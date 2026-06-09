Entre Washington y Pekín, México busca aprovechar oportunidades sin caer en nuevas dependencias comerciales

Una ilustración representa el flujo de comercio y transferencia tecnológica entre China, México y Estados Unidos, unidos por un puente que transporta bienes y avances industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México se encuentra ante la necesidad de definir una estrategia propia y diferenciada en su relación con China, un reto que implica equilibrar sus intereses nacionales y la relación prioritaria que mantiene con Estados Unidos, de acuerdo con la Dra. Priscila Magaña Huerta, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, quien señaló la urgencia de evitar que la cooperación con el gigante asiático derive en una nueva dependencia.

La especialista manifestó que existen amplias oportunidades para el país en materia de inversión, transferencia tecnológica e innovación. Sin embargo, el desafío está en no sustituir la tradicional subordinación con EU por la nación china, sino en desarrollar una visión de largo plazo que fortalezca sectores clave como la manufactura avanzada, la creatividad industrial, la tecnología innovadora y la formación de talento especializado. Este planteamiento cobra relevancia en un escenario global dominado por la inteligencia artificial, la digitalización y la competencia feroz entre potencias.

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La creciente influencia oriental en territorio mexicano y América Latina no puede analizarse únicamente desde el comercio exterior, sino que debe entenderse dentro de una dinámica geopolítica compleja, en la que Washington continúa jugando un papel determinante.

Competencia estratégica y plataformas de oportunidad entre China, EU y México

China se ha consolidado como el principal socio comercial de México en la región Asia-Pacífico y el segundo a nivel global, esta situación es de suma relevancia en el actual contexto donde existe una rivalidad entre las dos naciones más importantes del mundo.

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La académica indicó que las decisiones del gigante asiático repercuten en los vínculos comerciales de México con el resto del mundo, aunque esta relación siempre estará condicionada por la histórica, económica y política que une al país con su vecino del norte.

Esta ilustración editorial muestra un mapa estilizado de México y China conectados por rutas comerciales y cables de datos, simbolizando la interconexión económica y tecnológica entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva geopolítica, el Estado representa un actor estratégico, ya que comparte una frontera extensa con EU y participa activamente en el espacio económico norteamericano. Esto lo convierte en una plataforma esencial para la manufactura, la logística y las cadenas de suministro orientadas al mercado estadounidense. Tal situación ha motivado que autoridades internacionales presten especial atención a la presencia de empresas y capital chino en sectores considerados sensibles, como los vehículos eléctricos, la tecnología y la gestión de datos.

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No obstante, la relación trasciende el aspecto comercial y alcanza dimensiones políticas y diplomáticas. México es un referente en América Latina y un actor reconocido por su capacidad de negociación en foros multilaterales.

Transformación en las percepciones sociales entre China y México

La especialista enfatizó que el impacto va más allá de la economía entre ambas naciones. La inversión en infraestructura tecnológica, plataformas digitales, cadenas de suministro y programas de cooperación académica y cultural ha modificado el contacto cotidiano de la población mexicana con productos y servicios chinos.

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Su presencia diaria de dispositivos móviles, aplicaciones y artículos tecnológicos de origen asiático está transformando la imagen que históricamente se tenía de ese país, generando una relación directa y cotidiana que redefine la percepción social de China en el México actual.

Piratería china desplaza hasta 80% de las ventas artesanales mexicanas

Un informe de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) advirtió sobre el impacto negativo que la llegada masiva de productos asiáticos, especialmente de China, está provocando en el sector artesanal mexicano, justo antes del Mundial 2026.

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La comercialización de artículos importados ha desplazado hasta el 80% de las ventas en algunos mercados, afectando tanto la economía de los productores locales como la preservación de tradiciones ancestrales.

El auge de plataformas digitales como Temu facilita la venta de imitaciones ligadas a festividades mexicanas, a precios muy bajos, lo que deja fuera de competencia a los vendedores locales. Esta situación amenaza la identidad cultural del país, ya que los souvenirs de origen oriental predominan en los principales puntos turísticos y comerciales de territorio mexicano.

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