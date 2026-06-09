México

SCJN niega acuerdo para impulsar a Yasmín Esquivel como ministra presidenta en 2027

Según la reforma judicial el puesto le correspondería a Lenia Batres por los votos obtenidos en la elección de 2025

Guardar
Google icon
La mayoría de los ministros de la SCJN habría acordado en reuniones privadas impulsar a Yasmín Esquivel como ministra presidenta en 2027 y no a Lenia Batres, según el periodista Arturo Ángel. (CUARTOSCURO)
La mayoría de los ministros de la SCJN habría acordado en reuniones privadas impulsar a Yasmín Esquivel como ministra presidenta en 2027 y no a Lenia Batres, según el periodista Arturo Ángel. (CUARTOSCURO)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este lunes que exista un acuerdo entre las ministras y ministros del Pleno para impulsar a Yasmín Esquivel Mossa como la nueva ministra presidenta del máximo tribunal en 2027.

La versión surgió luego de que el periodista Arturo Ángel revelara un supuesto consenso interno para desplazar a la ministra Lenia Batres Guadarrama para presidir al supremo tribunal que, según el artículo 94 constitucional, le correspondería asumir al término del periodo de Hugo Aguilar Ortiz.

PUBLICIDAD

¿Qué se dice del supuesto acuerdo?

De acuerdo con la información de Arturo Ángel, la mayoría de los integrantes del Pleno tomó una decisión en conversaciones a puerta cerrada: que la presidencia se renueve en septiembre de 2027, pero que no la asuma Batres. Las fuentes citadas por Ángel tienen, según el periodista, pleno conocimiento de las discusiones que se llevan a cabo al interior del tribunal.

Convenio Marco de Colaboración entre la Suprema Corte, el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de las Mujeres (Foto: X)
Convenio Marco de Colaboración entre la Suprema Corte, el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de las Mujeres (Foto: X)

“Dado que no hubo correcciones con la reforma judicial, se abrió la puerta a que la presidencia de la Corte sea definida por el Pleno. Y lo que se ha determinado por la mayoría es que la presidencia sí se renueve en 2027 pero que no la tome Lenia Batres. Ya hay un consenso interno para que la presidencia la asuma Yasmín Esquivel", indicó una de las fuentes al comunicador.

PUBLICIDAD

El bloque que respalda a Esquivel lo conformarían los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Arístides Rodrigo Guerrero García, Loretta Ortiz e Irving Espinoza Betanzo, además de la propia Esquivel.

La ministra Sara Irene Herrerías se mantiene en una posición indefinida. Se prevé que el ministro presidente Hugo Aguilar adopte la postura que prevalezca en Palacio Nacional cuando llegue el momento formal de la renovación.

El fallo sobre la marca “Ministra del Pueblo” sienta precedente para futuros registros de nombres vinculados a cargos públicos, tras la batalla legal de Lenia Batres contra el IMPI. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)
El fallo sobre la marca “Ministra del Pueblo” sienta precedente para futuros registros de nombres vinculados a cargos públicos, tras la batalla legal de Lenia Batres contra el IMPI. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)

Según esta versión, quienes se oponen al acuerdo son Lenia Batres, quien ha sostenido que le corresponde la presidencia por los resultados electorales, y la ministra María Estela Ríos, quien respalda esa posición.

Hasta el viernes pasado, la SCJN publicaba en su propia página un gráfico que dejaba ver el orden de sucesión: Batres presidenta en 2027, Esquivel en 2029 y Loretta Ortizen 2031. El criterio era el número de votos obtenidos en la elección judicial de 2025. Este lunes, sin ninguna explicación pública, el gráfico fue modificado y los plazos fueron retirados.

El bloque mayoritario se apoya en una contradicción que la reforma judicial dejó sin resolver. Según el artículo 94, la presidencia le corresponde a quien más votos recibió en la elección judicial —dos años— y luego al siguiente en la lista: eso favorece a Batres. Pero el artículo 97 le da esa facultad al Pleno, mediante votación interna, y establece un periodo de cuatro años. Ambos artículos siguen vigentes y ninguno fue corregido.

La SCJN niega diálogos sobre el relevo

Luego de la circulación de esta información, la SCJN emitió una tarjeta informativa en la que rechazó que existan acuerdos o conversaciones sobre la sucesión.

(SCJN)
(SCJN)

El Pleno “no ha celebrado sesión pública o privada, ni se han sostenido diálogos en Pleno relacionados con dicho relevo”, señala el documento fechado este lunes 8 de junio.

