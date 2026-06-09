México

Inzunza sigue cobrando pese a bloqueo de la UIF: Morena lo aleja de la Permanente para evitar un “show”

El coordinador parlamentario Ignacio Mier confirmó que el senador sinaloense continuará recibiendo íntegramente sus percepciones económicas pese a su ausencia legislativa

Guardar
Google icon
Imagen BC23ZIBJINAJZGGC2P4EZVL3ZQ

El senador Enrique Inzunza Cázarez no pisará las sesiones de la Comisión Permanente del Senado durante lo que resta del receso legislativo, pero su dieta y apoyos económicos llegarán sin falta, confirmó el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier.

El pago, sin embargo, no llega por transferencia bancaria como ocurre con el resto de los legisladores. Debido al bloqueo de cuentas bancarias atribuido a medidas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pago se realiza mediante cheque y no por transferencia electrónica. Inzunza puede recogerlo personalmente o designar a un representante para el trámite.

PUBLICIDAD

Mier dejó en claro que la situación responde a una obligación legal: el Senado mantiene la obligación de cubrir las percepciones económicas del legislador mientras no exista una orden judicial que establezca lo contrario.

Morena lo aleja de la Permanente para no “convertir el Senado en un circo”

La decisión de no convocar a Inzunza fue confirmada este lunes 8 de junio por el propio Mier, quien también preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El coordinador justificó la medida señalando que actúa “por inteligencia, por prudencia, por privilegiar la discusión y el debate del legislativo y no el show mediático, el show protagónico”.

PUBLICIDAD

Inzunza no será convocado durante todo el periodo de la Comisión Permanente, que concluirá a finales de agosto. Sin embargo, deberá presentarse una vez que comience el periodo ordinario de sesiones a partir del 1 de septiembre.

Mier subrayó que la determinación no constituye una sanción formal ni implica la pérdida de derechos políticos o legislativos del senador sinaloense.

@InzunzaCazarez
@InzunzaCazarez

Las acusaciones que pesan sobre el senador sinaloense

La controversia en torno a Inzunza escaló el pasado 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Inzunza Cázarez y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.

Entre los cargos que se les atribuyen en una corte federal de Nueva York figuran:

  • Conspiración para importar narcóticos (fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas) hacia territorio estadounidense
  • Posesión de armas de fuego, incluidas presuntas ametralladoras y dispositivos destructivos
  • Conspiración para establecer un esquema de protección política al grupo criminal a cambio de control sobre la Policía Estatal de Sinaloa

Hasta el momento, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados confirmó que no existe ninguna solicitud formal para retirar el fuero constitucional al senador. Ninguna autoridad mexicana ha emitido una resolución judicial en su contra.

La decisión será efectiva durante las sesiones extraordinarias del Senado, mientras su suplente, Omar López Campos, asumirá su asiento en el pleno por presuntos vínculos investigados por una corte federal estadounidense. (Infobae-Itzallana)
La decisión será efectiva durante las sesiones extraordinarias del Senado, mientras su suplente, Omar López Campos, asumirá su asiento en el pleno por presuntos vínculos investigados por una corte federal estadounidense. (Infobae-Itzallana)

La licencia exprés y el regreso en septiembre

El caso de Inzunza ha tenido varios giros en las últimas semanas. El senador acudió al Senado a finales de mayo, pidió licencia bajo el argumento de vivir una “embestida mediática” y su suplente, el arquitecto Omar López Campos, rindió protesta. Sin embargo, horas después Inzunza ya había vuelto a Culiacán.

Posteriormente, el propio legislador aclaró que no fue convocado a la Comisión Permanente por la dirección de su grupo parlamentario, pero señaló que “al extraordinario es obligación acudir”.

Por su parte, Inzunza ha rechazado de manera reiterada todas las imputaciones y ha asegurado que no contratará abogados para su defensa, argumentando que él mismo asumirá su representación legal.

Temas Relacionados

Enrique InzunzaMorenaSenado de la RepúblicaComisión PermanenteSinaloaEEUUIgnacio MierCJNGEstados UnidosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El equipo campeón que compró “El Chapo”: la historia del Irapuato y el lavado de dinero en el futbol mexicano

La historia de Tirso Martínez Sánchez, operador financiero del Cártel de Sinaloa, revela cómo varios equipos del futbol mexicano fueron utilizados para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico

El equipo campeón que compró “El Chapo”: la historia del Irapuato y el lavado de dinero en el futbol mexicano

Trabajos en CDMX 2026: jornadas de empleo y reclutamiento hoy en la capital del país

La organización de las jornadas corresponde a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México

Trabajos en CDMX 2026: jornadas de empleo y reclutamiento hoy en la capital del país

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

Con 16 representantes y seis medallas obtenidas en las primeras dos fechas de la temporada, México buscará mantenerse entre las potencias de la disciplina

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 11 emisiones este martes 9 de junio

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 11 emisiones este martes 9 de junio

Guillermo Ochoa pide a los futbolistas mexicanos salir de la Liga MX por esta razón

El ex portero del América compartió su experiencia en Europa y explicó por qué considera importante que más mexicanos jueguen en el extranjero

Guillermo Ochoa pide a los futbolistas mexicanos salir de la Liga MX por esta razón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos al exalcalde de Salto de Agua, Chiapas

Atacan a balazos al exalcalde de Salto de Agua, Chiapas

Alcaldesa de Mazatlán rechaza señalamientos tras difusión de imagen con presunta hermana del Chapo Guzmán: “No conozco a esa persona”

Siguen decomisos en penal de Aguaruto: hallan puñales, módems y hasta una pistola, a una semana de riña que dejó 7 muertos

Tras acusaciones de EEUU contra morenistas, Sheinbaum asegura que hay suficientes pruebas de que García Luna tenía vínculos con el CDS

Matan a “Winnie”, niño de 9 años que iba por sus pollitos en Guanajuato: es el tercer menor asesinado en un mes en ese estado

ENTRETENIMIENTO

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Laura León le hace inapropiada propuesta a Pepillo Origel y queda grabado en video: “Nunca se dejó”

Cynthia Klitbo explota por su relación con Luis Rodríguez: “Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”

¿Qué sanciones podría enfrentar Shakibecca en México por el uso de marcas protegidas de la FIFA?

Gabo Cuevas asegura que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma: fans piden consecuencias legales

DEPORTES

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

Gilberto Mora renueva con Xolos de Tijuana pase lo que pase en el Mundial 2026

Esteban Solari sale de Pachuca y coquetea con llegar a los Pumas

Guillermo Ochoa pide a los futbolistas mexicanos salir de la Liga MX por esta razón

¿México excluido de su propio mundial? Estas son las restricciones de FIFA para grabar en los partidos