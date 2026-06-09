Sheinbaum acusa a ultraderecha de incitar represión en protestas por Mundial 2026: “Salinas Pliego no puede llamar a la violencia”

Claudia Sheinbaum Pardo se dirige a los medios de comunicación desde un podio con el escudo de México, en un evento crucial para la política mexicana. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este martes que sectores de la ultraderecha y el empresario Ricardo Salinas Pliego promueven mensajes para incidir en protestas violentas y generar un ambiente de represión de cara a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México. En su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que existen intentos por crear la percepción de caos social justo antes del evento internacional.

De acuerdo con la mandataria, las manifestaciones en el centro de la capital, principalmente de grupos magisteriales, representan solo el 8 por ciento de las escuelas del país. Señaló que algunos de estos movimientos buscan proyectar una imagen de desestabilización ante la comunidad internacional. “Hay una provocación para mostrar que hay caos en México. Eso no es cierto, está montado”, declaró Sheinbaum durante la conferencia.

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La presidenta exhibió un fragmento de una reciente entrevista televisiva donde Ricardo Salinas Pliego llama a “ser más rudos”, “hacer huelga” y “bloquear accesos”, frases que, según Sheinbaum, constituyen un llamado abierto a la violencia. “No puede él llamar a actos de violencia. Se junta con estos grupos supuestamente radicales que hacen actividades violentas”, sostuvo la mandataria.

El señalamiento se produjo horas después de que se reforzaran las medidas de seguridad en el primer cuadro de la Ciudad de México, ante la proximidad de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la presencia de manifestantes en el Zócalo capitalino. El gobierno federal y la administración local desplegaron elementos de seguridad y vallas para garantizar el desarrollo del evento y la movilidad de turistas, visitantes y habitantes.

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Sheinbaum descarta represión y reitera puertas abiertas al diálogo

Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no recurrirá a la represión y que las fuerzas de seguridad han actuado bajo protocolos para evitar enfrentamientos. “No vamos a reprimir. Hay mecanismos para contener, ayudar y evitar que haya enfrentamientos. Hay diálogo permanente con los manifestantes”, enfatizó la mandataria.

El gobierno federal y la administración capitalina implementaron un operativo de seguridad en el Zócalo y zonas aledañas para garantizar la movilidad y la seguridad durante la inauguración del Mundial. También se publicó un decreto que dispone teletrabajo y suspensión de clases en la Ciudad de México para ese día, dirigido tanto al sector público como al privado, con el objetivo de reducir el tráfico y facilitar el acceso a los diferentes puntos de celebración.

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Sheinbaum reiteró el llamado a que cualquier manifestación sea pacífica y responsabilizó tanto a actores de ultraderecha como a grupos radicales de incitar a la violencia con fines políticos: “Es muy importante que quien está convocando a la violencia sea responsable de sus palabras. No vamos a caer en ninguna provocación”.

La presidenta explicó que se han detectado “artefactos explosivos en vehículos que venían a la ciudad”, hechos que calificó como provocaciones para que las autoridades reaccionen con fuerza y se proyecte una imagen negativa del país. Según la mandataria, sectores opositores buscan “mostrar que el gobierno mexicano reprime como en el pasado”, en coincidencia con el aniversario de la represión del 10 de junio de 1971.

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Durante la conferencia, Sheinbaum insistió en que el país vive una etapa de apertura democrática y que el gobierno mantiene el diálogo con todos los sectores sociales, incluyendo a los grupos inconformes. “No existe un descontento social generalizado. Hay ciertos grupos que no están de acuerdo con algunas medidas y se les atiende, como ocurre en cualquier país”, afirmó.

El gobierno federal señaló que las acciones emprendidas buscan proteger tanto a manifestantes como a asistentes al evento deportivo. “Las vallas que se han colocado sirven para evitar enfrentamientos directos y mantener la seguridad de todos”, explicó Sheinbaum, quien también recordó que las mesas de diálogo con los diferentes grupos magisteriales permanecen abiertas.

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Protestas de la CNTE y demandas magisteriales en el marco del Mundial 2026

La presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el centro de la Ciudad de México ha generado bloqueos y protestas en días previos a la inauguración del Mundial 2026. Los docentes han instalado plantones en el Zócalo y han realizado marchas para exigir la desaparición de la USICAMM, la derogación de la ley de pensiones del ISSSTE de 2007 y mejores condiciones salariales.

Datos presentados durante la conferencia indican que el paro magisterial afecta principalmente a los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. En Oaxaca, más del 80 por ciento de las escuelas permanecen sin clases, mientras que en Chiapas la cifra ronda el 13 por ciento. En la Ciudad de México, el paro afecta a una decena de escuelas.

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El gobierno federal ha reiterado que mantiene mesas de diálogo abiertas con los representantes magisteriales y que ha atendido demandas históricas del sector, como la reinstalación de maestros sancionados, la basificación de más de un millón de trabajadores y el incremento salarial en términos reales por encima de la inflación. También se han anunciado rutas para construir una iniciativa que sustituya a la USICAMM y un fortalecimiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Sheinbaum llamó al magisterio a valorar las propuestas planteadas por el gobierno y regresar a las aulas para concluir el ciclo escolar. Sostuvo que el derecho a la manifestación está garantizado, siempre que se realice de manera pacífica y sin afectar a terceros. “Las puertas al diálogo permanecen abiertas y la atención a las demandas legítimas de los maestros es permanente”, concluyó la presidenta.

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