Pasajero se vuelve viral por golpear a chofer en Nuevo León tras falla de su QR al pagar

El conductor de una Ruta 228 fue agredido dentro de la unidad tras un conflicto con la app de cobro.

Un momento de tensión se vivió a bordo de una unidad de transporte público luego de que un pasajero fuera grabado mientras agredía físicamente al conductor de un camión de la Ruta 228, presuntamente después de una discusión relacionada con el sistema de pago electrónico utilizado para abordar.

El altercado ocurrió durante el pasado fin de semana y rápidamente comenzó a circular en redes sociales mediante un video compartido por testigos, donde quedó registrado el instante exacto en que se desata la confrontación dentro de la unidad.

La agresión ocurrió dentro de una unidad de la Ruta 228 y fue captada en video.

En las imágenes se observa inicialmente a una mujer, quien ya se encontraba dentro del vehículo, acercarse con su teléfono celular hacia la máquina lectora para cubrir el costo de su pasaje mediante la aplicación Urbani, uno de los métodos oficiales autorizados para el cobro del transporte. Tras colocar su dispositivo sobre el lector, sostiene una breve conversación con el operador y posteriormente vuelve a su asiento.

No obstante, segundos después, el hombre que la acompañaba se levanta repentinamente de su lugar y se dirige de forma agresiva hacia el conductor, lanzándole un golpe que provocó el inicio de una pelea entre ambos dentro de la unidad.

La discusión por saldo vencido terminó en golpes frente a decenas de pasajeros.

Ante la agresión, el chofer reaccionó rápidamente y logró someter al atacante mientras varios pasajeros intervinieron para intentar separarlos y evitar que la situación pasara a mayores.

Minutos más tarde, elementos de la policía arribaron al lugar tras ser alertados por el incidente; sin embargo, de acuerdo con reportes oficiales, ninguno de los involucrados decidió presentar cargos o formalizar una denuncia, por lo que el conflicto quedó únicamente en el momento y ambas partes abandonaron el sitio por su cuenta.

Posteriormente, el conductor afectado utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente el ataque, donde explicó su versión de los hechos y aseguró que la discusión se originó después de informar al pasajero que el saldo de su aplicación había vencido, motivo por el cual debía realizar una nueva recarga para poder completar el pago de su viaje.

El conductor de una Ruta 228 fue agredido dentro de la unidad tras un conflicto con la app de cobro.

Según relató el operador, fue esa indicación la que habría provocado el enojo del usuario, quien reaccionó violentamente hasta llegar a la agresión física.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del presunto agresor, quien fue descrito como un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

La Ruta 228 presta servicio en distintos puntos de la zona metropolitana, recorriendo sectores como Valle Soleado, Valle de Santa María, además de varias áreas de los municipios de Apodaca y San Nicolás.

Aunque el incidente no derivó en consecuencias legales, el video continúa generando debate en redes sociales sobre la violencia en el transporte público y el comportamiento de algunos usuarios.