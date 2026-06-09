SCJN niega acuerdo para impulsar a Yasmín Esquivel como ministra presidenta en 2027

La mayoría de los ministros de la SCJN habría acordado en reuniones privadas impulsar a Yasmín Esquivel como ministra presidenta en 2027 y no a Lenia Batres, según el periodista Arturo Ángel. (CUARTOSCURO)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este lunes que exista un acuerdo entre las ministras y ministros del Pleno para impulsar a Yasmín Esquivel Mossa como la nueva ministra presidenta del máximo tribunal en 2027.

La versión surgió luego de que el periodista Arturo Ángel revelara un supuesto consenso interno para desplazar a la ministra Lenia Batres Guadarrama para presidir al supremo tribunal que, según el artículo 94 constitucional, le correspondería asumir al término del periodo de Hugo Aguilar Ortiz.

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¿Qué se dice del supuesto acuerdo?

De acuerdo con la información de Arturo Ángel, la mayoría de los integrantes del Pleno tomó una decisión en conversaciones a puerta cerrada: que la presidencia se renueve en septiembre de 2027, pero que no la asuma Batres. Las fuentes citadas por Ángel tienen, según el periodista, pleno conocimiento de las discusiones que se llevan a cabo al interior del tribunal.

Convenio Marco de Colaboración entre la Suprema Corte, el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de las Mujeres (Foto: X)

“Dado que no hubo correcciones con la reforma judicial, se abrió la puerta a que la presidencia de la Corte sea definida por el Pleno. Y lo que se ha determinado por la mayoría es que la presidencia sí se renueve en 2027 pero que no la tome Lenia Batres. Ya hay un consenso interno para que la presidencia la asuma Yasmín Esquivel", indicó una de las fuentes al comunicador.

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El bloque que respalda a Esquivel lo conformarían los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Arístides Rodrigo Guerrero García, Loretta Ortiz e Irving Espinoza Betanzo, además de la propia Esquivel.

La ministra Sara Irene Herrerías se mantiene en una posición indefinida. Se prevé que el ministro presidente Hugo Aguilar adopte la postura que prevalezca en Palacio Nacional cuando llegue el momento formal de la renovación.

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El fallo sobre la marca “Ministra del Pueblo” sienta precedente para futuros registros de nombres vinculados a cargos públicos, tras la batalla legal de Lenia Batres contra el IMPI. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)

Según esta versión, quienes se oponen al acuerdo son Lenia Batres, quien ha sostenido que le corresponde la presidencia por los resultados electorales, y la ministra María Estela Ríos, quien respalda esa posición.

Hasta el viernes pasado, la SCJN publicaba en su propia página un gráfico que dejaba ver el orden de sucesión: Batres presidenta en 2027, Esquivel en 2029 y Loretta Ortizen 2031. El criterio era el número de votos obtenidos en la elección judicial de 2025. Este lunes, sin ninguna explicación pública, el gráfico fue modificado y los plazos fueron retirados.

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El bloque mayoritario se apoya en una contradicción que la reforma judicial dejó sin resolver. Según el artículo 94, la presidencia le corresponde a quien más votos recibió en la elección judicial —dos años— y luego al siguiente en la lista: eso favorece a Batres. Pero el artículo 97 le da esa facultad al Pleno, mediante votación interna, y establece un periodo de cuatro años. Ambos artículos siguen vigentes y ninguno fue corregido.

La SCJN niega diálogos sobre el relevo

Luego de la circulación de esta información, la SCJN emitió una tarjeta informativa en la que rechazó que existan acuerdos o conversaciones sobre la sucesión.

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(SCJN)

El Pleno “no ha celebrado sesión pública o privada, ni se han sostenido diálogos en Pleno relacionados con dicho relevo”, señala el documento fechado este lunes 8 de junio.

La institución agregó que la presidencia actual, encabezada por Hugo Aguilar, “aún no cumple un año de ejercicio de los dos que le corresponden”, por lo que calificó cualquier versión sobre una sucesión como “meramente especulativa” y ajena a “hechos o decisiones adoptadas por este Alto Tribunal”.

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La Presidencia de la SCJN cerró el comunicado con una advertencia: estas versiones “no contribuyen a mantener la armonía necesaria para el correcto desempeño de sus responsabilidades constitucionales”.

En la elección judicial de 2025, Hugo Aguilar Ortiz fue el más votado de toda la elección, con 6,195,612 votos, por lo que asumió automáticamente la presidencia de la Corte el 1 de septiembre de 2025. Su periodo concluye el 31 de agosto de 2027.

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Los ministros electos en 2025. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Así quedó la votación completa, en orden descendente:

Hugo Aguilar Ortiz — 6,195,612 votos

Lenia Batres Guadarrama — 5,534,681 votos

Yasmín Esquivel Mossa — 4,985,925 votos

Loretta Ortiz Ahlf — 4,736,571 votos

María Estela Ríos González — 4,440,634 votos

Giovanni Azael Figueroa Mejía — 3,655,748 votos

Irving Espinosa Betanzo — 3,587,951 votos

Arístides Rodrigo Guerrero García — 3,584,825 votos

Sara Irene Herrerías Guerra — 3,053,788 votos