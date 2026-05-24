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Banco del Bienestar ya permite transferencias desde la app: así puedes enviar dinero paso a paso

La nueva actualización ya habilita transferencias SPEI a otros bancos para algunos usuarios

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La nueva actualización ya habilita transferencias SPEI a otros bancos para algunos usuarios
La nueva actualización ya habilita transferencias SPEI a otros bancos para algunos usuarios

La aplicación móvil de Banco del Bienestar incorporó una nueva herramienta que permitirá a millones de beneficiarios realizar transferencias electrónicas directamente desde su celular, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria o retirar efectivo.

La actualización forma parte del proceso de digitalización de los servicios financieros dirigidos a quienes reciben apoyos sociales del Gobierno federal, como pensiones, becas y otros programas sociales. A través de esta función, los usuarios ya podrán enviar dinero a cuentas de distintas instituciones bancarias mediante el sistema SPEI.

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Sin embargo, el banco aclaró que esta herramienta se está habilitando de manera gradual durante 2026, por lo que algunos usuarios todavía podrían no visualizar la opción de transferencias en su aplicación.

¿Qué se necesita para usar las transferencias del Banco del Bienestar?

Antes de realizar una transferencia electrónica, es indispensable contar con algunos requisitos básicos para acceder correctamente a la nueva función.

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Entre ellos destacan:

  • Tener instalada la versión más reciente de Banco del Bienestar Móvil.
  • Contar con un usuario y contraseña activos.
  • Tener acceso a internet desde el teléfono celular.
  • Disponer de la CLABE interbancaria de 18 dígitos del destinatario.
  • Contar con el nombre completo de la persona que recibirá el dinero.

La aplicación está disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iPhone.

Dos manos interactúan: una sostiene un smartphone con el logo de Banco del Bienestar, la otra extiende una tarjeta de débito genérica. Fondo degradado verde, blanco y dorado.
Usuarios del Banco del Bienestar ya pueden realizar transferencias electrónicas desde la aplicación móvil hacia otros bancos mediante el sistema SPEI

Paso a paso para enviar dinero desde la app

El procedimiento para realizar una transferencia electrónica desde la aplicación es relativamente sencillo y puede completarse en pocos minutos.

Estos son los pasos que deben seguir los usuarios:

  1. Abrir la aplicación Banco del Bienestar Móvil.
  2. Iniciar sesión con usuario y contraseña.
  3. Seleccionar la opción “Transferencias” o “Enviar dinero”.
  4. Elegir la modalidad de envío por SPEI.
  5. Capturar la CLABE interbancaria del destinatario.
  6. Seleccionar el banco receptor, como BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Nu o Banco Azteca.
  7. Escribir el monto que se desea transferir.
  8. Verificar que los datos sean correctos.
  9. Confirmar la operación.

Una vez concluido el proceso, la aplicación genera un comprobante digital que puede descargarse, guardarse o compartirse.

Las operaciones se realizan a través del sistema SPEI de Banco de México, lo que permite realizar movimientos electrónicos entre distintas instituciones financieras del país las 24 horas del día.

Banco del Bienestar establece límite diario de transferencias

Como medida de seguridad para proteger los recursos de los beneficiarios y reducir riesgos de fraude, las transferencias realizadas desde la aplicación tienen un límite máximo de mil 500 pesos diarios.

Además, el Banco del Bienestar informó que las operaciones realizadas desde la aplicación no generan ningún tipo de comisión, por lo que los usuarios podrán enviar dinero sin cargos adicionales.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con la app del Banco del Bienestar abierta; al fondo, clientes en fila en una sucursal y un banner verde.
Usuarios del Banco del Bienestar ya pueden realizar transferencias electrónicas desde la aplicación móvil hacia otros bancos mediante el sistema SPEI

También llegarán CoDi y DiMo

La modernización de la aplicación no solo contempla transferencias SPEI. El banco también comenzó a incorporar herramientas digitales como CoDi y DiMo.

CoDi permite realizar pagos mediante códigos QR, mientras que DiMo facilitará el envío de dinero utilizando únicamente el número telefónico asociado a una cuenta bancaria.

Con estas nuevas funciones, el Banco del Bienestar busca reducir las filas en sucursales y ofrecer a los beneficiarios alternativas digitales para administrar sus recursos de manera más rápida, segura y práctica desde el celular.

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