Steff Loaiza defiende a Kenia Os tras millonaria donación para gastos hospitalarios de su mamá: “No fue marketing”

La reciente enfermedad de la madre de Steff Loaiza no solo puso a prueba la unión familiar, sino que también reavivó la conversación pública sobre la relación entre Kimberly y Kenia Os.

Luego de que la cantante de Malas decisiones realizara una donación de 1.5 millones de pesos para apoyar con los gastos médicos, Steff salió nuevamente en su defensa, dejando claro que el gesto de Kenia no tuvo intenciones de marketing ni interés oculto.

Steff Loaiza sobre Kenia Os

En un video reciente publicado en Youtube, Steff Loaiza abordó directamente los rumores sobre la ayuda de Kenia Os. La influencer fue enfática:

“Yo siento que sí le nació de su corazón porque ¿quién te va a donar un millón quinientos? O sea, no siento que nadie, nadie te lo da, nadie, nadie literalmente. No me cabe en la cabeza cómo alguien va a tomar ese riesgo, porque sí es un riesgo financiero”.

Steff recalcó que la donación no fue condicionada ni formó parte de ninguna estrategia de promoción.

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“A mí nadie me dijo que yo hiciera ese video, nadie me dijo que agradeciera por su donación. Yo lo quise hacer de corazón porque realmente, por mí se enteraron. Si yo no digo nada, nadie sabe”, afirmó.

Además, Steff reiteró su gratitud y, ante la especulación, sostuvo:

“Yo considero que no fue por marketing. Y si sí hubiera sido por marketing o lo que tú quieras, yo sigo igual de agradecida, la neta. Nadie te regala un millón”.

El gesto de Kenia Os

La donación de Kenia Os llegó en un momento de alta tensión para la familia Loaiza, en medio de una crisis médica y de una polémica pública que involucró a Juan de Dios Pantoja.

(Instagram)

La cantante, conocida por su largo historial de rivalidad con la pareja, sorprendió tanto a seguidores como a detractores al realizar el millonario depósito para cubrir gastos hospitalarios.

El gesto fue confirmado y agradecido públicamente por Steff, quien desde el principio defendió la buena intención de Kenia Os ante los señalamientos de que la ayuda podría tener un trasfondo de autopromoción.

Steff subrayó que la ayuda fue espontánea y que la relación con Kenia, al menos en este episodio, se basó en la solidaridad más allá de viejas controversias.