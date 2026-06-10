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Qué le pasa a tu cabello si le agregas a tu shampoo unas ramitas de lavanda, laurel o diente de león

Agregar estas plantas a tu shampoo modifica la salud y apariencia capilar

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Una mujer sonríe y mira un frasco de vidrio lleno de una infusión amarilla con hojas de laurel, flores de diente de león y lavanda, con su cabello ondulado y brillante.
Una mujer con cabello brillante sostiene un frasco de vidrio con una infusión de lavanda, laurel y diente de león, sugiriendo un remedio natural para el cuidado capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar lavandalaurel o diente de león a tu shampoo modifica la salud y apariencia del cabello, según recomendaciones difundidas en medios especializados en bienestar y cuidado personal.

Estas plantas aportan propiedades que van desde el equilibrio de la grasa capilar hasta la prevención de la caída y la mejora del brillo natural.

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Lavanda: equilibrio y fortalecimiento desde la raíz

La incorporación de lavanda al shampoo destaca por su capacidad para equilibrar el exceso de grasa en el cuero cabelludo. Gracias a sus propiedades antisépticas, la lavanda ayuda a regular el pH y reduce la producción de sebo, lo que resulta útil en personas con cabellos grasos o tendencia a la caspa.

El uso continuo de shampoo con lavanda también favorece la hidratación de las fibras capilares, dejando el cabello más suave y manejable. Además, su acción antifúngica y antibacteriana contribuye a aliviar la picazón y prevenir la descamación propia de la caspa.

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Un beneficio adicional es el estímulo al crecimiento capilar. La lavanda mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y ayuda a reducir la inflamación, lo que fortalece los folículos pilosos y disminuye la caída excesiva. El resultado es un cabello más resistente y menos propenso a quebrarse.

Ramo realista de lirios morados y lavanda con texturas naturales y follaje, atado con cuerda, sobre un paño de lino gris con iluminación suave.
Lavanda: equilibrio y fortalecimiento desde la raíz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de lavanda también proporciona un aroma relajante al cabello, que permanece después del lavado y contribuye a una experiencia sensorial más agradable.

Lo que la lavanda le hace a tu cabello

Al integrar lavanda en el shampoo, se pueden observar varios efectos:

  • Frena la caída: Fortalece los folículos pilosos desde la raíz y ayuda a prevenir la caída excesiva.
  • Controla la grasa: Equilibra el pH y regula el exceso de sebo gracias a sus propiedades antisépticas.
  • Combate la caspa: Sus componentes antifúngicos y antibacterianos alivian la picazón y previenen la descamación.
  • Acondiciona: Hidrata las fibras capilares y facilita el manejo del cabello.

Consideraciones sobre el uso de plantas en el shampoo

Aunque algunas personas optan por colocar ramitas secas directamente en el envase de shampoo, esta práctica puede acelerar la descomposición del producto y propiciar malos olores o la proliferación de bacterias. Para evitar problemas, se recomienda emplear aceite esencial de lavanda puro, agregando de 10 a 15 gotas por cada 100 mililitros de shampoo. Otra alternativa es preparar una infusión de lavanda y mezclarla previamente con el shampoo.

El diente de león es una planta conocida por tener propiedades curativas.
El diente de león es una planta conocida por tener propiedades curativas. Foto: Wikimedia, Matthew Bellemare

El laurel y el diente de león también son utilizados en el cuidado capilar, aunque requieren procedimientos similares para su incorporación segura. El laurel se asocia a la estimulación del crecimiento y la reducción de grasa capilar, mientras que el diente de león aporta antioxidantes y ayuda a fortalecer el cabello frente a agresiones externas.

Precauciones y recomendaciones

Antes de añadir cualquier extracto o infusión al shampoo, es importante considerar posibles reacciones alérgicas. Se recomienda realizar una prueba en una pequeña área del cuero cabelludo o consultar a un especialista en dermatología o tricología.

La calidad de los aceites esenciales y la proporción correcta son factores clave para evitar irritaciones o efectos adversos. Además, su uso debe integrarse a una rutina de lavado adecuada, evitando el uso excesivo de productos químicos o altas temperaturas de secado.

El uso de lavanda, laurel y diente de león en el shampoo puede transformar la apariencia y salud del cabello si se aplican de forma adecuada y con la supervisión necesaria.

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