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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 30 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,96 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,56% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,85 pesos, según información de<i> Dow Jones</i>.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,2%, aunque en el contexto interanual, su valor ha registrado una bajada del 7,45%.

El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con dos jornadas consecutivas de apreciación. La volatilidad actual se sitúa en 4,32%, inferior a la volatilidad de referencia de 5,58%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el tipo de cambio.

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