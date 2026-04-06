México

Sheinbaum confirma posible revisión anual del agua del Río Bravo entregada a Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el estado del tratado de agua de 1944 con EEUU y descartó incumplimientos

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El anuncio amplía las posibilidades de ajustar los compromisos conforme a la disponibilidad de recursos hídricos, luego de que una sequía reciente generó un adeudo que se busca liquidar en etapas durante los años 2025 y 2026. (Infobae-Itzallana)
El anuncio amplía las posibilidades de ajustar los compromisos conforme a la disponibilidad de recursos hídricos, luego de que una sequía reciente generó un adeudo que se busca liquidar en etapas durante los años 2025 y 2026. (Infobae-Itzallana)

En medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó este lunes otro frente de negociación bilateral: la entrega de agua del Río Bravo pactada en el Tratado Internacional de 1944. Desde la conferencia mañanera, la mandataria confirmó que existe la posibilidad de incorporar una revisión anual del volumen entregado, en función de las condiciones de lluvia del país.

Actualmente, el tratado establece revisiones cada cinco años para verificar si México cumplió con los volúmenes comprometidos.

La sequía, detrás del déficit hídrico

Sheinbaum explicó que durante el ciclo 2020-2025, México acumuló un adeudo de agua con Estados Unidos debido a una severa sequía, particularmente aguda en los últimos tres años del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La falta de lluvias impidió que las presas internacionales y el propio Río Bravo alcanzaran los niveles necesarios para cumplir con los compromisos del tratado. Así, al cierre del ciclo quinquenal, México quedó a deber una cantidad de agua a su vecino del norte.

El acuerdo vigente: entregas en 2025 y 2026

La presidenta detalló que el acuerdo negociado con Estados Unidos contempla dos etapas de liquidación del adeudo:

  • Una entrega de agua pactada para 2025
  • Una entrega adicional en 2026, cuyo volumen dependerá de las lluvias registradas

Sheinbaum fue enfática en desmentir versiones que señalaban un incumplimiento por parte de su administración: el acuerdo se ha cumplido y únicamente ha habido una diferencia de semanas en los tiempos de entrega, no en los volúmenes comprometidos.

REUTERS/Gabriel V. Cardenas/File Photo
REUTERS/Gabriel V. Cardenas/File Photo

El reto: agua para EEUU sin afectar a productores mexicanos

La parte más delicada del asunto, reconoció la mandataria, es equilibrar el envío de agua con las necesidades del campo mexicano. Para ello, ya sostuvo conversaciones con los gobernadores de los estados fronterizos directamente involucrados:

  • Tamaulipas
  • Nuevo León
  • Chihuahua
  • Coahuila

Los mandatarios estatales y los productores agrícolas de la región ya expresaron su acuerdo con el envío de agua a Estados Unidos en las próximas semanas, bajo una condición fundamental: que no se afecte el consumo humano y que los agricultores reciban compensación por las afectaciones al riego de sus cultivos.

El gremio agricultor junto con el transportista harán un paro de labores el lunes 24 de noviembre
La propuesta de modificar el esquema de revisión quinquenal podría transformar la cooperación hídrica sobre el Río Bravo, brindando mayor adaptabilidad ante desafíos ambientales y demandas de actores locales y nacionales Crédito: JUAN PABLO ZAMORA/SADER/CUARTOSCURO

Una revisión anual, la posible salida estructural

Más allá de la coyuntura, la presidenta apuntó hacia un cambio de fondo en la gestión del tratado. La posibilidad de establecer revisiones anuales —en lugar de quinquenales— permitiría ajustar los compromisos de entrega con mayor flexibilidad ante fenómenos climáticos como la sequía, que se han vuelto más frecuentes e intensos en la región norte del país.

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