La institución agregó que la presidencia actual, encabezada por Hugo Aguilar, “aún no cumple un año de ejercicio de los dos que le corresponden”, por lo que calificó cualquier versión sobre una sucesión como “meramente especulativa” y ajena a “hechos o decisiones adoptadas por este Alto Tribunal”.

La Presidencia de la SCJN cerró el comunicado con una advertencia: estas versiones “no contribuyen a mantener la armonía necesaria para el correcto desempeño de sus responsabilidades constitucionales”.

En la elección judicial de 2025, Hugo Aguilar Ortiz fue el más votado de toda la elección, con 6,195,612 votos, por lo que asumió automáticamente la presidencia de la Corte el 1 de septiembre de 2025. Su periodo concluye el 31 de agosto de 2027.

Los ministros electos en 2025. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
Los ministros electos en 2025. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Así quedó la votación completa, en orden descendente:

  • Hugo Aguilar Ortiz — 6,195,612 votos
  • Lenia Batres Guadarrama — 5,534,681 votos
  • Yasmín Esquivel Mossa — 4,985,925 votos
  • Loretta Ortiz Ahlf — 4,736,571 votos
  • María Estela Ríos González — 4,440,634 votos
  • Giovanni Azael Figueroa Mejía — 3,655,748 votos
  • Irving Espinosa Betanzo — 3,587,951 votos
  • Arístides Rodrigo Guerrero García — 3,584,825 votos
  • Sara Irene Herrerías Guerra — 3,053,788 votos

Temas Relacionados

SCJNYasmín EsquivelLenia BatresHugo Aguilar OrtizMinistrosPolítica mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

UNAM anuncia suspensión de clases el 11 de junio por la Copa Mundial FIFA 2026

La Universidad advirtió que las afectaciones a la movilidad serán severas en horarios laborales, una condición que hizo inviable mantener las actividades presenciales con normalidad

UNAM anuncia suspensión de clases el 11 de junio por la Copa Mundial FIFA 2026

Socavón en el AICM: rampa de la Terminal 2 sufre daños a horas del arranque del Mundial 2026

Se trata del segundo incidente registrado en menos de una semana en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Socavón en el AICM: rampa de la Terminal 2 sufre daños a horas del arranque del Mundial 2026

Infusión de ortiga: lo que le hace a tu cabello si la usas por fuera y por dentro

Una de las plantas más consultadas en herbolarios y foros de salud es la ortiga, utilizada tanto en infusión como en enjuague capilar

Infusión de ortiga: lo que le hace a tu cabello si la usas por fuera y por dentro

Ciclón Boris EN VIVO: la tormenta tropical ya se ubica a 45 km de Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la Tormenta Tropical se ubica cerca de Punta Maldonado

Ciclón Boris EN VIVO: la tormenta tropical ya se ubica a 45 km de Guerrero

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron

Luego de las constantes críticas de los aficionados de la Liga MX que tuvieron poca visibilidad, la FIFA y dueños del Azteca tomaron acciones al respecto

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas

Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas

Detienen a “Blanco”, coordinador de sicarios de Los Mezcales en Colima

Vinculan a proceso a “El Borregas”, objetivo prioritario ligado a extorsión y hermano de exregidor prófugo de Ecatepec

Caso Roxana Guzmán: reportan la detención de seis involucrados en el secuestro de la periodista en Veracruz

Detienen a nueve sujetos armados en Culiacán que trataron de escapar entre techos de casas: hay menores arrestados

ENTRETENIMIENTO

Millonario, de Cártel de Santa, vuelve al escenario tras ser detenido por rapear en una casa ajena

Millonario, de Cártel de Santa, vuelve al escenario tras ser detenido por rapear en una casa ajena

Por qué el concierto de DPR IAN en México podría ser el último del cantante

J Balvin y El Recodo darán conciertos gratis en México como parte del Fan Fest

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Diego Schoening respalda a Paulina Rubio en el conflicto de custodia por su hijo con Colate

DEPORTES

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron

Estadio Ciudad de México cerrará zonas para el Mundial 2026: estos son los lugares que cancelaron

Colectivas de personas desaparecidas se manifestaron en el Estadio Cuauhtémoc previo al España vs Perú: “México es campeón en desaparición”

Es oficial, Pumas confirma salida de Efraín Juárez luego de ser subcampeón

Quién es el árbitro brasileño que estará en el México vs Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”