México

Mezcla de bicarbonato y pasta dental: tres trucos caseros para lograr blancos perfectos e higiene bucal

La mezcla no sustituye el cepillado habitual con pasta dental fluorada ni reemplaza el tratamiento profesional

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El bicarbonato de sodio es un polvo fino, de uso frecuente en la limpieza del hogar (Infobae IA)
El bicarbonato de sodio es un polvo fino, de uso frecuente en la limpieza del hogar (Infobae IA)

La búsqueda de una sonrisa blanca lleva a muchas personas a probar remedios caseros.

Uno de los métodos más populares es la mezcla de pasta dental con bicarbonato de sodio. Aunque este truco promete blanquear los dientes y mejorar la higiene bucal, su uso debe ser moderado y cuidadoso para evitar daños.

¿Por qué se usa bicarbonato con pasta dental?

El bicarbonato de sodio es un polvo fino, de uso frecuente en la limpieza del hogar. En la higiene bucal, destaca por su acción ligeramente abrasiva.

Al combinarse con pasta dental, ayuda a eliminar manchas superficiales causadas por café, té o tabaco. Además, aumenta el pH de la boca, lo que reduce la acidez y limita la formación de placa bacteriana.

Expertos en limpieza latina recomiendan el bicarbonato también para limpiar metales, eliminar manchas en colchones y muebles, y dar brillo a superficies, siempre teniendo cuidado de no rayar materiales delicados.

Manos añadiendo bicarbonato de sodio en polvo a un cuenco de madera con líquido. Un tarro de bicarbonato y un vaso de agua están en una mesa de madera
Una persona vierte bicarbonato de sodio en un cuenco con líquido efervescente, destacando sus múltiples aplicaciones en el hogar y el bienestar personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la mezcla para los dientes

El uso de esta mezcla ofrece ventajas concretas:

  • Blanqueamiento dental: El bicarbonato ayuda a remover manchas superficiales, mejorando el color del esmalte.
  • Reducción de placa: Limita el avance de bacterias y contribuye a una boca más limpia.
  • Sensación de frescura: Deja una sensación de limpieza al aumentar el pH de la cavidad bucal.

Sin embargo, la mezcla no sustituye el cepillado habitual con pasta dental fluorada ni reemplaza el tratamiento profesional.

Precauciones y riesgos señalados por dentistas en México

Dentistas en México, como la Dra. Alejandra Vargas, especialista en salud bucal, advierten que el uso excesivo de bicarbonato puede desgastar el esmalte dental. La abrasividad, si se aplica más de dos veces por semana, puede causar microdaños en la superficie del diente, volviéndolo más vulnerable a caries y sensibilidad.

Listados de riesgos y advertencias:

  • Desgaste del esmalte: El bicarbonato puede rayar o debilitar los dientes si se usa en exceso.
  • Irritación de encías: Puede provocar sensibilidad o molestias si se aplica con demasiada frecuencia.
  • No apto para uso diario: Su uso debe ser esporádico, nunca diario ni como sustituto de la pasta dental con flúor.
  • Evitar mezclas peligrosas: No combinar bicarbonato con limón ni aplicarlo en la piel junto a pasta dental, ya que puede causar quemaduras e irritación.

La clave está en la moderación y en no sustituir la pasta con flúor, que es la principal defensa contra la caries y la sensibilidad.

Los componentes de algunas pastas de dientes, si se usan de forma prolongada, pueden ser perjudiciales. (Freepik)
Los componentes de algunas pastas de dientes, si se usan de forma prolongada, pueden ser perjudiciales. (Freepik)

Cómo usar la mezcla de forma segura

Para quienes deciden probar este truco, los pasos recomendados son:

  1. Moja el cepillo de dientes.
  2. Aplica la pasta dental habitual.
  3. Esparce una pequeña pizca de bicarbonato sobre la pasta (una pizca, no una cucharada).
  4. Cepilla los dientes suavemente durante dos minutos.
  5. Enjuaga bien la boca con agua.

Nota: Si tienes caries, sensibilidad o problemas dentales, consulta primero a tu dentista. El uso de bicarbonato no está recomendado en niños, personas con enfermedad periodontal o quienes se han sometido a tratamientos de blanqueamiento recientes.

El bicarbonato en la limpieza del hogar

Más allá de la higiene bucal, el bicarbonato de sodio es un aliado en la limpieza doméstica. Expertos en limpieza latina recomiendan su uso para:

  • Limpiar metales y darles brillo.
  • Quitar manchas en colchones y muebles.
  • Eliminar olores en superficies y textiles.

En todos los casos, es importante probar primero en una pequeña área y no mezclar con sustancias ácidas como el limón para evitar daños.

Consulta profesional, siempre

El deseo de lucir dientes más blancos y limpios es legítimo, pero ningún truco casero debe desplazar la consulta con un profesional. Los dentistas en México insisten en que la mejor estrategia es la prevención: higiene regular, visitas periódicas al consultorio y el uso responsable de remedios caseros. La mezcla de bicarbonato y pasta dental es útil, pero solo como complemento ocasional y bajo supervisión.

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