Congreso de masculinidades conservadoras en Guadalajara genera polémica: “Representa un retroceso”, critican colectivos de hombres

El congreso se realizará este mes en Guadalajara. | Instagram Fearless Brothers

Organizaciones religiosas y grupos conservadores realizarán el evento denominado ‘FearLess Congress 2026′, en Guadalajara, Jalisco, lo cual ha sido fuertemente criticado por colectivos de nuevas masculinidades ante la persepción de un incremento en la difusión de discursos que atentan contra los derechos de las mujeres.

De acuerdo con su página de internet, los organizadores de dicho evento lo califican como “el congreso de masculinidad más grande de latinoamérica” y entre sus actividades están foros con personajes como Eduardo Verastegui, quien ha sido señalado de promover discursos machistas y en contra de la comunidad LGBT.

Según la misma información, el congreso surgió “a partir del ataque a la masculinidad y la necesidad de hombres virtuosos”, sin dar mayores detalles. Sin embargo, al evento también pueden asistir mujeres.

Entre los promotores destacan diversas figuras del clero y el deportista Carles Puyol, entre otros.

Colectivos de nuevas masculinidades señalan retroceso

El Fear Less Congress, programado del 17 al 19 de abril, generó rechazo entre colectivos de nuevas masculinidades, organizaciones feministas y grupos de trabajo con hombres, quienes califican el evento como un retroceso en la discusión pública sobre el tema.

Las agrupaciones advierten que el congreso está impulsado por actores vinculados a Regnum Christi, la red de colegios Semper Altius y la Red de Universidades Anáhuac.

“Este congreso no representa un avance en la discusión sobre masculinidades. Representa un retroceso”, sostuvieron en un comunicado conjunto, firmado por más de 140 organizaciones.

De acuerdo con los colectivos, bajo un discurso aparentemente innovador, el evento “recicla y legitima modelos de masculinidad patriarcal que históricamente han sostenido la desigualdad, la violencia machista y la exclusión de las mujeres”.

El posicionamiento señala que no basta con llamarse “congreso de masculinidad” para comprometerse con la igualdad. Consideran que se trata de “una apropiación preocupante de un campo construido desde luchas feministas, académicas y de intervención social que han demostrado que transformar a los hombres implica cuestionar privilegios, no reforzarlos”.

Rechazan uso de lenguaje de cambio social y exigen transparencia

Las organizaciones firmantes rechazan el uso del lenguaje de cambio social para “encubrir agendas ideológicas conservadoras que buscan reinstalar roles de género rígidos bajo nuevas narrativas”. También rechazan que este tipo de eventos se presenten como alternativas cuando en realidad son “una reacción organizada frente a los avances en igualdad de género”.

El documento sostiene: “De confirmarse el financiamiento o respaldo institucional a este evento, estaríamos frente a un hecho grave: recursos públicos destinados a promover visiones contrarias a los derechos humanos y al principio de laicidad del Estado. Además de reproducir violencias estructurales contrarias a la igualdad sustantiva”.

Las organizaciones destacan que estos espacios no son neutrales y tienen efectos concretos, como confundir a la opinión pública, debilitar el trabajo serio en prevención de la violencia y legitimar discursos que han sostenido relaciones de poder desiguales.

Exigen a las autoridades transparencia inmediata sobre cualquier financiamiento, apoyo o vinculación con el Fear Less Congress y la cancelación de recursos públicos destinados al evento. También piden responsabilidad a las instituciones convocantes sobre los contenidos y sus efectos sociales, y llaman a la sociedad a no normalizar “estos retrocesos disfrazados de innovación”.

“El trabajo con hombres y las masculinidades no puede ser un espacio para suavizar el machismo ni para hacerlo más aceptable. Debe ser un campo para transformarlo de raíz”, señalan.

Adviertieron que “no todo lo que habla de ‘masculinidad’ es transformación. Se necesita un compromiso ético y con responsabilidad social. No todo lo que se presenta como cambio lo es. Debe ser fundamentado en el respeto a los derechos humanos y la igualdad sustantiva. Y este congreso, claramente, no lo es”.

El posicionamiento es firmado por más de cien organizaciones, colectivas y activistas, quienes exigen una respuesta pública sobre el financiamiento y la responsabilidad de las instituciones involucradas.