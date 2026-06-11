Cáncer de próstata en México: más de 7 mil hombres mueren al año ante persistencia de barreras en detección oportuna

Ilustración que contrasta la serenidad de la detección temprana del cáncer de próstata, con un hombre consultando a un médico y símbolos de pruebas, frente a la preocupación ante el avance de la enfermedad, simbolizado por una próstata expandida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, cerca de mil hombres fallecen en el mundo a causa del cáncer de próstata, la segunda neoplasia más letal entre la población masculina y la más común del aparato genitourinario.

Esta enfermedad, que cada año suma más de 1.4 millones de diagnósticos y 375 mil decesos globales, afecta principalmente a Europa Occidental, Oceanía y Estados Unidos, pero tiene un impacto particularmente grave en países de menores ingresos debido al diagnóstico tardío.

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En México, el panorama es preocupante: el este padecimiento encabeza la lista de incidencia con más de 25 mil casos nuevos y 7 mil muertes anuales. Un elevado porcentaje de los pacientes recibe el diagnóstico en etapas avanzadas, lo que limita las opciones de tratamiento y reduce las probabilidades de supervivencia. Esta realidad se agrava por la resistencia de muchos varones a acudir al médico ante síntomas iniciales como dificultad o ardor al orinar, flujo débil o presencia de sangre en la orina.

Prevención y factores de riesgo contra el cáncer de próstata

El epidemiólogo Víctor Gómez Bocanegra, de la UNAM, insiste en la necesidad de revisar la próstata anualmente a partir de los 40 años. Factores como el consumo de carnes rojas, alimentos procesados y el sobrepeso incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad.

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En contraste, una dieta rica en omega-3, frutas y verduras puede disminuir el peligro. Existe la importancia de superar la vergüenza y el temor, ya que la detección temprana es clave para el éxito terapéutico.

Ilustración que destaca la importancia de una dieta equilibrada y chequeos regulares para la salud masculina, con énfasis en la prevención de problemas de próstata y corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico y desafíos en México

Félix Santaella Torres, jefe de Urología en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, recomienda dos estudios anuales: análisis de antígeno prostático y tacto rectal. A diferencia de países desarrollados, donde el 76 % de los casos se detecta en fases iniciales, en México solo entre el 35 y 45 % de los diagnósticos ocurre tempranamente.

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Un diagnóstico tardío suele implicar metástasis, con consecuencias graves para la calidad y esperanza de vida del paciente.

Ambos especialistas coinciden en que el autocuidado y la prevención son fundamentales para enfrentar este problema de salud pública. La atención oportuna y la individualización del manejo médico pueden marcar la diferencia para miles de hombres cada año.

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El conocimiento de las características patológicas es esencial, ya que no todos los cánceres de próstata evolucionan igual ni necesitan el mismo enfoque terapéutico. En fases tempranas, el 90 % de los pacientes tratados con cirugía o radioterapia puede sobrevivir hasta quince años, mientras que en etapas avanzadas, el pronóstico es menos favorable.