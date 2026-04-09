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“Pensé que no iba a sobrevivir”: Lexi, mujer trans denuncia que fue golpeada y asfixiada en restaurante de Mérida

La joven presentó una denuncia formal por los hechos y acusó al restaurante de intentar limpiar su imagen

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Lexi acusó que fue agredida por personal del restaurante Tigre Blanco. | Instagram Kiupidxel777 / Tigre Blanco
Lexi acusó que fue agredida por personal del restaurante Tigre Blanco. | Instagram Kiupidxel777 / Tigre Blanco

Lexi, una mujer trans, denunció que fue discriminada y agregida físicamente por personal del restaurante Tigre Blanco, ubicado en Mérida, Yucatán, al grado de que temió por su vida.

En un video publicado en sus redes sociales, la joven narró que el ataque ocurrió la noche del 22 de marzo, durante un evento organizado por XoloTech, al que había sido invitada por un artista.

“Pensé que no iba a salir viva esa noche de ahí. Soy Lexi y mi caso se hizo viral hace unos días en redes sociales, pero no por la buena causa, sino porque sufrí un atentado contra mi vida en el restaurante Tigre Blanco, en un evento de XoloTech, en Mérida, Yucatán”, dijo.

Según su testimonio, al llegar al evento fue humillada por horas. Le hicieron esperar y finalmente le dijeron que su apariencia no era acorde al lugar, por ser una mujer trans. Sin embargo, la agresión no se detuvo ahí.

Lexi señaló que al pedir que la trataran con respeto, algunos de los trabajadores la asfixiaron hasta que se desmayó y la dejaron tirada en el suelo. Al recuperar el conocimiento, decidió huir del lugar para proteger su integridad.

“Me humillaron durante horas haciéndome esperar, para terminar diciéndome que mi apariencia no era acorde al lugar por ser una mujer trans. Cuando pedí que me trataran con dignidad, fui agredida por parte de su personal.

“Me agarraron del cuello y me asfixiaron hasta perder el conocimiento. Desperté tirada en el suelo, me despojaron de mis cosas y traté de correr por mi vida”, platicó.

En medio del pánico, intentó bloquear el paso de sus agresores con sillas, pero la alcanzaron de nuevo. La sujetaron por el cuello e intentaron asfixiarla otra vez. Cuando pidió ayuda, el personal le dobló las manos y trató de callarla por la fuerza:

“Alegaban que me llevarían a unas bodegas para golpearme, queriendo callarme de nuevo”, explicó.

Lexi señaló que algunas personas intervinieron y gritaron al personal que la soltara, ya que estaban siendo demasiado agresivos con ella. Gracias a quienes la auxiliaron, logró escapar del lugar.

La joven indicó que ya presentó una denuncia formal por los hechos; no obstante, manifestó su enojo ante el intento de los responsables de limpiar su imagen.

“Lo que más me enoja es que los medios, Tigre Blanco, junto con XoloTech, quieran limpiar su imagen y lavarse las manos”, sostuvo. Para ella, encubrir lo ocurrido es solo un acto de control de daños para no perder dinero.

“Mi vida, mi seguridad y mi integridad no se compran con nada. No me quedaré callada”, afirmó Lexi, quien pidió ayuda para difundir su caso y que más personas puedan hablar de sus experiencias.

Alertó que existen más casos de abuso por parte de este tipo de personas y empresas, y exhortó a no permitir que la comunidad siga siendo afectada.

“Ayúdame difundiendo para que más personas puedan hablar de sus casos, ya que ha habido más abuso de parte de este tipo de personas y de este tipo de empresas. No permitamos que a la comunidad la sigan afectando”, concluyó.

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