Ceviche de lentejas fresco: receta fácil, saludable y lista en menos de una hora

Un vibrante tazón de ceviche de lentejas, acompañado de totopos y bebida refrescante, se presenta en una mesa de madera rústica en un patio mexicano, reflejando una opción saludable y popular. (Gemini)

En México, donde la cultura del ceviche tiene su propio sello, surge una versión vegetariana que conquista: el ceviche de lentejas.

El plato suele aparecer en reuniones familiares, picnics y mesas veraniegas, ideal para quienes buscan opciones saludables o para quienes simplemente quieren variar del clásico ceviche de pescado.

Es una receta que respeta la tradición de los sabores ácidos y frescos, pero suma las proteínas vegetales de la lenteja, muy querida en la cocina cotidiana mexicana.

Un vibrante ceviche de lentejas con aguacate y verduras se sirve en un tazón artesanal sobre una mesa de madera en un patio mexicano, ofreciendo una opción saludable y deliciosa. (Gemini)

Receta de ceviche de lentejas fresco

El ceviche de lentejas es una ensalada fría que mezcla lentejas cocidas con tomate, cebolla morada, morrón, cilantro y jugo fresco de lima o limón.

Todo se marina junto para lograr un sabor penetrante, fresco y levemente picante, ideal como entrada o plato principal en días de calor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 30 minutos

Cocción de las lentejas: 15 minutos

Ingredientes

200 gr de lentejas secas 1 cebolla morada chica 2 tomates perita 1 morrón rojo 1 ají jalapeño fresco (opcional, para el toque mexicano) 1 pepino chico 1 puñado de cilantro fresco Jugo de 3 limas (o limones) 3 cucharadas de aceite de oliva Sal y pimienta a gusto 1 palta (aguacate) madura 1 diente de ajo (opcional) 1 pizca de comino

Cómo hacer ceviche de lentejas fresco, paso a paso

Remojar las lentejas en agua fría durante 2 horas o usar lentejas rápidas. Enjuagar bien. Hervir las lentejas en abundante agua sin sal por 15 minutos. Deben quedar tiernas pero firmes, no pasadas. Escurrir y enfriar. Picar en cubos chicos la cebolla morada, los tomates (sin semillas), el morrón, el pepino y el ají jalapeño. Mezclar las verduras con las lentejas ya frías en un bol grande. Agregar el cilantro fresco picado y, si se desea, el ajo bien picado. Exprimir el jugo de las limas y verter sobre la mezcla, junto con el aceite de oliva y la pizca de comino. Salpimentar a gusto y mezclar bien. Dejar reposar en la heladera por al menos 20 minutos para que los sabores se integren. Justo antes de servir, sumar la palta cortada en cubos y revolver suavemente. Consejo clave: Servir bien frío. El tiempo de reposo en heladera intensifica los sabores.

Un vibrante y saludable ceviche de lentejas, un plato vegetariano que conquista paladares en México, presentado con tortilla chips y lima en una mesa rústica. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o 2 como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El ceviche de lentejas se puede guardar hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. No se recomienda freezar, por la textura de la palta y las verduras frescas.