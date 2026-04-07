Tunden a Pepe Aguilar por discurso a Peso Pluma tras críticas a los corridos tumbados: “Es la nueva generación de la música mexicana”

El discurso de Pepe Aguilar generó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios recordaron sus críticas pasadas. (REUTERS/Ronda Churchill / @ElPesoPluma)

El encuentro entre Pepe Aguilar y Peso Pluma en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, ante más de 19 mil asistentes en una velada que provocó gran revuelo en redes sociales. El cantante Pepe Aguilar subió al escenario como invitado de Doble P e interpretó dos temas: “El Rey” y “Por Mujeres Como Tú”.

La colaboración sorprendió también por el contexto de antecedentes polémicos. En el pasado, Pepe Aguilar expresó posturas críticas hacia los llamados corridos tumbados, lo que derivó en un enfrentamiento público con Natanael Cano, uno de los exponentes de ese subgénero. La invitación de Peso Pluma, considerado uno de los principales representantes de la nueva ola de la música mexicana, renovó el debate sobre la convivencia de estilos en la industria.

En una presentación que estuvo llena de reconocimiento por parte de ambos artistas, Peso Pluma y Pepe Aguilar interpretaron El Rey causando la euforia de todos los asistentes. (Crédito especial: X/ @auronchair34)

Durante el espectáculo, Hassan Emilio Kabande Laija presentó a Pepe Aguilar con palabras cargadas de admiración. “Para mí es un honor, yo lo admiro muchísimo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón, es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño, hasta hoy en día, y tengo la posibilidad y el honor de presentárselos hoy, esta noche, Pepe Aguilar”, declaró ante el público.

Por su parte, el padre de Ángela Aguilar utilizó sus redes sociales para compartir fragmentos de la noche y reiterar su entusiasmo por la oportunidad de compartir escenario con la joven figura. “Una noche de puro orgullo mexicano. Ahora sí que Pura Doble P”, publicó el cantante, quien también agradeció abiertamente la invitación: “Gracias por la invitación, puro orgullo mexicano”.

En uno de los momentos del evento, Pepe Aguilar se dirigió al público antes de interpretar una de sus canciones. “Antes de cantarles la siguiente canción quiero decirles algo desde mi corazón. Es para mí un tremendo orgullo que Peso me haya invitado esta noche. Tremendo orgullo porque es la nueva generación de la música mexicana, es el primer mexicano en la historia que ha tenido una canción número uno a nivel global. Y somos muchas maneras de sonar a México, él tiene la suya, yo tengo la mía... pero todo es México”, afirmó el cantante, reconociendo el papel de Peso Pluma como referente internacional y reivindicando la diversidad dentro del género.

Pepe Aguilar le dedicó un discurso a Peso Pluma durante el concierto donde asistió como invitado. (@pepeaguilar_oficial)

Así reaccionaron internautas a la aparición de Pepe Aguilar con Peso Pluma

“¿Qué no el señor Pepe lo criticó?“

“Las canciones de ahorita, están muy mal”

“Por eso es malo hablar de las personas”

“Qué hipocresía”

“Ahora ya qué le queda”

“Siempre enfocando público ajeno”

“El telonero de Peso Pluma”

“Y decía que no sabía de esos artistas que ahora le dan chance de cantar un palomazo”