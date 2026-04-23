Financieras Mexicanas se reúne con el Tesoro de EEUU y refuerza combate al lavado de dinero en México

El organismo financiero consolidó su papel como puente entre autoridades mexicanas y estadounidenses para fortalecer la prevención de delitos financieros

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) sostuvo un encuentro estratégico de alto nivel con representantes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en una reunión que busca reforzar la cooperación bilateral en la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

El evento reunió a especialistas, reguladores y oficiales de cumplimiento de ambos países, posicionando a UNIFIMEX como un actor clave en la adopción de mejores prácticas internacionales dentro del sistema financiero mexicano.

Participación internacional y enfoque en riesgos globales

Durante el encuentro participaron figuras relevantes del ecosistema financiero internacional, entre ellos Tyler Carruth, Dennis Kihm, de la Financial Crimes Enforcement Network, y Marcos Arellano, de la Office of Foreign Assets Control.

Los expertos compartieron perspectivas estratégicas sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de Estados Unidos, así como el funcionamiento del régimen de sanciones internacionales, herramientas fundamentales para detectar operaciones ilícitas y fortalecer los marcos regulatorios.

Representantes de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos durante el encuentro en Ciudad de México, donde abordaron estrategias para reforzar la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo

UNIFIMEX, eje del cumplimiento financiero en México

Este encuentro forma parte de la agenda del Comité de Cumplimiento para la Prevención de Finanzas Ilícitas y Adopción de Mejores Prácticas Internacionales de UNIFIMEX, un órgano que ha cobrado relevancia al traducir estándares globales en acciones concretas para instituciones financieras en México.

La presidenta ejecutiva de la organización, Soraya Pérez Munguía, subrayó la importancia de la colaboración internacional para robustecer el sistema financiero:

“Buscamos un sistema financiero más seguro, más justo y resiliente. La colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es una alianza estratégica para fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano”.

Impacto económico y alcance del organismo

UNIFIMEX agrupa a una amplia gama de actores del sector financiero, incluyendo bancos, fintechs, sociedades financieras populares (SOFIPOS), transmisores de dinero y empresas de activos virtuales. Su peso en la economía nacional es significativo:

Actualmente, sus agremiados representan el 30 por ciento de la infraestructura financiera del país, concentran cerca del 40 por ciento del total de los créditos otorgados, participan en el 75 por ciento de la dispersión de remesas y generan el 95 por ciento de los microcréditos en México.

Estas cifras reflejan su capacidad de incidencia en la inclusión financiera y en la estabilidad del sistema económico.

Cooperación institucional y alineación internacional

El foro también contó con la participación de autoridades mexicanas como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que permitió un diálogo directo entre reguladores y el sector privado.

El objetivo central fue facilitar el intercambio de información y fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar riesgos financieros cada vez más complejos, así como alinear al sistema mexicano con estándares internacionales en materia de cumplimiento.

Representantes de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos durante el encuentro en Ciudad de México, donde abordaron estrategias para reforzar la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo

Un paso estratégico para la integridad financiera

Con este encuentro, UNIFIMEX reafirma su papel como articulador entre autoridades nacionales e internacionales, impulsando una agenda centrada en la transparencia, la prevención de delitos financieros y la resiliencia del sistema.

La cooperación entre México y Estados Unidos se consolida así como un elemento clave para enfrentar los desafíos globales en materia de lavado de dinero y financiamiento ilícito, en un contexto donde la vigilancia y el cumplimiento normativo son cada vez más determinantes para la estabilidad económica.