Cómo ver EN VIVO en México el festival de Coachella 2026

La edición de este año será especial pues lleva mucho talento latino dentro de uno de los festivales con mayor exposición internacional. (Captura de video IG Coachella)

El festival Coachella 2026 inicia este 10 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California, con artistas como Justin Bieber, BIG BANG y Sabrina Carpenter encabezando el cartel para miles de fanáticos y asistentes internacionales. En el line up también podremos ver a artistas mexicanos, pero si aún no sabes dónde puedes ver el concierto, en Infobae te decimos cómo hacerlo de manera gratuita.

Coachella 2026 es uno de los festivales de música más reconocidos a nivel global. Se llevará a cabo durante dos fines de semana completos: 10, 11 y 12 de abril, y 17, 18 y 19 de abril. El evento se realiza en un complejo ubicado en el Valle de Coachella, California, que ha sido sede del festival desde 1993.

La primavera empieza cuando el festival Coachella emite las primeras notas. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

¿Quiénes serán los artistas principales?

Este año, Karol G debuta como headliner, convirtiéndose en la primera colombiana en encabezar el festival. Además, Justin Bieber integra por primera vez la lista principal tras haber participado como invitado en 2014, 2019 y 2022. Sabrina Carpenter, quien estuvo como invitada en 2022 y de forma individual en 2024, también figura como una de las headliners, marcando su primera aparición liderando el cartel.

El evento contará con presentaciones de artistas como BIG BANG y destaca una amplia oferta de talento internacional y latinoamericano.

¿A qué hora y dónde puedo ver el concierto?

El festival contempla seis fechas: 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril. Los boletos para Coachella 2026 están agotados, pero a través de la plataforma oficial AXS es posible acceder a opciones de reventa aprobadas por los organizadores.

La transmisión oficial de los conciertos estará disponible mediante el canal oficial de YouTube de Coachella, permitiendo a los usuarios activar notificaciones por artista o escenario. Los horarios completos del primer fin de semana fueron publicados en los canales oficiales, con los actos más esperados programados en distintos escenarios y franjas horarias de California.

Entre los segmentos latinos del festival resalta la participación de Cachirula & Loojan, dueto mexicano que representa el regreso del reguetón mexicano tras la presentación destacada de El Malilla en la edición pasada.

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa de Coachella 2026. (Instagram)

El sabor latino en Coachella

Karol G elevará el perfil latino como una de las headliners más importantes de la edición, presentándose tras su paso previo por Coachella en 2022 pese a los conflictos que existen por parte del Gobierno de Estados Unidos contra los migrantes.

La edición 2026 tendrá experiencias adicionales para los asistentes, como la proyección exclusiva del primer episodio de la temporada 3 de “Euphoria” en la zona de camping la madrugada del domingo 12 de abril, lo que añade un atractivo especial a la celebración musical.

Coachella 2026, con sus seis días de espectáculos multitudinarios y una oferta diversa de artistas, promete una edición memorable para los fanáticos y la comunidad internacional que cada año se da cita en el Valle de Coachella.