficiencia, transparencia y certeza jurídica, buscando fortalecer la confianza entre la autoridad fiscal y los contribuyentes.

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