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Por qué comer gelatina después de los 40 podría cambiarte la vida: el secreto para potenciar sus beneficios en mujeres

Incorporar gelatina en la dieta diaria puede marcar una diferencia concreta en la movilidad y el bienestar

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Gelatinas ricas en colágeno, un postre saludable lleno de beneficios para la piel y las articulaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer gelatina después de los 40 años gana relevancia entre las mujeres que buscan mejorar su salud ósea, articular y digestiva.

El consumo regular de colágeno presente en la gelatina ofrece una alternativa sencilla para quienes enfrentan una reducción progresiva en la producción natural de esta proteína tras la cuarta década de vida. Incorporar gelatina en la dieta diaria puede marcar una diferencia concreta en la movilidad y el bienestar.

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Estudios recientes publicados en The Journal of Nutrition indican que la suplementación con colágeno ayuda a mantener la densidad ósea en mujeres posmenopáusicas. De acuerdo con la Fundación Internacional de Osteoporosis, el 39% de las mujeres mexicanas mayores de 50 años muestra algún grado de debilidad ósea. El dato subraya la urgencia de adoptar medidas preventivas desde los 40 años para evitar fracturas y problemas de movilidad.

El colágeno de la gelatina protege huesos y articulaciones

El principal beneficio de la gelatina radica en su contenido de colágeno hidrolizado. Esta proteína estructural es clave para la formación de cartílago, huesos y piel. Al consumir gelatina, el cuerpo recibe aminoácidos como glicina y prolina, que ayudan a reparar tejidos articulares y óseos dañados.

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El consumo diario de gelatina sin azúcar favorece la elasticidad de la piel y puede reducir el dolor articular leve en mujeres de mediana edad. Dos porciones al día” muestran efectos positivos tras ocho semanas de consumo regular.

Gelatina rosada de tuna con forma de cúpula en un plato blanco, adornada con rodajas finas de limón amarillo y hojas de menta verde fresca.
Una refrescante gelatina de tuna con limón, decorada con rodajas de limón y hojas de menta, ideal como postre ligero y fácil de preparar en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Potencia digestiva y bajo aporte calórico

La gelatina contiene un alto porcentaje de agua y carece de grasas, lo que la convierte en una opción ligera para quienes buscan controlar su peso. Además, su textura y composición facilitan la digestión. La gelatina ayuda a recubrir la mucosa gástrica, lo que puede disminuir molestias como la acidez o la gastritis leve.

El bajo aporte calórico permite incluir gelatina en la dieta cotidiana sin incrementar el riesgo de sobrepeso. En porciones de 100 gramos, la gelatina aporta solo 60 calorías y hasta 6 gramos de proteína. Para mujeres que buscan saciedad sin exceso de azúcar, la versión sin endulzantes añadidos es la más recomendable.

Claves para potenciar los beneficios de la gelatina

Especialistas sugieren consumir gelatina natural, sin colorantes ni azúcares añadidos, para aprovechar al máximo sus propiedades. La preparación en casa con jugos naturales permite sumar vitamina C, nutriente esencial para la síntesis de colágeno en el organismo. Al integrar frutas como naranja o fresa, se incrementa el valor nutricional del postre.

Evitar la gelatina industrializada con jarabe de maíz, ya que el exceso de azúcar puede contrarrestar los beneficios en la salud ósea y metabólica. La constancia es clave: el efecto protector aparece siempre que la ingesta sea regular, no ocasional.

Otras ventajas para mujeres a partir de los 40

El consumo de gelatina puede tener efectos positivos sobre el cabello y las uñas, ya que el colágeno contribuye al fortalecimiento de tejidos queratinosos. Un estudio de Mayo Clinic indicó que mujeres mayores de 40 años que incorporan gelatina en la dieta presentan menor tendencia a uñas quebradizas y caída de cabello.

Además, la gelatina es segura para personas con intolerancia a la lactosa y no contiene gluten, lo que amplía su potencial como opción de postre o colación para mujeres con restricciones alimentarias.

gelatina té verde y yogur -México- 16 enero
Gelatina de té verde y yogur griego: antioxidantes y proteína en un postre refrescante. (Gemini)

La combinación de colágeno, bajo contenido calórico y facilidad de preparación convierte a la gelatina en un recurso cotidiano para mujeres que buscan mejorar su salud integral tras los 40 años. La evidencia científica respalda su uso y recomienda la constancia y la selección de versiones naturales para maximizar los beneficios.

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