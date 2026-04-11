México es electo a cuatro órganos clave del ECOSOC en la ONU: estos son y qué implican

Logo de la ONU. (Foto AP/Pamela Smith, archivo)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de un comunicado, que México fue seleccionado a cuatro órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU), durante las elecciones celebradas el pasado 8 de abril de 2026 en Nueva York, consolidando su participación en espacios clave del sistema multilateral.

Comité del Programa y la Coordinación (CPC), período 2027-2029

Junta Ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), período 2027–2029

Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), período 2027-2029

Comité de Organizaciones No Gubernamentales, período 2027-2030

Las acciones de México que impulsaron su nombramiento en la ONU

Como integrante de la Junta Ejecutiva del PMA, el país promovió la adopción e implementación eficiente de políticas en favor de la seguridad alimentaria, particularmente para atender crisis humanitarias derivadas de conflictos y aquellas vinculadas con el cambio climático. Además, su participación permitió influir en la elección de la próxima persona titular de la Dirección Ejecutiva del organismo.

Mientras que durante la Junta Ejecutiva de ONUSIDA, se favoreció la definición de estrategias y políticas orientadas a dar continuidad a la respuesta global frente al VIH/SIDA, con énfasis en la cooperación con otras naciones y comunidades en condiciones de mayor vulnerabilidad.

“En el CPC, México favorecerá una visión programática y administrativa que priorice métodos de gestión ágiles en la ONU, que eviten la duplicación de funciones y privilegien el impacto de las acciones de la Organización en el terreno”, se lee en la publicación de la SRE.

México gana presencia en la ONU, es electo a cuatro órganos

En ese mismo órgano, autoridades impulsaron una visión centrada en mejorar la eficiencia administrativa dentro del organismo, con el objetivo de optimizar resultados y evitar redundancias en las funciones institucionales.

Finalmente, en el Comité de Organizaciones No Gubernamentales, se defendió la participación sustantiva de la sociedad civil, con miras a fortalecer la inclusividad y la transparencia dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Los resultados obtenidos representaron un reconocimiento a las aportaciones del país en la agenda multilateral y reflejaron la confianza de los Estados miembros en su capacidad para contribuir al cumplimiento de los objetivos de estos órganos y la estructura de la ONU.

La presidenta Claudia Sheinbaum, rechaza informe de la ONU. (Infobae-Itzallana)

¿Qué es el ECOSOC y por qué importa?

El Consejo Económico y Social de la ONU es uno de los seis órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas. Su función central es coordinar políticas económicas, sociales y ambientales entre los países miembros, así como supervisar comisiones y organismos especializados.

La participación en sus órganos subsidiarios permite a los países incidir directamente en agendas globales como:

Desarrollo sostenible

Igualdad de género

Ciencia y tecnología

Políticas sociales

Sheinbaum desestima informe de la ONU sobre desapariciones en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al considerar que presenta deficiencias metodológicas y no refleja con precisión la situación actual del país. Señaló que el documento se basa en datos de solo algunos estados y periodos anteriores, cuyos resultados fueron extrapolados a nivel nacional.

La mandataria sostuvo que varios elementos no fueron tomados en cuenta, por lo que rechazó su contenido. Además, defendió que su gobierno mantiene acciones para atender la problemática de desapariciones, principalmente vinculadas al crimen organizado.

También subrayó que esta situación no afecta el trabajo con colectivos de búsqueda ni el compromiso con familiares de víctimas, reiterando que se continúa con estrategias y mecanismos para erradicar este delito en el país.

Esta polémica ha provocado diversas opiniones entre figuras de la política mexicana y el organismo internacional.