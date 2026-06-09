Fibrosis hepática y café: cómo influye el consumo en la salud del hígado y cuántas tazas al día son buenas

Una persona sostiene una taza de café junto a una cafetera, granos de café y un modelo anatómico de hígado, ilustrando la relación entre el consumo de café y la salud hepática, especialmente en la prevención de la fibrosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de café con cafeína y su relación con la fibrosis hepática ha sido motivo de estudio en años recientes.

Según la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (FundHepa), la evidencia científica señala que beber entre dos y cuatro tazas de café filtrado al día puede ayudar a reducir la frecuencia de complicaciones graves del hígado, como la cirrosis y el desarrollo de cáncer hepático.

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El gastroenterólogo y hepatólogo Ignacio Aiza Haddad explicó a FundHepa que los beneficios del café sobre la salud del hígado han sido confirmados por estudios formales, aunque el mecanismo exacto todavía se investiga.

“El café es uno de los alimentos o bebidas que podemos consumir, que definitivamente es beneficioso para el hígado”, dijo el especialista. Añadió que aunque existen publicaciones recientes sobre el café descafeinado, la recomendación actual es consumir café con cafeína preparado con filtro, evitando agregar grandes cantidades de azúcar.

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Una infografía de FundHepa destaca cómo el consumo de 2 a 4 tazas diarias de café filtrado con cafeína puede reducir significativamente el riesgo de cirrosis y cáncer hepático, según el Dr. Ignacio Aiza Haddad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café filtrado reduce el riesgo de cirrosis y cáncer hepático

Investigaciones recientes han demostrado que el consumo regular de café filtrado disminuye la probabilidad de desarrollar cirrosis. La cirrosis ocurre cuando el hígado se enferma, se destruye y se llena de tejido cicatricial, alterando su arquitectura y su funcionamiento. Según el Dr. Aiza Haddad, “el café disminuye la frecuencia de cirrosis. Una de las complicaciones de la cirrosis es desarrollar un cáncer. Se ha visto que el café disminuye la probabilidad de desarrollar un cáncer”.

El doctor también señaló que el café puede ser benéfico en enfermedades hepáticas muy comunes en México, como la enfermedad hepática por grasa y la hepatitis C. “Los problemas que son muy, muy comunes en México, de enfermedad hepática por grasa y la hepatitis C, también se han visto que se benefician con el uso del café”, afirmó a FundHepa.

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Dosis recomendada y tipo de café

La recomendación es consumir de dos a cuatro tazas de café filtrado al día, con la menor cantidad de endulzante posible. El efecto protector se ha estudiado principalmente con café preparado en máquina de filtro, no con métodos como expreso o café turco, que suelen requerir más azúcar. “La recomendación es que sea entre dos y cuatro tazas de café todos los días y de preferencia de café filtrado y con la menor cantidad de endulzante que se pueda”, explicó el Dr. Aiza Haddad.

En el caso del café expreso y el café turco, el consumo frecuente de azúcar podría contrarrestar el efecto positivo del café sobre el hígado. Por ello, se sugiere evitar el exceso de azúcares y optar por preparaciones sencillas.

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Fibrosis hepática: un problema frecuente y prevenible

La fibrosis hepática es una de las complicaciones más frecuentes derivadas de las enfermedades crónicas del hígado. Se caracteriza por la acumulación de colágeno y tejido cicatricial en el órgano, lo que altera su funcionamiento y puede evolucionar hacia cirrosis. El consumo de café no sustituye el tratamiento médico ni la prevención primaria, pero puede ser un aliado en la reducción del riesgo de progresión de la enfermedad.

El café filtrado reduce el riesgo de cirrosis y cáncer hepático (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La Fundación Mexicana para la Salud Hepática, creada desde 1998, trabaja para promover la prevención, detección y tratamiento oportuno de las enfermedades del hígado. La organización señala que la adopción de hábitos saludables, como la ingesta moderada de café filtrado, puede formar parte de las estrategias cotidianas para cuidar la salud hepática.

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Mitos y realidades sobre el café y el hígado

La relación entre el café y la salud del hígado ha dado lugar a dudas y mitos. El Dr. Ignacio Aiza Haddad reconoció que muchas personas creen que el café puede ser dañino. No obstante, la evidencia señala lo contrario para el café filtrado y consumido en cantidades moderadas. “Ccomo que causa muchas dudas sobre el café, porque a veces puedes pensar, pues, que es bueno, que es malo, y en particular se oye del café como un producto que puede ser beneficioso para el hígado”, comentó.

Entre los mitos más frecuentes están la creencia de que el café necesariamente causa daño hepático o que su consumo debe evitarse en personas con antecedentes de enfermedad hepática. Las recomendaciones actuales, basadas en estudios recientes, apoyan el consumo responsable de café filtrado, siempre bajo la orientación de un especialista en caso de duda.

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Recomendaciones finales para la salud hepática

El consumo regular de café filtrado puede ser un complemento útil en la estrategia de prevención de enfermedades del hígado, junto con la adopción de una dieta equilibrada, actividad física y control de factores de riesgo como el consumo de alcohol y la obesidad.

La Fundación Mexicana para la Salud Hepática mantiene campañas informativas y de prevención, con el respaldo de especialistas en gastroenterología y hepatología, para acercar a la población mexicana conocimientos actualizados sobre el cuidado del hígado.

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