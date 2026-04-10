“Se les llamó y no fueron a sacar a las personas, al contrario, los apoyaron”: Doña Carlota señala corrupción en su caso

El relato remarca su percepción de abandono por parte de las instituciones.
El proceso penal continúa abierto y no ha sido absuelta de los cargos.
Sostuvo que la situación era de vida o muerte y que no vio otra alternativa ante la falta de intervención de las autoridades.
Más Noticias
El diablo viste a la moda 2: arranca preventa de boletos en México para la segunda parte de la película de Meryl Streep y Anne Hathaway
La segunda parte del filme, el cual será dirigido por David Frankel, llegará a la pantalla grande este próximo jueves 30 de abril
BTS en México: así serán el escenario y las pantallas de sus conciertos
El grupo surcoreano se presentará en el Estadio GNP el 7, 9 y 10 de mayo
Captan a Rodrigo Huescas entrenando tras su lesión: ¿Llegará al Mundial 2026 con México?
El mexicano vuelve a entrenar con el Copenhague tras una lesión de rodilla, pero aún no hay certeza sobre su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026
Sin favoritismos en el INE: Monreal defiende proceso de selección de consejeros
El legislador afirma que no ha tenido contacto con aspirantes y confía en la imparcialidad del comité evaluador
Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 9 de abril
El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes
MÁS NOTICIAS