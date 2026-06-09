Inzunza sigue cobrando pese a bloqueo de la UIF: Morena lo aleja de la Permanente para evitar un “show”

El senador Enrique Inzunza Cázarez no pisará las sesiones de la Comisión Permanente del Senado durante lo que resta del receso legislativo, pero su dieta y apoyos económicos llegarán sin falta, confirmó el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier.

El pago, sin embargo, no llega por transferencia bancaria como ocurre con el resto de los legisladores. Debido al bloqueo de cuentas bancarias atribuido a medidas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pago se realiza mediante cheque y no por transferencia electrónica. Inzunza puede recogerlo personalmente o designar a un representante para el trámite.

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Mier dejó en claro que la situación responde a una obligación legal: el Senado mantiene la obligación de cubrir las percepciones económicas del legislador mientras no exista una orden judicial que establezca lo contrario.

Morena lo aleja de la Permanente para no “convertir el Senado en un circo”

La decisión de no convocar a Inzunza fue confirmada este lunes 8 de junio por el propio Mier, quien también preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El coordinador justificó la medida señalando que actúa “por inteligencia, por prudencia, por privilegiar la discusión y el debate del legislativo y no el show mediático, el show protagónico”.

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Inzunza no será convocado durante todo el periodo de la Comisión Permanente, que concluirá a finales de agosto. Sin embargo, deberá presentarse una vez que comience el periodo ordinario de sesiones a partir del 1 de septiembre.

Mier subrayó que la determinación no constituye una sanción formal ni implica la pérdida de derechos políticos o legislativos del senador sinaloense.

@InzunzaCazarez

Las acusaciones que pesan sobre el senador sinaloense

La controversia en torno a Inzunza escaló el pasado 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Inzunza Cázarez y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.

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Entre los cargos que se les atribuyen en una corte federal de Nueva York figuran:

Conspiración para importar narcóticos (fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas) hacia territorio estadounidense

Posesión de armas de fuego , incluidas presuntas ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para establecer un esquema de protección política al grupo criminal a cambio de control sobre la Policía Estatal de Sinaloa

Hasta el momento, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados confirmó que no existe ninguna solicitud formal para retirar el fuero constitucional al senador. Ninguna autoridad mexicana ha emitido una resolución judicial en su contra.

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La decisión será efectiva durante las sesiones extraordinarias del Senado, mientras su suplente, Omar López Campos, asumirá su asiento en el pleno por presuntos vínculos investigados por una corte federal estadounidense. (Infobae-Itzallana)

La licencia exprés y el regreso en septiembre

El caso de Inzunza ha tenido varios giros en las últimas semanas. El senador acudió al Senado a finales de mayo, pidió licencia bajo el argumento de vivir una “embestida mediática” y su suplente, el arquitecto Omar López Campos, rindió protesta. Sin embargo, horas después Inzunza ya había vuelto a Culiacán.

Posteriormente, el propio legislador aclaró que no fue convocado a la Comisión Permanente por la dirección de su grupo parlamentario, pero señaló que “al extraordinario es obligación acudir”.

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Por su parte, Inzunza ha rechazado de manera reiterada todas las imputaciones y ha asegurado que no contratará abogados para su defensa, argumentando que él mismo asumirá su representación legal.