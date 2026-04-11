México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 11 de abril: tráiler incendiado provoca cierre en la autopista Chamapa-La Venta

Si tienes planes este 11 de abril de 2026, considera posibles complicaciones en tus traslados, ya que se reportan bloqueos en distintas carreteras del país

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En pocas líneas:

14:08 hsHoy

Tráiler incendiado provoca cierre en la autopista Chamapa-La Venta; autoridades atienden y piden precaución

14:05 hsHoy

En CDMX, una camioneta chocó contra un árbol sobre Eje 3 Poniente, lo que provoca circulación lenta en la zona.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, ya que autoridades ya se encuentran en el lugar realizando labores de atención.

13:51 hsHoy

En CDMX se registra cierre total de circulación debido a un vehículo incendiado por falla mecánica cerca del km 032+800 en la carretera Chamapa-La Venta, a la altura de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La situación genera afectaciones viales importantes, por lo que se recomienda evitar la zona, tomar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades.

13:50 hsHoy

En Tabasco se registra cierre parcial de circulación por un accidente a la altura del km 017+250 en la carretera Villahermosa-Macultepec, en Ocuiltzapotlán, con dirección a Álvaro Obregón.

La situación provoca reducción de carriles y posibles retrasos en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones viales.

13:47 hsHoy

Cierre parcial en Guanajuato por accidente en la Irapuato-Zapotlanejo, a la altura de Abasolo rumbo a Zapotlanejo.

13:46 hsHoy

Se reporta accidente de camión en La María rumbo a la autopista México-Puebla; autoridades piden precaución

13:44 hsHoy

Autoridades alertan por congestionamientos en vías clave

Hoy sábado 11 de abril se anticipan afectaciones en distintas carreteras del país debido a bloqueos, cierres parciales, accidentes y un alto flujo vehicular, tras el cierre del periodo vacacional de Semana Santa. Ante este panorama, autoridades piden a los automovilistas extremar precauciones y planear sus traslados con anticipación.

Según reportes de la Guardia Nacional, a través de su División de Carreteras, y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), se han detectado complicaciones en varios tramos por el aumento de viajeros, así como por la presencia de manifestaciones y siniestros viales. Estas condiciones podrían generar congestionamientos severos y cierres intermitentes en autopistas clave del país.

De igual forma, se contemplan marchas y movilizaciones sociales que podrían afectar tanto vialidades urbanas como accesos carreteros, lo que incrementaría los tiempos de traslado, especialmente en zonas de alta circulación.

Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados en tiempo real, salir con anticipación, respetar los límites de velocidad y considerar rutas alternas. Estas acciones buscan reducir riesgos y facilitar un retorno seguro en la red carretera nacional.

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