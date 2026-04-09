México

Congreso de masculinidades conservadoras en Guadalajara genera polémica: “Representa un retroceso”, critican colectivos de hombres

Adviertieron que el evento refuerza modelos patriarcales que perpetúan desigualdad, violencia machista y exclusión

Guardar
El congreso se realizará este mes en Guadalajara. | Instagram Fearless Brothers
El congreso se realizará este mes en Guadalajara. | Instagram Fearless Brothers

Organizaciones religiosas y grupos conservadores realizarán el evento denominado ‘FearLess Congress 2026′, en Guadalajara, Jalisco, lo cual ha sido fuertemente criticado por colectivos de nuevas masculinidades ante la persepción de un incremento en la difusión de discursos que atentan contra los derechos de las mujeres.

De acuerdo con su página de internet, los organizadores de dicho evento lo califican como “el congreso de masculinidad más grande de latinoamérica” y entre sus actividades están foros con personajes como Eduardo Verastegui, quien ha sido señalado de promover discursos machistas y en contra de la comunidad LGBT.

Según la misma información, el congreso surgió “a partir del ataque a la masculinidad y la necesidad de hombres virtuosos”, sin dar mayores detalles. Sin embargo, al evento también pueden asistir mujeres.

Entre los promotores destacan diversas figuras del clero y el deportista Carles Puyol, entre otros.

Colectivos de nuevas masculinidades señalan retroceso

El Fear Less Congress, programado del 17 al 19 de abril, generó rechazo entre colectivos de nuevas masculinidades, organizaciones feministas y grupos de trabajo con hombres, quienes califican el evento como un retroceso en la discusión pública sobre el tema.

Las agrupaciones advierten que el congreso está impulsado por actores vinculados a Regnum Christi, la red de colegios Semper Altius y la Red de Universidades Anáhuac.

“Este congreso no representa un avance en la discusión sobre masculinidades. Representa un retroceso”, sostuvieron en un comunicado conjunto, firmado por más de 140 organizaciones.

De acuerdo con los colectivos, bajo un discurso aparentemente innovador, el evento “recicla y legitima modelos de masculinidad patriarcal que históricamente han sostenido la desigualdad, la violencia machista y la exclusión de las mujeres”.

El posicionamiento señala que no basta con llamarse “congreso de masculinidad” para comprometerse con la igualdad. Consideran que se trata de “una apropiación preocupante de un campo construido desde luchas feministas, académicas y de intervención social que han demostrado que transformar a los hombres implica cuestionar privilegios, no reforzarlos”.

Rechazan uso de lenguaje de cambio social y exigen transparencia

Las organizaciones firmantes rechazan el uso del lenguaje de cambio social para “encubrir agendas ideológicas conservadoras que buscan reinstalar roles de género rígidos bajo nuevas narrativas”. También rechazan que este tipo de eventos se presenten como alternativas cuando en realidad son “una reacción organizada frente a los avances en igualdad de género”.

El documento sostiene: “De confirmarse el financiamiento o respaldo institucional a este evento, estaríamos frente a un hecho grave: recursos públicos destinados a promover visiones contrarias a los derechos humanos y al principio de laicidad del Estado. Además de reproducir violencias estructurales contrarias a la igualdad sustantiva”.

Las organizaciones destacan que estos espacios no son neutrales y tienen efectos concretos, como confundir a la opinión pública, debilitar el trabajo serio en prevención de la violencia y legitimar discursos que han sostenido relaciones de poder desiguales.

Exigen a las autoridades transparencia inmediata sobre cualquier financiamiento, apoyo o vinculación con el Fear Less Congress y la cancelación de recursos públicos destinados al evento. También piden responsabilidad a las instituciones convocantes sobre los contenidos y sus efectos sociales, y llaman a la sociedad a no normalizar “estos retrocesos disfrazados de innovación”.

“El trabajo con hombres y las masculinidades no puede ser un espacio para suavizar el machismo ni para hacerlo más aceptable. Debe ser un campo para transformarlo de raíz”, señalan.

Adviertieron que “no todo lo que habla de ‘masculinidad’ es transformación. Se necesita un compromiso ético y con responsabilidad social. No todo lo que se presenta como cambio lo es. Debe ser fundamentado en el respeto a los derechos humanos y la igualdad sustantiva. Y este congreso, claramente, no lo es”.

El posicionamiento es firmado por más de cien organizaciones, colectivas y activistas, quienes exigen una respuesta pública sobre el financiamiento y la responsabilidad de las instituciones involucradas.

Temas Relacionados

nuevas masculinidadesconservadurismopatriarcadomachismoGuadalajaramexico-noticiasviolencia contra la mujer

Más Noticias

Convocan a “cascarita por la memoria” en CDMX en medio de críticas al gobierno por desapariciones

Las familias organizan un juego y una jornada de actividades para denunciar los vacíos de respuesta ante la crisis de búsquedas

Convocan a “cascarita por la memoria” en CDMX en medio de críticas al gobierno por desapariciones

Tras 25 años sin regulación y a pesar de ser la entidad más poblada del país, el Estado de México contará por primera vez con una Ley de Salud

De acuerdo al Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026 de la Secretaría de Bienestar, el 48.8 % de los mexiquenses carecen de acceso a la seguridad social

Tras 25 años sin regulación y a pesar de ser la entidad más poblada del país, el Estado de México contará por primera vez con una Ley de Salud

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Giovana Lozano Hernández será ingresada a una prisión federal estadounidense luego de que la condenaron a poco más de 5 años de cárcel

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Personas con discapacidad y neurodivergencias protagonizan el Primer Festival de Artes Escénicas Inclusivas: fecha, lugar y actividades

“Universos Diversos” busca visibilizar el trabajo creativo de artistas que históricamente han enfrentado barreras para acceder a los espacios culturales

Personas con discapacidad y neurodivergencias protagonizan el Primer Festival de Artes Escénicas Inclusivas: fecha, lugar y actividades

Importancia del café en la salud: beneficios, riesgos y consumo recomendado

Consumir este grano tiene sus beneficios, pero se debe cuidar con ciertas enfermedades

Importancia del café en la salud: beneficios, riesgos y consumo recomendado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Asesinan a niño de 7 años en Gómez Palacio, Durango: mujer resulta herida en ataque armado

Cuál fue la enfermedad terminal que devolvió la libertad a Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio

Un crimen ordenado por su pareja: revelan nuevos datos sobre el asesinato del secretario de Ayuntamiento de Ocampo

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ley, actriz de ‘La Oficina’, pide a Sheinbaum intervenir por violencia de género en la ANDA

Alejandra Ley, actriz de ‘La Oficina’, pide a Sheinbaum intervenir por violencia de género en la ANDA

Pulso GNP 2026: fechas, preventa y todo lo que debes saber del festival en Querétaro

Tito Fuentes aclara cuál es su estado de salud ante rumores de una nueva crisis médica

Famoso actor de “Amor en Custodia” asegura que no lo contratan por no tener seguidores en redes sociales

BTS en México: este es el setlist oficial que cantarán en sus conciertos del tour “ARIRANG”

DEPORTES

Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

Agotados los boletos para el Mexico Open 2026: ya no hay entradas para el fin de semana

Mundial 2026: así ha sido el camino de la Selección de Canadá en sus partidos previo al debut contra Bosnia

Japón presenta uniforme para el Mundial 2026 con inspiración en el anime

¿Cómo le fue a los equipos mexicanos en los cuartos de final de ida de la CONCACAF Champions Cup?