“Se les llamó y no fueron a sacar a las personas, al contrario, los apoyaron”: Doña Carlota señala corrupción en su caso

La mujer señalada de haber asesinado a dos hombres y herido a uno más, fue liberada el pasado 1 de abril con medidas cautelares. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El relato remarca su percepción de abandono por parte de las instituciones.

El proceso penal continúa abierto y no ha sido absuelta de los cargos.

Un vecino grabó el momento en que fue detenida Doña Carlota. Foto: X, nacholozano- FGJEM

Sostuvo que la situación era de vida o muerte y que no vio otra alternativa ante la falta de intervención de las autoridades.

Fotografía del arresto de Doña Carlota por autoridades mexiquenses. Crédito: archivo