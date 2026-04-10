México

“Se les llamó y no fueron a sacar a las personas, al contrario, los apoyaron”: Doña Carlota señala corrupción en su caso

En el podcast Penitencia, María Carlota Alfaro compartió su experiencia tras ser acusada de homicidio luego de intentar recuperar su vivienda en el Estado de México

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La mujer señalada de haber asesinado a dos hombres y herido a uno más, fue liberada el pasado 1 de abril con medidas cautelares. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México
La mujer señalada de haber asesinado a dos hombres y herido a uno más, fue liberada el pasado 1 de abril con medidas cautelares. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El relato remarca su percepción de abandono por parte de las instituciones.

El proceso penal continúa abierto y no ha sido absuelta de los cargos.

Vecino graba momento en que detienen a Doña Carlota
Un vecino grabó el momento en que fue detenida Doña Carlota. Foto: X, nacholozano- FGJEM

Sostuvo que la situación era de vida o muerte y que no vio otra alternativa ante la falta de intervención de las autoridades.

Fotografía del arresto de Doña Carlota por autoridades mexiquenses. Crédito: archivo
Fotografía del arresto de Doña Carlota por autoridades mexiquenses. Crédito: archivo

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