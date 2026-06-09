Capturan a cuatro integrantes de una red de tráfico de personas y rescatan a siete víctimas en Chihuahua

Foto: FGR

Cuatro presuntos integrantes de una red de tráfico de personas fueron detenidos por autoridades federales tras la realización de un cateo en un inmueble de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el sitio no solo fueron ubicados los arrestados, identificado como Maritza “N”, Rosa “N”, Genoveva “N” y Jorge “N”, sino que también fueron liberadas siete víctimas de este delito que eran resguardados en el domicilio.

PUBLICIDAD

La acción fue encabezada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes realizaron el operativo en la colonia Felipe Ángeles derivado de labores de investigación, campo y de gabinete.

Como parte de los trabajos, los elementos federales identificaron el inmueble utilizado como casa de seguridad para el resguardo clandestino de personas, lo que derivó en la solicitud y ejecución de una orden de cateo.

PUBLICIDAD

Integrantes de la Secretaría de Seguridad Publica Estatal, realizan un operativo en el estado de Chihuahua (México). Imagen de archivo. EFE/Luis Torres

Durante la diligencia, se localizaron dos mujeres y cinco hombres en condiciones de resguardo irregular, quienes fueron liberados de inmediato y puestos bajo protección institucional. En el mismo lugar, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SSPC detuvieron en flagrancia a las tres mujeres y al hombre, identificados como probables miembros de una organización delictiva.

En el sitio fueron localizadas armas, dinero en efectivo y otros objetos

En el cateo también se confiscaron 23 teléfonos celulares, cargadores para armas largas, cartuchos de diferentes calibres, tarjetas bancarias, identificaciones, dinero en efectivo y documentación relacionada con las actividades ilícitas investigadas.

PUBLICIDAD

Los detenidos, junto con los objetos y el inmueble asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica. Por su parte, las víctimas recibieron atención y resguardo institucional.

Detectan red de tráfico de migrantes guatemaltecos hacia EEUU

(AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

Una red dedicada al tráfico de migrantes guatemaltecos fue detectada por la Fiscalía General de la República (FGR), cuando en marzo pasado informó la detención de cinco presuntos integrantes de esta célula que operaba entre Ciudad de México y Ciudad Juárez para internarlos a Estados Unidos por el cruce hacia El Paso, Texas.

PUBLICIDAD

Tras trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad y la Agencia de Investigación Criminal, en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se logró ubicar a la red que contaba desde 2024 con casas de seguridad para alojar a migrantes guatemaltecos.

Ulises Lara López, vocero de la FGR, detalló que se realizaron cateos en cinco domicilios de Ciudad Juárez, donde detuvieron al presunto líder y a cuatro integrantes de la banda, acusados de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

PUBLICIDAD

Los detenidos fueron identificados como José Isaac “N”, alias “Isaac”; Luis Antonio “N”, alias “Perusi”; José Ramón “N”, alias “El Noño”; José Ramón “N”, alias “Niño”, y Gonzalo “N”, alias “El Gori”, este último presunto líder de la red.

Los cinco fueron puestos a disposición de un juez de Control, que definirá su situación jurídica, según la fiscalía.

Foto: FGR

Guatemala desmanteló red de tráfico de personas que los enviaba a México

En el mes de febrero, las autoridades de Guatemala desmantelaron una red de tráfico de personas que trasladaba migrantes desde ese país hacia Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La acción formó parte del operativo Mercaderes de Migrantes Región Noroccidente y comenzó a partir de una denuncia por secuestro.

La zona de operaciones de la red de tráfico de personas se ubicaba en los municipios de Nentón y San Pedro Soloma, en el departamento de Huehuetenango, donde ofrecían hospedaje y alimentación en sitios que llamaban bodegas antes de continuar el traslado a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

María Esther Guzmán, fiscal de sección de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales de Guatemala, explicó que durante el paso por México los migrantes eran secuestrados para obligar a sus familiares a entregar dinero en cuentas guatemaltecas y de otros países de origen de los captores.

ARCHIVO - Migrantes que buscan el asilo caminan en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, en Dilley, Texas, el 23 de agosto de 2019. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

También afirmó en conferencia de prensa: “Muchas de las víctimas nunca llegan a su destino, ya que son explotadas sexualmente en muchas zonas fronterizas. Otras que se oponen a ser extorsionadas son asesinadas y las que han podido llegar, se quedan comprometidas con el pago de exorbitantes cantidades de dinero que deben depositar a sus familiares en Guatemala para hacer efectivos los pagos”.

PUBLICIDAD

La fiscal agregó que, en su modo de operar, la red avisaba a organizaciones criminales sobre el arribo de los migrantes para que les permitieran continuar con el traslado.

Según la información sobre la investigación guatemalteca, tras detectar estas operaciones desde febrero de 2024, las autoridades de ese país detuvieron a líderes y colaboradores de la estructura.