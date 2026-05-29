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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 29 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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Esta mañana en la agenda nacional hay diversos temas de los que la presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar durante su conferencia de prensa matutina. Uno, es la corta licencia de menos de un día que solicitó el senador Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

La decisión de Ricardo Monreal, y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, de pausar el proceso legislativo para discutir las reformas secundarias relacionadas con la nulidad de elecciones por injerencia extranjera, es otro de los temas relevantes que puede discutirse en la conferencia de este viernes.

La mandataria también puede hablar sobre las medidas preventivas que se aplicarán en México durante el Mundial 2026 para personas que vengan de países como el Congo, por la alerta sanitaria de Ébola que está activa actualmente.

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