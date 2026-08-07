Survivor México: quién gana la recompensa hoy 7 de agosto

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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A diferencia de otras temporadas, en esta ocasión Survivor México tiene eliminaciones dobles desde las primeras semanas, por lo que los fans hacen especulaciones en distintos espacios.

No todos los días se juegan las mismas competencias en Survivor, usualmente los viernes es la competencia por el collar de inmunidad individual, pero en esta ocasión será una recompensa por suministros.

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Según los rumores, la tribu Jaguares resulta vencedora hoy 7 de agosto, pero los fans tendrán que ver el programa en vivo para comprobarlo.

Qué pasó en el capítulo de Survivor México del jueves

El capítulo del 6 de agosto de Survivor México 2026 dejó varias sorpresas, marcando el inicio del intercambio de integrantes entre Jaguares y Halcones en la recta final rumbo a la gran definición.

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Tras la reciente eliminación de Rey Grupero, las tensiones y estrategias dentro de los equipos alcanzaron un nuevo nivel.

(SurvivorMx/FB)

Durante la emisión, los Jaguares enfrentaron un doble proceso de eliminación. Primero, Rey Grupero fue sentenciado y, tras una segunda votación en el Consejo Tribal, Shada resultó seleccionada para disputar su permanencia. Ambos se enfrentaron en un reto donde la paciencia y el equilibrio fueron decisivos. Finalmente, Shada consiguió la victoria, mientras que Rey Grupero quedó fuera de la competencia.

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Luego del duelo, Shada decidió entregar la pieza de la “Reliquia” a Azalia, buscando restaurar la armonía en su equipo tras el conflicto generado por Julio Camejo. Este gesto fue interpretado como un intento de reconciliación y de fortalecer la unión en la fase decisiva del reality.

Dónde ver Survivor México 2026

El programa se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por el canal Azteca UNO, donde se desarrollan las competencias y recompensas. La eliminación semanal ocurre los domingos en el mismo horario. Además, todos los episodios están disponibles en la plataforma Disney Plus y en la aplicación de TV Azteca, permitiendo seguir la competencia en cualquier momento.

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Participantes Survivor México 2026

Jaguares:

Abel Robles

Shada Hernández

Sebastián Yate

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Sheila Velázquez

Azalia “La Negra”

(Survivor Mexico)

Halcones:

Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

En la cuenta regresiva hacia la final, solo uno podrá conquistar la “Reliquia en llamas” y obtener el premio de 2 millones de pesos.

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La noche del domingo 2 de agosto marcó un nuevo giro en Survivor México 2026, cuando la Tribu Halcones enfrentó una baja que dejó al grupo en desventaja.

El duelo de eliminación puso a dos participantes en una competencia cerrada de equilibrio, donde solo uno logró permanecer en la isla.

El enfrentamiento entre Avril Andrade y Erick mantuvo el suspenso hasta el último momento.

Aunque ambos demostraron determinación, finalmente Erick no logró superar el reto y se convirtió en el segundo eliminado de la temporada.

Esta eliminación deja a los Halcones con solo cinco integrantes, agravando la presión interna en las próximas pruebas.

Durante la gala, la tensión entre los concursantes fue palpable.

El duelo exigió equilibrio y concentración, cualidades que resultaron decisivas para definir el destino de los nominados.

La prueba estuvo marcada por la equidad, ya que los dos participantes mantuvieron un rendimiento similar hasta que el error de Erick inclinó la balanza.

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La pregunta que muchos seguidores se hacen es: ¿qué ocurrió en la eliminación de hoy en Survivor México 2026?

La respuesta es directa: tras un enfrentamiento reñido, Erick fue el segundo participante en abandonar la competencia, dejando a la Tribu Halcones en una posición comprometida para las próximas semanas.

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El episodio fue transmitido por Azteca UNO y generó conversación en redes sociales, donde los fanáticos compartieron sus impresiones sobre el resultado.