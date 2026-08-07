Sin Sheinbaum, pero México estará presente en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia

México mantendrá presencia diplomática en Colombia pese a la ausencia de Claudia Sheinbaum.

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Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum no viajará a Colombia para la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, el Gobierno de México confirmó que sí tendrá representación oficial durante la ceremonia de investidura que se celebrará este viernes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, acudirá en representación del Gobierno de México al acto protocolario, donde transmitirá las felicitaciones oficiales y la disposición del país para mantener y fortalecer la relación bilateral con la nueva administración colombiana.

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Además, la dependencia dio a conocer que, previo a la ceremonia, Serur Smeke sostuvo un encuentro con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, a quien deseó éxito durante la gestión que iniciará junto con el nuevo mandatario.

Comunicado de SRE.

Sheinbaum descartó asistir personalmente a Colombia

La confirmación de la representación mexicana llega después de que Claudia Sheinbaum anunciara, durante su conferencia matutina del pasado 5 de agosto, que no asistiría personalmente a la investidura.

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En ese momento, la mandataria señaló que un integrante de su gobierno acudiría al evento, aunque todavía no se había definido quién asumiría esa responsabilidad. Un día después, la Cancillería confirmó oficialmente que la representante será Raquel Serur Smeke.

Con ello, México mantiene presencia en uno de los actos políticos más relevantes de la región, aunque sin la participación directa de la titular del Ejecutivo federal.

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Sheinbaum confirma que no asistirá a la toma de posesión en Colombia. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Líderes internacionales asistirán a la investidura en Cali

La ceremonia reunirá a jefes de Estado, representantes gubernamentales y delegaciones internacionales. Además, será un evento histórico, ya que por primera vez en la historia reciente de Colombia la toma de posesión presidencial se realizará fuera de Bogotá y tendrá como sede la ciudad de Cali.

Entre los asistentes confirmados se encuentran:

Javier Milei , presidente de Argentina.

Daniel Noboa , presidente de Ecuador.

Santiago Peña , presidente de Paraguay.

Laura Fernández , presidenta de Costa Rica.

José Raúl Mulino , presidente de Panamá.

Luis Abinader , presidente de República Dominicana.

Nasry Asfura , presidente de Honduras.

Rey Felipe VI de España .

Mauro Vieira , canciller de Brasil.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.

Javier Milei asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. EFE/ John Reyes Mejia

Estados Unidos también prevé enviar una delegación de alto nivel, aunque hasta el momento no se ha confirmado la asistencia del presidente Donald Trump.

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La relación México-Colombia inicia una nueva etapa

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia abre una nueva fase en la relación bilateral entre ambos países.

Aunque el Gobierno mexicano no emitió una felicitación inmediata tras confirmarse el triunfo electoral del mandatario colombiano en junio, Sheinbaum ha reiterado que México buscará mantener una relación institucional con Colombia, independientemente de las diferencias ideológicas que puedan existir entre ambas administraciones.

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México y Colombia mantienen cooperación pese al cambio de administración.

Durante las últimas semanas, la presidenta también ha insistido en la importancia de respetar la soberanía de cada nación, particularmente después de declaraciones realizadas por De la Espriella sobre el combate al narcotráfico y la actuación de organizaciones criminales en la región.

México apuesta por fortalecer el diálogo diplomático

Con la participación de Raquel Serur Smeke en la ceremonia, el Gobierno mexicano busca mantener abiertos los canales de comunicación con la nueva administración colombiana y refrendar su interés por fortalecer la cooperación bilateral.

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Ambos países mantienen una agenda común en temas como comercio, migración, seguridad y cooperación regional, además de participar conjuntamente en mecanismos multilaterales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza del Pacífico.

La presencia de la subsecretaria mexicana en la investidura representa el primer acercamiento oficial entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la administración de Abelardo de la Espriella, que iniciará funciones este 7 de agosto para el periodo 2026-2030.

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