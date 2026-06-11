México

Cáncer de próstata en México: más de 7 mil hombres mueren al año ante persistencia de barreras en detección oportuna

Esta enfermedad suma más de 1.4 millones de diagnósticos y 375 mil decesos a nivel mundial

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Ilustración editorial plana dividida en dos: un hombre sereno con un médico y símbolos de pruebas; al lado, el mismo hombre preocupado con una próstata agrandada.
Ilustración que contrasta la serenidad de la detección temprana del cáncer de próstata, con un hombre consultando a un médico y símbolos de pruebas, frente a la preocupación ante el avance de la enfermedad, simbolizado por una próstata expandida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, cerca de mil hombres fallecen en el mundo a causa del cáncer de próstata, la segunda neoplasia más letal entre la población masculina y la más común del aparato genitourinario.

Esta enfermedad, que cada año suma más de 1.4 millones de diagnósticos y 375 mil decesos globales, afecta principalmente a Europa Occidental, Oceanía y Estados Unidos, pero tiene un impacto particularmente grave en países de menores ingresos debido al diagnóstico tardío.

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En México, el panorama es preocupante: el este padecimiento encabeza la lista de incidencia con más de 25 mil casos nuevos y 7 mil muertes anuales. Un elevado porcentaje de los pacientes recibe el diagnóstico en etapas avanzadas, lo que limita las opciones de tratamiento y reduce las probabilidades de supervivencia. Esta realidad se agrava por la resistencia de muchos varones a acudir al médico ante síntomas iniciales como dificultad o ardor al orinar, flujo débil o presencia de sangre en la orina.

Prevención y factores de riesgo contra el cáncer de próstata

El epidemiólogo Víctor Gómez Bocanegra, de la UNAM, insiste en la necesidad de revisar la próstata anualmente a partir de los 40 años. Factores como el consumo de carnes rojas, alimentos procesados y el sobrepeso incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad.

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En contraste, una dieta rica en omega-3, frutas y verduras puede disminuir el peligro. Existe la importancia de superar la vergüenza y el temor, ya que la detección temprana es clave para el éxito terapéutico.

Silueta de un hombre genérico junto a un gran reloj que muestra un icono de próstata y manos de chequeo; rodeado de alimentos saludables y procesados.
Ilustración que destaca la importancia de una dieta equilibrada y chequeos regulares para la salud masculina, con énfasis en la prevención de problemas de próstata y corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico y desafíos en México

Félix Santaella Torres, jefe de Urología en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, recomienda dos estudios anuales: análisis de antígeno prostático y tacto rectal. A diferencia de países desarrollados, donde el 76 % de los casos se detecta en fases iniciales, en México solo entre el 35 y 45 % de los diagnósticos ocurre tempranamente.

Un diagnóstico tardío suele implicar metástasis, con consecuencias graves para la calidad y esperanza de vida del paciente.

Ambos especialistas coinciden en que el autocuidado y la prevención son fundamentales para enfrentar este problema de salud pública. La atención oportuna y la individualización del manejo médico pueden marcar la diferencia para miles de hombres cada año.

El conocimiento de las características patológicas es esencial, ya que no todos los cánceres de próstata evolucionan igual ni necesitan el mismo enfoque terapéutico. En fases tempranas, el 90 % de los pacientes tratados con cirugía o radioterapia puede sobrevivir hasta quince años, mientras que en etapas avanzadas, el pronóstico es menos favorable.

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