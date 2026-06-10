Somos México denuncia a Morena por usar su padrón de afiliados

Somos México denunció a integrantes de Morena por robo de su padrón de militantes. (Foto: Somos México)

La disputa entre Somos México y Morena ha comenzado este 9 de junio de 2026, luego de que el partido de color rosa diera a conocer que presentó una denuncia en contra de seis integrantes del partido oficialista, por el uso ilegal de su padrón de militantes con el fin de impedir el registro del partido ante el INE.

El presidente del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, dio a conocer que el procedimiento penal fue iniciado en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FEMDE-FGR), así como un juicio electoral ante el TEPJF.

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Denuncian a morenistas por filtración de padrón

Entre las exigencias se encuentra una investigación en contra del personal que forma parte del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes se presume filtraron el “padrón de militantes de Somos México, que es información personal, confidencial y reservada”.

Durante una conferencia de prensa, Acosta Naranjo precisó los nombres de los acusados:

Sergio Gutiérrez Luna

Emmanuel Josué Díaz Malvaez

Nora Delgado Ochoa

Alma Elisa Zavala Ríos

Yamilet Alejandro Candelaria

Carlos Fernando Hazel Calvillo Reynoso

El presidente de Somos MX señaló que Gutiérrez Luna podría haber estado inmiscuido en acciones que llevaron impedir el registro de su partido y otras tres organizaciones.

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En el comunicado se precisa que “Gutiérrez Luna pretende que el TEPJF cambie el criterio votado unánimemente por el INE y el propio Tribunal, según el cual quedan anuladas afiliaciones irregulares de Morena, dado que en diez ocasiones no ha presentado documentos originales que las avalen”.

El partido advirtió que de aceptar el criterio de “afiliaciones duplicadas” que son reclamadas por Morena, las cuales suman 93 mil en su conjunto, “de cambiarse ese criterio extemporánea e ilegalmente, ninguna de las organizaciones alcanzaría el registro”.

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“No creo que sea la presidenta Claudia Sheinbaum, sino personas que están influyendo en las decisiones de Morena. Quisiera creer que no viene de lo más alto. Porque si fuera decisión de la Presidenta, el TEPJF ya hubiera votado por cambiar el criterio. No sería la primera vez. Pero van tres ocasiones en que no pueden votarlo para cambiarlo. Si fueran sus instrucciones, ya lo habrían hecho de manera directa”, comentó Guadalupe Acosta Naranjo.