Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 12 de abril: Avenida Insurgentes muestra un buen avance para quienes circulan por la zona

Durante la mañana de este domingo, la movilidad en la Ciudad de México experimenta restricciones notables debido al programa “Paseo Dominical Muévete en Bici” . Entre las 8:00 y las 14:00 horas, el tránsito vehicular se suspende en varios tramos de las avenidas más transitadas, lo que obliga a los automovilistas a buscar rutas alternas para sus recorridos habituales.

El reporte de tránsito indica que, hasta las 7:53 horas, la circulación fluye sin contratiempos en este tramo, permitiendo a los automovilistas desplazarse con agilidad antes de la implementación de los cierres programados.

A pocos minutos del inicio del “Paseo Dominical Muévete en Bici”, la vialidad en Liverpool , entre Avenida Insurgentes y Avenida Chapultepec , muestra un buen avance para quienes circulan por la zona.

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