Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 11 de abril: tráiler incendiado provoca cierre en la autopista Chamapa-La Venta

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones , ya que autoridades ya se encuentran en el lugar realizando labores de atención.

En CDMX , una camioneta chocó contra un árbol sobre Eje 3 Poniente , lo que provoca circulación lenta en la zona.

La situación genera afectaciones viales importantes , por lo que se recomienda evitar la zona , tomar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades .

En CDMX se registra cierre total de circulación debido a un vehículo incendiado por falla mecánica cerca del km 032+800 en la carretera Chamapa-La Venta , a la altura de Naucalpan de Juárez , Estado de México .

La situación provoca reducción de carriles y posibles retrasos en la zona , por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones viales .

En Tabasco se registra cierre parcial de circulación por un accidente a la altura del km 017+250 en la carretera Villahermosa-Macultepec , en Ocuiltzapotlán , con dirección a Álvaro Obregón .

Cierre parcial en Guanajuato por accidente en la Irapuato-Zapotlanejo , a la altura de Abasolo rumbo a Zapotlanejo .

Se reporta accidente de camión en La María rumbo a la autopista México-Puebla ; autoridades piden precaución

13:44 hs

Autoridades alertan por congestionamientos en vías clave

Hoy sábado 11 de abril se anticipan afectaciones en distintas carreteras del país debido a bloqueos, cierres parciales, accidentes y un alto flujo vehicular, tras el cierre del periodo vacacional de Semana Santa. Ante este panorama, autoridades piden a los automovilistas extremar precauciones y planear sus traslados con anticipación.

Según reportes de la Guardia Nacional, a través de su División de Carreteras, y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), se han detectado complicaciones en varios tramos por el aumento de viajeros, así como por la presencia de manifestaciones y siniestros viales. Estas condiciones podrían generar congestionamientos severos y cierres intermitentes en autopistas clave del país.

De igual forma, se contemplan marchas y movilizaciones sociales que podrían afectar tanto vialidades urbanas como accesos carreteros, lo que incrementaría los tiempos de traslado, especialmente en zonas de alta circulación.