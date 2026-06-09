Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo, productor y mánager detrás de Lucero y Sentidos Opuestos

Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y mánager de Lucero, Lupita D'Alessio, Napoleón y Sentidos Opuestos, murió el 8 de junio a los 84 años en Ciudad de México tras un presunto infarto cardiovascular. (X/@jsrosaldo)

Jaime Sánchez Rosaldo pasó más de cinco décadas construyendo carreras artísticas. Productor musical y mánager, murió el lunes 8 de junio a los 84 años en Ciudad de México.

Detrás de su nombre están Lucero en sus primeros discos, Lupita D’Alessio, Napoleón y el dúo Sentidos Opuestos, entre otros. La noticia fue confirmada por Televisa Espectáculos en Instagram la misma noche de su fallecimiento.

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De manera preliminar, fuentes cercanas al periodista Carlo Uriel informaron en X que la causa habría sido un infarto cardiovascular, ocurrido alrededor de las 6:30 de la tarde. Le sobreviven sus tres hijas: Mariana, Valeria y Alessandra Rosaldo, quien le habría confirmado el deceso al comunicador. Ninguna de las tres se ha pronunciado en redes sociales al cierre de esta nota.

Último post en su Instagram. (Captura de pantalla)

Su último rastro público en Instagram, publicado el 20 de noviembre de 2025, fue una reseña apasionada de la película Frankenstein de Guillermo del Toro. Alessandra le respondió en los comentarios: “Qué hermosa reseña papito. La acabamos de ver antenoche con él, con el gran Guillermo del Toro, y quedamos maravillados. Es una obra maestra, un espectáculo visual y un poema.”

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Jaime Sánchez Rosaldo produjo a Lucero e impulsó a su hija Alessandra

Sánchez Rosaldo comenzó a trabajar con Lucero en la segunda mitad de los años ochenta. Produjo varios de sus discos bajo el sello Melody, filial de Televisa, entre ellos el álbum Lucerito en 1988. También representó a Lupita D’Alessio, al cantante Napoleón y, según distintos testimonios de Alessandra, a Thalía durante sus inicios.

Su hija Alessandra creció dentro de esa industria desde muy joven. A los 12 años ya participaba en coros y protagonizó una película infantil. Entre 1989 y 1992 fue cantante de respaldo en las giras de Lucero por América Latina, lo que la puso en contacto directo con Chacho Gaytán, hermano de Biby Gaytán, quien también trabajaba en el círculo de su padre.

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(Capturas de pantalla)

Fue Sánchez Rosaldo quien propició el encuentro entre Alessandra y Chacho Gaytán y quien impulsó la formación del dúo. El nombre Sentidos Opuestos lo propuso el productor musical Miguel Blasco. “A Miguel se le ocurrió Sentidos Opuestos, fue así de la nada y dije que estaba perfecto porque es lo que ha pasado, nos encontrábamos en sentidos opuestos en los aeropuertos, en los shows”, contó Sánchez Rosaldo en su momento.

El dúo debutó en 1993 y alcanzó su mayor éxito en 1996 con el disco Viviendo del futuro, del que se desprendió el tema “¿Dónde están?”. Sánchez Rosaldo continuó asesorando a su hija en etapas posteriores.

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La relación entre padre e hija, sin embargo, se construyó sobre una infancia difícil. En una entrevista con Yordi Rosado, Alessandra describió el hogar familiar: “Crecimos mis hermanas y yo en un ambiente muy hostil. Mis papás se llevaban fatal, no solo no se sabían comunicar, sino que se peleaban muchísimo.”

La cantante también habló de la infidelidad de su padre como un tema que marcó su desarrollo personal y su capacidad de confiar en los demás, especialmente en los hombres, traduciéndose en inseguridades que cargó hasta su vida adulta. Su madre, Gabriela Barrero, también formó parte del mundo del entretenimiento, aunque con un perfil mucho más discreto que el de Sánchez Rosaldo.

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Disputas legales con Dulce y acusaciones de acoso

La trayectoria de Sánchez Rosaldo acumuló también conflictos públicos. El más documentado fue el que sostuvo con la fallecida cantante Dulce. En noviembre de 2020, Dulce lo demandó por fraude e incumplimiento de contrato tras alegar que él la comprometió en una gira junto a Napoleón antes de ser formalmente su representante.

El monto en disputa ascendía a 3,800,000 pesos que Sánchez Rosaldo reclamaba como anticipo no devuelto; Dulce, según el propio productor, usó ese dinero para el enganche de una casa en Mérida.

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Sánchez Rosaldo no ocultó su postura. “Pobrecita, la señora firmó un contrato de mánager conmigo, ese contrato está vigente y si yo quisiera la demandaría”, dijo. En otra ocasión fue más directo: “Soy su manager en este momento, pero no me interesa sabiendo cómo está de loca.”

Alessandra Rosaldo no dudó en defender el honor de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo (Instagram)

Dulce, por su parte, acusó que el contrato tenía errores ortográficos en el nombre de él y que se lo había entregado por partes, lo que ella consideraba evidencia de irregularidades. Ratificó la demanda ante las instancias correspondientes y aclaró públicamente que no responsabilizaba a los Derbez-Rosaldo del conflicto.

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En noviembre de 2023, la actriz Elaine Haro denunció en redes sociales haber sido víctima de acoso e intimidación por parte de una persona cercana a su equipo de trabajo. Sin dar un nombre, los señalamientos apuntaron a Sánchez Rosaldo. Él lo negó en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante: “¿Acoso de qué tipo? Laboral, sexual. Tengo 81 años, imagínate yo acosando a una mocosa de 20 años”, dijo, y amenazó con contrademandar. “La gente tiene que escarmentar”, agregó.

Alessandra salió a defenderlo públicamente durante la alfombra roja del reality De viaje con los Derbez.

“Mis hermanas y yo estamos con mi papá al 100 por ciento, y lo único que te puedo decir es que siento que esto viene de personas que únicamente quieren llamar la atención”. Eugenio Derbez también fue cuestionado y respondió escueto: “Primero, no es mi tema… no le quiero dar publicidad a la gente”.

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