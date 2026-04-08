“La Mole”, envuelto en la polémica por comentarios transfóbicos contra la reportera Roxana Olarte

Iván Fematt 'La Mole' posa con un gesto rockero, mientras que la reportera Roxana Olarte cubre un evento deportivo con micrófono en mano. (La Mole: Instagram / TikTok)

El estilo de comedia de Iván Fematt “La Mole” sortea con frecuencia la cancelación digital. No obstante, el standupero enfrenta la que quizá sea la controversia con mayor transfondo en su incipiente carrera.

En su cuenta de X, antes conocida como Twitter, Fematt publicó un mensaje en el que utiliza la ironía y recurre a prejuicios en el futbol con el objetivo de burlarse de la imagen de Roxana Olarte, reportera transgénero de RCM Radio.

“Me da gusto que el futbol ya deje que señoras estén de comentaristas, que no nomás sea exclusivo de varones, chingón por la diversidad”, escribió.

Sus expresiones abrieron un intenso debate digital sobre los límites éticos de la comedia y la responsabilidad de figuras públicas para no perpetuar prejuicios contra miembros de la diversidad sexual.

“La Mole” reacciona a la controversia

Sin aludir a su publicación, “La Mole” compartió un tuit donde desestimó la presión digital de usuarios que le exigían una disculpa pública dirigida a la comunicadora. “Un publicación en X puede hacer más daño que una patada Pi CHagui en la cara (sic)”.

La Mole generó polpemica en X. (Captura de pantalla: X)

Posteriormente, elevó el encono al difundir una imagen del rapero estadounidense Travis Scott, nombre empleado como un juego de palabras para referirse despectivamente a personas transgénero.

La publicación intensificó las críticas contra el standupero. “Iván, ¿si quiera te has dado la oportunidad de ver su contenido? Ya sé que estás muy pend***, pero en serio que cada día te superas", cuestionó un usuario.

Postura de la Liga MX sobre la discriminación y tipos de violencia

Al margen de la conversación y el repudio que originaron las expresiones del creador digital, la polémica podría tener consecuencias más profundas.

En el pasado reciente, “La Mole” ha sido parte de las transmisiones de TUDN en juegos de la Liga MX, organización que permanentemente promueve campañas contra la discriminación y violencia de género. bajo ese contexto, usuarios en X han exigido a la Liga MX vetar de todo evento al youtuber.

La reportera Roxana Olarte sonríe mientras transmite en vivo. (Captura de pantalla: TikTok)

Aunque los comentarios de “La Mole” fueron desacreditados por intentar minimizar la identidad de género de Roxana Olarte, así como su trayectoria profesional, también centraron la atención en su historia personal, marcada por el profesionalismo y la superación en un ambiente con desafíos de equidad y respeto.

¿Quién es Roxana Olarte?

El respaldo hacia Roxana Olarte en esta polémica se relaciona directamente con la aceptación que tiene su trabajo como locutora y reportera de cancha en partidos de la Liga MX.

Su voz y estilo recuerdan a los cronistas de finales de los años 80 y toda la década de los 90, mientras su amplio conocimiento sobre futbol la ha colocado como una voz autorizada.

Mientras figuras clave de la prensa deportiva se han volcado a las redes sociales para tener visibilidad capitalizando la polarización, Olarte ha optado por mantenerse al margen y consolidar una carrera seria, elemento que desde su perspectiva hace falta en la radio.

“La evolución de la locución ha sido, desafortunadamente, negativa. Antes existía un proceso formal para ejercer: se debía presentar un examen para obtener el certificado o licencia de locución, lo que garantizaba cierto nivel de preparación y profesionalismo. Hoy, con la transformación de la radio tradicional y de los medios hacia el entorno digital, han proliferado voces que se expresan de manera irresponsable”, indicó en diálogo con Radio Notas.

Hasta el momento, Roxana Olarte no ha hecho declaraciones públicas en torno a los comentarios hechos por “La Mole”. Por su parte, el standupero continúa compartiendo contenido donde minimiza el impacto de la controversia.