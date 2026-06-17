Declaran culpable a ‘El Negro Zamora’, autor intelectual del ataque al bar Caballo Blanco que dejó 29 muertos en Veracruz

El incendio provocado en el bar Caballo Blanco, en agosto de 2019, dejó 29 personas muertas y conmocionó a todo el país. (Foto: Cuartoscuro)

Casi seis años después de una de las peores tragedias ocurridas en Veracruz, un juez federal declaró culpable a Edgar Zamora Martínez, alias “El Negro Zamora”, señalado como el autor intelectual del atentado perpetrado contra el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, donde murieron al menos 29 personas y otras diez resultaron heridas.

La resolución fue emitida por el juez de distrito Conrado Vallarta Esquivel durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Coatzacoalcos, donde se acreditó la responsabilidad de Zamora Martínez en la planeación y orden del ataque ocurrido la noche del 27 de agosto de 2019.

PUBLICIDAD

Aunque el fallo condenatorio ya fue emitido, será hasta este jueves 18 de junio cuando se dé a conocer la sentencia que deberá cumplir el acusado por estos hechos.

El caso del Caballo Blanco se convirtió en un símbolo de la violencia que azotó a Veracruz durante los últimos años y dejó una profunda herida en la sociedad veracruzana debido a la magnitud de la tragedia y la brutalidad del ataque.

PUBLICIDAD

El atentado habría sido planeado un día antes

Durante el juicio, uno de los elementos más relevantes fue el testimonio de un testigo protegido identificado como “Marcus”, quien señaló que Edgar Zamora Martínez ocupaba una posición de mando dentro de la organización criminal responsable del atentado.

Peritos realizaron el levantamiento de evidencia en el bar El Caballo Blanco. (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con su declaración, dentro de la estructura delictiva también figuraban Adán “N”, alias “El Gato”, y Leonardo “N”, alias “El Verde”, quienes habrían recibido instrucciones directas para coordinar la agresión.

PUBLICIDAD

Las investigaciones establecieron que el atentado comenzó a planearse desde el 26 de agosto de 2019, en una casa de seguridad ubicada en el municipio de Tatahuicapan.

Según la información presentada ante el juez, la orden consistía en realizar un “trabajo” en el bar El Caballo Blanco, presuntamente porque los responsables del establecimiento se habían negado a comercializar narcóticos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

PUBLICIDAD

Un día después, los participantes en la operación se reunieron en otra vivienda localizada en Coatzacoalcos, donde recibieron 40 mil pesos para financiar el ataque.

Parte del dinero habría sido destinado a la compra de gasolina y al pago de quienes participarían en el operativo, al que los propios involucrados llamaron “El Baile del Caballo Blanco”.

PUBLICIDAD

Familiares de las víctimas realizaron durante años marchas para exigir justicia por la tragedia ocurrida en el establecimiento ubicado en la colonia Palma Sola. (Foto: @diariodelistmo)

Una de las peores tragedias en la historia reciente de Veracruz

La noche del 27 de agosto de 2019, varios integrantes del grupo criminal arribaron al establecimiento, ubicado en la colonia Palma Sola, en Coatzacoalcos.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada durante el proceso judicial, los agresores ingresaron armados al negocio y sometieron a los guardias de seguridad.

PUBLICIDAD

Posteriormente, rociaron gasolina en distintas áreas del inmueble y provocaron un incendio que rápidamente se extendió por el interior del lugar.

Al mismo tiempo, se realizaron detonaciones de armas de fuego, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban en el establecimiento.

Clientes, empleados, bailarinas y trabajadores del lugar quedaron atrapados entre las llamas y el humo, sin posibilidad de escapar.

El saldo oficial fue de 29 personas fallecidas y diez lesionadas, en una tragedia que conmocionó no solamente a Veracruz, sino a todo el país.

PUBLICIDAD

Entre las víctimas había trabajadores del establecimiento, clientes y bailarinas, cuyas familias emprendieron durante años una lucha para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Cada 27 de agosto, familiares y amigos de las víctimas realizaron marchas y actos de memoria en Coatzacoalcos para recordar a las personas que perdieron la vida y reclamar castigo para todos los responsables.

PUBLICIDAD

La condena contra Edgar Zamora Martínez representa uno de los avances más importantes en el proceso judicial relacionado con la tragedia del Caballo Blanco. Sin embargo, el caso aún no está completamente cerrado.

Las autoridades informaron que Adán “N”, alias “El Gato”, señalado también por su presunta participación en la organización y ejecución del atentado, permanece en espera de recibir sentencia.

A casi seis años del ataque, la resolución judicial contra el presunto autor intelectual del incendio marca un nuevo capítulo en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Veracruz y abre la puerta para que las familias de las víctimas encuentren, al menos en parte, una respuesta a su prolongada demanda de justicia.