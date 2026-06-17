La Ciudad de México recibe la Copa Mundial con la incidencia delictiva más baja desde 2019

(Foto: Colprensa)

La Ciudad de México cerró los primeros cinco meses de 2026 con menos de 50 delitos de alto impacto al día, una cifra que en 2019 superaba los 148 casos diarios. La reducción acumulada entre ambos periodos llega al 65%, según el Informe Mensual de Seguridad de mayo que el gobierno capitalino presentó este martes 16 de junio en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, tradujo esa caída en términos concretos: cada día, alrededor de 100 familias dejan de ser víctimas de un hecho delictivo. La funcionaria vinculó el resultado con la llegada de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que arrancó en la capital bajo condiciones de seguridad que calificó como “todo un éxito”.

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La caída frente a 2025 y el arranque de la administración

La disminución no se limita a la comparación con 2019. Los delitos de alto impacto también bajaron 8% respecto al mismo periodo de 2025, un descenso que se suma a siete años consecutivos de reducción de la incidencia delictiva en la ciudad.

Al inicio de la actual administración, en octubre de 2024, la ciudad registraba 74 delitos de alto impacto por día. Esa cifra cayó 33% hasta ubicarse por debajo de los 50 casos diarios al cierre de mayo de 2026.

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Los candidatos a ocupar un cargo público tendrán que lidiar con estos delitos de alto impacto. Imagen: Infobae México

Homicidios dolosos, a la mitad respecto a 2019

Los homicidios dolosos muestran la misma tendencia. Entre enero y mayo de 2026, las víctimas de ese delito disminuyeron 51% frente a 2019 y 8.8% en comparación con 2025.

La ciudad pasó de más de cuatro homicidios diarios hace siete años a poco más de dos en la actualidad. Ese descenso se refleja también en las órdenes de aprehensión cumplimentadas: 301 por homicidio en los primeros cinco meses del año, un aumento de 187% respecto a 2019.

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Más de 10 mil detenidos y 41 células desarticuladas

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2026 se detuvo a 10.897 personas por delitos de alto impacto. En ese mismo lapso, las autoridades desarticularon 41 células criminales y capturaron a mil 238 presuntos integrantes de grupos generadores de violencia.

Entre los decomisos operativos, Vázquez destacó el aseguramiento de tres mil armas de fuego, más de mil 700 kilogramos de mariguana, 224 kilogramos de cocaína, 92 kilogramos de metanfetamina y más de 6 mil vehículos relacionados con actividades ilícitas.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y patrullas de la policía participan en un operativo nocturno en Costa Rica, con cinta de seguridad amarilla delimitando el área y luces de emergencia encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras de la Fiscalía: extorsión, robo y violación

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, presentó los avances en judicialización. Entre enero y mayo de 2026, las detenciones y judicializaciones crecieron 38% en extorsión, 13.3% en homicidio, 39.1% en robo a casa habitación, 48.1% en robo de vehículo y 35.8% en violación, frente al mismo periodo de 2024.

Solo en mayo, los tribunales emitieron 485 sentencias condenatorias, equivalentes al 90% de los juicios concluidos ese mes. Desde el inicio de la administración, 366 personas fueron detenidas por extorsión o tentativa de extorsión, y en los primeros cinco meses del año se cumplimentaron 72 órdenes de aprehensión por ese delito.

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Percepción de inseguridad, dos trimestres a la baja

Los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI muestran que la percepción de inseguridad en la capital bajó de 61% a 57% entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Ese descenso representa dos trimestres consecutivos de mejora en el indicador.

Un machete ensangrentado yace en el suelo de concreto de una vivienda, rodeado por una cinta policial amarilla con la advertencia 'NO PASE' en la escena de un crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia que el gobierno capitalino atribuye a esos resultados se apoya en ocho ejes: atención a las causas, fortalecimiento policial, inteligencia y tecnología, coordinación institucional, evaluación territorial permanente, policía de proximidad, construcción de territorios de paz y seguridad con perspectiva de género. Entre las acciones concretas figuran la instalación de 36 mil nuevas cámaras de videovigilancia —con lo que el sistema alcanza casi 120 mil equipos en operación— y la creación de 72 polígonos de paz en 23 territorios prioritarios.

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Brugada cerró la presentación con una frase que resumió el objetivo de su administración: “Lo mejor es que bajen los delitos y que la gente se sienta más tranquila. Estamos logrando ambas cosas”.