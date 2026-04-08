Repartidor en silla de ruedas conmueve en redes por su esfuerzo para seguir trabajando en entregas a domicilio

El joven utiliza una motocicleta adaptada y una rampa para realizar sus entregas.

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado una ola de reacciones entre usuarios de internet luego de mostrar la admirable dedicación de un joven repartidor que, pese a movilizarse en silla de ruedas, continúa desempeñando su labor diaria realizando entregas a domicilio.

Las imágenes fueron difundidas originalmente por el creador de contenido Noé Antúnez Juárez, quien compartió la grabación en plataformas digitales, donde rápidamente comenzó a viralizarse y a despertar comentarios de reconocimiento por parte de miles de personas.

El momento fue captado por cámaras de vigilancia instaladas en una taquería, lugar al que el joven acudió para recoger un pedido como parte de su jornada laboral dentro de la plataforma de entregas DiDi.

Su esfuerzo diario quedó grabado en video y conmovió a miles de personas en internet.

En la grabación puede observarse cómo el repartidor llega al establecimiento conduciendo una motocicleta especialmente adaptada a sus necesidades, vehículo que utiliza para desplazarse durante sus actividades de trabajo. Lo que más llamó la atención de quienes vieron el video fue la forma en la que el joven realiza cada maniobra para continuar con sus labores pese a las barreras físicas que enfrenta diariamente.

Junto a la motocicleta se aprecia una rampa improvisada, herramienta que le permite bajar cuidadosamente del vehículo para posteriormente acomodarse en su silla de ruedas y así ingresar al negocio por el pedido correspondiente.

La escena no tardó en volverse viral, acumulando miles de reproducciones y comentarios de personas que destacaron el compromiso, disciplina y voluntad del repartidor, señalando que su actitud representa un ejemplo de perseverancia y superación personal.

En diversas publicaciones, internautas expresaron admiración por la manera en que el joven enfrenta las dificultades para salir adelante, reconociendo su esfuerzo diario y la motivación que transmite su historia a quienes han visto el material.

Aunque hasta el momento no se ha revelado la identidad del repartidor ni el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, el video continúa expandiéndose en distintas plataformas, donde cientos de usuarios han pedido que su historia sea compartida como inspiración.

La dedicación del joven para continuar trabajando ha generado admiración en redes sociales.

Más allá de convertirse en un fenómeno viral, el caso ha abierto conversación en redes sobre la importancia de la inclusión laboral, la accesibilidad para personas con discapacidad y las dificultades adicionales que muchos trabajadores enfrentan para desempeñar actividades cotidianas.