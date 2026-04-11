Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 11 de abril: tráiler incendiado provoca cierre en la autopista Chamapa-La Venta

Tráiler incendiado provoca cierre en la autopista Chamapa-La Venta; autoridades atienden y piden precaución
En CDMX, una camioneta chocó contra un árbol sobre Eje 3 Poniente, lo que provoca circulación lenta en la zona.
Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, ya que autoridades ya se encuentran en el lugar realizando labores de atención.
En CDMX se registra cierre total de circulación debido a un vehículo incendiado por falla mecánica cerca del km 032+800 en la carretera Chamapa-La Venta, a la altura de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
La situación genera afectaciones viales importantes, por lo que se recomienda evitar la zona, tomar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades.
En Tabasco se registra cierre parcial de circulación por un accidente a la altura del km 017+250 en la carretera Villahermosa-Macultepec, en Ocuiltzapotlán, con dirección a Álvaro Obregón.
La situación provoca reducción de carriles y posibles retrasos en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones viales.
Cierre parcial en Guanajuato por accidente en la Irapuato-Zapotlanejo, a la altura de Abasolo rumbo a Zapotlanejo.
Se reporta accidente de camión en La María rumbo a la autopista México-Puebla; autoridades piden precaución
Hoy sábado 11 de abril se anticipan afectaciones en distintas carreteras del país debido a bloqueos, cierres parciales, accidentes y un alto flujo vehicular, tras el cierre del periodo vacacional de Semana Santa. Ante este panorama, autoridades piden a los automovilistas extremar precauciones y planear sus traslados con anticipación.
Según reportes de la Guardia Nacional, a través de su División de Carreteras, y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), se han detectado complicaciones en varios tramos por el aumento de viajeros, así como por la presencia de manifestaciones y siniestros viales. Estas condiciones podrían generar congestionamientos severos y cierres intermitentes en autopistas clave del país.
De igual forma, se contemplan marchas y movilizaciones sociales que podrían afectar tanto vialidades urbanas como accesos carreteros, lo que incrementaría los tiempos de traslado, especialmente en zonas de alta circulación.
Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados en tiempo real, salir con anticipación, respetar los límites de velocidad y considerar rutas alternas. Estas acciones buscan reducir riesgos y facilitar un retorno seguro en la red carretera nacional.