Tendencias de maquillaje según tu edad: cómo aplicar el rubor de forma correcta y no exagerada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tendencias de maquillaje de 2026 marcan diferencias claras según la edad y el momento del día, pero también muestran que el uso del rubor se universaliza como un recurso para cualquier género.

Aplicar este producto de forma correcta puede transformar el rostro y sumar versatilidad a distintos estilos, ya sea para un look natural de día o un acabado más marcado para la noche.

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Especialistas coinciden en que la clave para no exagerar está en la preparación de la piel, la elección del tono y la técnica de aplicación.

El maquillaje deja de ser exclusivo de mujeres y se convierte en una herramienta de autoexpresión para hombres y personas no binarias.

El rubor en 2026: más allá del género y la edad

El rubor recupera protagonismo este año, desplazando reglas tradicionales y adaptándose a las rutinas de cualquier persona. La tendencia es combinar texturas ligeras y tonos que armonicen con el color natural de la piel. Los tonos más recomendados son coral, durazno, rosa suave, terracota y rojizo translúcido.

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Tres mujeres de distintas generaciones aplican rubor frente al espejo, mostrando técnicas adecuadas para resaltar la belleza según la edad y evitar excesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas señalan que el rubor ya no se limita a las mejillas. Ahora se extiende hacia la nariz para crear el efecto llamado sun kissed o se coloca más alto, casi en la sien, para estilizar el rostro. Esta técnica se adapta a cualquier edad: en jóvenes, da frescura; en adultos, aporta un efecto de lifting visual.

Puntos clave para aplicar rubor según la edad

La aplicación correcta depende de la etapa de la vida, la textura de la piel y el resultado deseado. Entre los consejos más repetidos por maquilladores y portales de belleza destacan:

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Para pieles jóvenes, el boyfriend blush y el efecto watercolor son los más buscados. Consisten en aplicar rubor en crema o líquido en el centro de las mejillas, difuminando ligeramente hacia la nariz y las sienes. El resultado es fresco y natural.

En pieles adultas, la técnica recomendada en Cosmopolitan es usar tonos cálidos, como melocotón o naranja tostado, aplicados en la parte alta del pómulo y en movimientos ascendentes. Esto evita que el rostro se vea caído y ayuda a neutralizar ojeras. La recomendación es evitar el exceso de producto en la zona baja de la mejilla para no acentuar líneas de expresión.

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En personas mayores, la prioridad es elegir fórmulas en crema o mousse, que se funden mejor y no resecan la piel. Los tonos suaves y modulables permiten sumar color sin endurecer los rasgos.

Tendencias de día y noche: cómo lograr el acabado correcto

Durante el día, el maquillaje se enfoca en la naturalidad. Lo ideal es trabajar el rubor en capas delgadas, preferir texturas ligeras y tonos cercanos al color de la piel. Se recomienda aplicar el producto después de la base y antes del polvo, para lograr un color integrado y duradero.

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Por la noche, es posible intensificar el color y apostar por acabados más marcados. Las tendencias de 2026 proponen rubores pigmentados, combinados con iluminadores o productos en polvo para fijar el resultado y prolongar la duración. El maquillaje nocturno admite experimentar con tonos más profundos y técnicas artísticas.

Tres mujeres de diferentes generaciones se aplican rubor frente a un tocador, mostrando distintas técnicas y estilos de maquillaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del rubor también marca la diferencia. Para un efecto “lifting”, la técnica blush lifting consiste en aplicar el producto en la parte alta del pómulo y difuminar hacia la sien. En cambio, el estilo cloud dancer utiliza rubores pastel para crear un acabado etéreo, mientras que el soft goth apuesta por tonos fríos y difuminados con piel luminosa.

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Cómo evitar el exceso de rubor

La recomendación principal entre expertos es empezar con poca cantidad y construir el color en capas finas. Aplicar el producto en la parte alta del rostro y difuminar hacia arriba evita un acabado pesado. Los movimientos circulares y ascendentes ayudan a lograr una transición suave y natural.

Evitar acercar el rubor demasiado a la ojera es fundamental para no marcar imperfecciones. Los maquilladores recomiendan usar brochas de tamaño mediano y preferir fórmulas fáciles de difuminar, como las versiones en crema o mousse.

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El rubor como lenguaje personal

El maquillaje en 2026 se entiende como una forma de presencia, no de corrección. El rubor deja de ser un detalle y se convierte en el eje del look, adaptándose a la intención de cada persona y a su momento de vida. La tendencia es experimentar, combinar técnicas y colores, y ajustar la intensidad según el contexto y el gusto personal.