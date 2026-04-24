Línea B del Metro CDMX: así lucen las instalaciones luego del retiro de comerciantes ambulantes

Así luce la Línea B del Metro CDMX sin comerciantes ambulantes (X/ @MetroCDMX)

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Adrián Rubalcava Suárez, encabezó una mesa de diálogo que derivó en acuerdos para mejorar la movilidad de los 190 mil usuarios diarios de la Línea B entre Nezahualcóyotl y Ciudad Azteca.

Por medio de un comunicado señaló que, tras años de actividad comercial en los andenes, la reubicación de comerciantes informales permitió liberar el paso en ocho estaciones del municipio de Ecatepec.

La administración de Rubalcava Suárez reportó que el reordenamiento abarcó las estaciones importantes como Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Múzquiz, Río de los Remedios y más, utilizadas diariamente por 190 mil personas. En el encuentro participaron representantes del gobierno estatal, líderes de comerciantes y autoridades de seguridad del Metro.

Este fue el acuerdo para retirar a comerciantes ambulantes en la Línea B del Metro CDMX

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos Adrián Rubalcava Suárez, Director General del Metro, y Amellali Caballero, Directora general de Gobierno, Zona 5 Estado de México, explicaron a detalle cómo se realizó el operativo para retirar a vendedores ambulantes de los pasillos y andenes (X/ @AdrianRubalcava)

El titular del STC Metro detalló que la instrucción para atender la demanda ciudadana de andenes libres provino de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Rubalcava Suárez afirmó en el comunicado del STC:

“Se establecieron acuerdos para reordenar el comercio y mejorar las condiciones de protección civil, además de acordar espacios para los comerciantes en sitios que no afecten el tránsito de personas“.

La directora general de gobierno, zona 5, del Estado de México, Amellali Caballero, destacó en el documento la gestión del director del Metro para concretar el acuerdo: “No se había logrado durante muchos años“. Por su parte, el líder de comerciantes, Julio Pérez Ruíz, aceptó que su labor en los andenes no era propicia y celebró el resultado del diálogo.

Así luce el antes y después de retirar a los vendedores ambulantes de la Línea B del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

El comunicado enfatizó que el retiro de los comerciantes permitió liberar los andenes, reducir riesgos y mejorar el flujo de pasajeros. Las autoridades señalaron que el acuerdo beneficia de manera directa a los usuarios, quienes ahora cuentan con mayor espacio y seguridad en su trayecto diario por la Línea B.

Rubalcava Suárez aseguró que su administración trabaja para mejorar las condiciones de traslado de 4.5 millones de usuarios en las 12 líneas de la red. El comunicado concluyó: "Cuidarte es parte del viaje“.

Julio Pérez Ruíz, líder de comerciantes, se encargó de negociar con las autoridades del STC Metro para llegar al acuerdo.

Así luce el antes y después de retirar a los vendedores ambulantes de la Línea B del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Estas son las estaciones liberadas de comerciantes ambulantes

De acuerdo con el director del STC Metro, son ocho estaciones las que se vieron beneficiadas por este reordenamiento:

Ciudad Azteca

Plaza Aragón

Olímpica

Ecatepec

Múzquiz

Río de los Remedios

Impulsora

Nezahualcóyotl