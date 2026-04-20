“No hay razón para diésel caro”: Sheinbaum anuncia revisión del SAT a gasolineras

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe justificación para que las gasolineras mantengan el precio del diésel por encima de los 28.50 pesos por litro, a pesar de los apoyos fiscales aplicados por el gobierno federal. Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria informó que se realizarán revisiones junto con el SAT y otras instituciones para determinar las causas de los precios elevados y advirtió que se intensificará la supervisión en estaciones de servicio de todo el país.

Sheinbaum señaló que actualmente se está destinando un subsidio al diésel mediante la reducción del IEPS, lo cual debería reflejarse directamente en el precio final para consumidores y transportistas. “No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras”, comentó la presidenta. Añadió que el precio del petróleo mexicano se ha reducido de 100 a 88 dólares por barril, lo que permite la posibilidad de un nuevo ajuste a la baja.

El precio promedio nacional del diésel se ubica en 28.50 pesos, pero solo el 54.6% de las estaciones lo venden por debajo de 28.28 pesos. Cerca del 34.5% de las gasolineras mantienen precios superiores a 28.51 pesos. “Se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y, sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio muy alto”, dijo Sheinbaum. La presidenta anunció que este martes se reunirá con empresarios del sector y solicitó a los consumidores preferir las estaciones con precios dentro del margen oficial.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha instalado lonas de advertencia en estaciones que superan los precios de referencia. El mecanismo consiste en solicitar información a los establecimientos para justificar sus costos; si no corresponde al margen de ganancia permitido, se coloca la lona y se procede a la revisión.

Sheinbaum enfatizó que el encarecimiento injustificado del diésel impacta directamente al transporte de mercancías en todo el país y reiteró el compromiso del gobierno federal para garantizar precios accesibles. “No pueden estarse pasando en este precio, que representa un impacto a todo el transporte de mercancías en el país”, subrayó.

Así están los precios promedio de los combustibles

De acuerdo con el reporte oficial para este lunes 20 de abril, el precio promedio nacional de la gasolina regular es de 23.686 pesos por litro, el de la gasolina premium es de 28.307 pesos y el del diésel de 28.457 pesos. Los precios se actualizan diariamente por las autoridades regulatorias y dependen de factores como el costo internacional del petróleo, el tipo de cambio y los subsidios vigentes. La Comisión Nacional de Energía es la encargada de supervisar y regular el sector energético en el país desde marzo de 2025, tras la desaparición de la CRE.