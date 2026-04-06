Así es la historia de amor y persecución que Pedro Pascal protagoniza en ‘De Noche’, el proyecto que graba en México

Así es la zona de filmación de "De Noche", la nueva cinta de Pedro Pascal (captura de pantallla)

Pedro Pascal se encuentra, desde hace varios días, en la Ciudad de México para filmar De Noche, la nueva película dirigida por el cineasta estadounidense Todd Haynes.

La presencia del actor chileno-estadounidense en la capital ha generado revuelo entre residentes y seguidores, quienes han compartido imágenes, videos y reportes sobre los rodajes en espacios emblemáticos de la ciudad tanto en redes sociales como en diferentes publicaciones y portales de noticias.

Reconocido por su trabajo en The Mandalorian y The Last of Us, Pascal encabeza este proyecto internacional que ha elegido Ciudad de México como una de sus principales locaciones.

Las grabaciones se desarrollan tanto en la Ciudad de México como en el norte del país, con apoyo de equipos técnicos y de seguridad para facilitar las escenas clave. La visita de Pascal ha atraído la atención tanto de fanáticos como de diversos medios especializados latinoamericanos y estadounidenses, ampliando la documentación del rodaje en plataformas digitales.

Clara Brugada presumió su encuentro con Pedro Pascal tras visitarlo en una grabación en CDMX (X/ @ClaraBrugadaM)

Durante su estadía, Pedro Pascal recibió en el set de filmación a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. La mandataria acudió para felicitar al actor por su cumpleaños y le obsequió un ajolote de arte huichol. Allí, Brugada destacó la importancia de atraer producciones internacionales y expresó: “Estamos felices de que se lleve a cabo esta gran producción, esta película maravillosa”. Pascal, por su parte, agradeció el respaldo institucional y señaló: “Esta película no podría existir si no fuera por México, realmente, y la belleza de la ciudad es una magia visual que no se podría hacer en otro país”. La visita fue informada y transmitida a través de canales oficiales y plataformas periodísticas mexicanas.

Cómo es el rodaje de Pedro Pascal en la Ciudad de México

La producción de Todd Haynes ha concentrado filmaciones nocturnas en escenarios históricos y calles emblemáticas de la capital mexicana. Equipos de producción y personal de seguridad han sido vistos acompañando a Pedro Pascal y al resto del elenco en distintas locaciones, lo que ha generado atención entre transeúntes y fanáticos. Las grabaciones, que incluyen tomas exteriores y secuencias ambientadas en la década de 1930, han modificado en ciertos momentos la dinámica diaria de varias zonas céntricas, sin que esto detenga el avance planeado de la filmación.

Además de la Ciudad de México, el rodaje contempla lugares del norte del país, como Cananea, Sonora. Allí, la arquitectura de la Casa Greene ha sido seleccionada para recrear escenarios de época. Estas locaciones aportan realismo histórico y diversidad visual al filme, siguiendo la tendencia de importantes producciones internacionales que seleccionan México debido a su infraestructura y talento técnico local.

De qué trata De Noche, la nueva cinta de Todd Haynes

De Noche es la más reciente película de Todd Haynes, director nominado al Oscar y referente del cine de autor de Estados Unidos. El filme, producido por Killer Films y apoyado por la compañía francesa MK2 Films, narra una historia de amor que desafía las normas tradicionales, inspirada en el cine noir clásico, género cinematográfico conocido por su atmósfera sombría, tramas de crimen y personajes con dilemas morales complejos. Ambientada en Los ángeles durante la década de 1930, la trama sigue la relación entre un detective interpretado por Pedro Pascal y un joven profesor encarnado por Danny Ramírez. Ambos personajes, perseguidos por la corrupción política y la discriminación racial de la época, huyen juntos a México en busca de libertad.

Según declaraciones de Haynes a Variety, la revista de la industria del entretenimiento, la historia explora “el poder del deseo y el amor para sobrevivir a las barreras humanas” en un contexto de represión social y persecución a las disidencias sexuales en Estados Unidos. El guion fue escrito por Haynes junto a Jon Raymond, colaborador habitual del director.

El proyecto ganó notoriedad en 2024 cuando Joaquin Phoenix, inicialmente seleccionado para el papel principal, abandonó la producción días antes de iniciar el rodaje. Esta decisión obligó a suspender de manera temporal el filme y a replantear el elenco. La incorporación de Pedro Pascal reactivó el proyecto, atrajo nuevos inversores y garantizó la continuidad de la filmación.

Qué impacto tiene la filmación internacional en México

La elección de México como locación responde tanto a necesidades narrativas como a incentivos creativos y logísticos que ofrecen la capital y diferentes ciudades del país. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó de un aumento del 15 % en solicitudes de rodaje internacional durante el último año, lo que consolida a la región como un destino clave para la industria audiovisual global.

La presencia de Pedro Pascal y el equipo de Todd Haynes ha llamado la atención tanto en plataformas digitales como en prensa local, destacándose especialmente la selección de escenarios emblemáticos y el despliegue de equipos en zonas históricas. Además de Pascal y Ramírez, el elenco incluye a figuras como Sigourney Weaver, Jeremy Allen White y Jonny Coyne. La película aún no tiene fecha oficial de estreno, pero se prevé que recorra festivales internacionales antes de su lanzamiento comercial.