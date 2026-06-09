México

Detienen en Cancún a mujer señalada por presuntos vínculos con grupo delictivo en Isla Mujeres

Durante el operativo fueron aseguradas 80 dosis de presunta marihuana y 17 envoltorios con aparente cocaína; la detenida quedó a disposición de la Fiscalía especializada

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Yessica Guadalupe “N” fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo. (Crédito: Gobierno de Quintana Roo)
Yessica Guadalupe “N” fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo. (Crédito: Gobierno de Quintana Roo)

Yessica Guadalupe “N”, una mujer investigada por presuntos vínculos con una célula delictiva relacionada con cobro de piso, narcomenudeo y delitos cometidos con armas de fuego en la Zona Continental de Isla Mujeres, fue detenida en Cancún durante un operativo realizado en el fraccionamiento Corales.

La captura ocurrió sobre la calle 2 Sur, entre las calles 78 y 76 de la supermanzana 77, donde autoridades estatales y federales desarrollaban acciones de vigilancia e investigación.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, la mujer fue ubicada mientras manipulaba diversas bolsas de plástico. Durante una revisión, las autoridades reportaron el aseguramiento de una bolsa de mano que contenía 80 envoltorios con vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, así como 17 dosis de una sustancia blanca con características propias de la cocaína.

Además, fue asegurado un teléfono celular que quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales como parte de las investigaciones en curso.

Tras la detención, Yessica Guadalupe “N” fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, instancia encargada de determinar su situación jurídica por presuntos delitos contra la salud.

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Las autoridades señalaron que la detenida es investigada por posibles vínculos con un grupo generador de violencia que opera en la Zona Continental de Isla Mujeres, una región donde en los últimos años se han registrado operativos relacionados con actividades de narcomenudeo, extorsión y disputas entre grupos criminales.

Señalan posible relación con intento de rescate

De manera extraoficial, trascendió que Yessica Guadalupe “N” podría ser la misma persona que un día antes fue objeto de un intento de rescate por parte de un grupo de individuos en las inmediaciones del fraccionamiento Corales.

La mujer fue ubicada mientras manipulaba diversas bolsas de plástico. Se le hallaron 80 envoltorios con una sustancia similar a la marihuana y 17 dosis de un polvo blanco parecido a la cocaína. (Crédito: Gobierno de Quintana Roo)
La mujer fue ubicada mientras manipulaba diversas bolsas de plástico. Se le hallaron 80 envoltorios con una sustancia similar a la marihuana y 17 dosis de un polvo blanco parecido a la cocaína. (Crédito: Gobierno de Quintana Roo)

Según versiones difundidas tras ese incidente, varias personas intentaron impedir una intervención policial relacionada con la ahora detenida. Al no conseguirlo, los agresores presuntamente atacaron una patrulla con piedras, provocando daños materiales a la unidad oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente la identidad de la persona involucrada en aquel episodio ni han precisado si ambos hechos están directamente relacionados.

La Fiscalía y las corporaciones de seguridad mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las actividades presuntamente vinculadas a la detenida y esclarecer su posible participación dentro de la organización delictiva señalada por las autoridades.

Punto de disputa para células dedicadas al narcomenudeo y la extorsión

La Zona Continental de Isla Mujeres ha sido escenario de investigaciones, detenciones y operativos contra distintas células criminales dedicadas principalmente al narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso.

Uno de los grupos que las autoridades han identificado en la región es la organización conocida como “Güero Palma”, señalada por la Fiscalía de Quintana Roo como una estructura dedicada a la venta de drogas y las extorsiones en Costa Mujeres y la Zona Continental de Isla Mujeres. Su presunto líder, Raúl “N”, fue detenido junto con otros integrantes considerados objetivos prioritarios dentro del Atlas Delictivo estatal.

Además, la Fiscalía estatal informó en febrero de 2026 sobre la captura de cinco personas acusadas de participar en esquemas de cobro de piso en Costa Mujeres. Según la investigación, uno de los detenidos exigía pagos semanales a prestadores de servicios turísticos y afirmó pertenecer a un grupo generador de violencia que operaba en la zona.

La región también ha registrado episodios de violencia relacionados con estas actividades. En abril de 2025, un operativo contra una presunta banda de narcomenudeo en un hotel de Costa Mujeres derivó en un enfrentamiento armado que dejó un presunto delincuente muerto y otro detenido. Meses después se reportaron ataques contra patrullas, persecuciones y detenciones de presuntos sicarios vinculados con hechos violentos ocurridos en la Zona Continental.

A nivel estatal, la Fiscalía de Quintana Roo también ha reportado presencia e investigaciones relacionadas con presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en diversos municipios de la entidad, particularmente en la zona norte del estado, donde se concentra la actividad turística y económica.

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