México

Violeta Isfel revela si estuvo a punto de caer en una red de trata de personas: “Salí a tiempo”

La actriz ahondó sobre el pasado con su familia

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Surge nueva acusación contra Violeta Isfel
Surge nueva acusación contra Violeta Isfel: "Le pedí una foto, se dio la vuelta y me ignoró". (Instagram)

La actriz Violeta Isfel reconoce que, al mirar en retrospectiva su historia familiar, estuvo muy cerca de ser víctima de trata de personas.

En un encuentro con medios, transmitido por De Primera Mano, la actriz señala: “No, yo nunca viví trata de personas. Que bueno, ahora que lo veo en retrospectiva y que nos documentaron y que llegamos a tener tanta información para representar a los personajes, estuve muy cerca”.

Las declaraciones de Isfel surgen días después de que sus comentarios sobre su familia generaron críticas. El público la llamó malagradecida por referirse a sus padres y señalar que “se tuvo que alejar porque se dedicaban a cosas ilícitas”.

Isfel insiste: “La gente habla de lo que puede alcanzar a ver. Venimos de una sociedad que solo habla de lo que conoce y son muy tradicionalistas o son demasiado moralistas”.

Violeta Isfel asegura que estuvo cerca de vivir trata de personas y resalta importancia de prevenir

La artista explica que, gracias a la documentación para su trabajo en la obra “El hubiera no existe”, identificó que en su adolescencia enfrentó riesgos graves.

(IG: @violetaisfel)
(IG: @violetaisfel)

“Creo que lo único que faltaba era eso, porque ya lo que venía eran golpes y eran muchas cosas. Entonces, creo que yo salí a tiempo, pero también me arriesgué mucho, saliendo de casa tan chiquita, a los quince años”, afirma Isfel.

Sobre su relación familiar, la actriz prefiere no profundizar:

“No tengo ninguna información que deba dar, más la que ya saben, no hay necesidad de hacerlo más grande de lo que ya es. Lo que me hace muy feliz es poder, a través de mi arte, salvar a otras chiquitas y no solo a las chiquitas, a los chiquitos. Recordemos que la trata de personas todos estamos expuestos”.

Violeta Isfel rompió en llanto al confesar que sufre de depresión
(Foto: Instagram/@violetaisfel)

La intérprete subraya la importancia de romper ciclos de violencia en las familias. “Mis papás también vinieron de familias muy rotas y muy complicadas, pero a partir de mi generación eso ya no va a pasar”, concluye Isfel.

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