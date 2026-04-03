El Servicio Meteorológico alerta por lluvias muy fuertes debido al frente frío 43 y una corriente en chorro subtropical

Frente frío 43 provocará lluvias intensas y posibles torbellinos en el norte. Crédito: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes 3 de abril persistirán condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del país, derivadas de la interacción del frente frío número 43, una línea seca en el norte y la corriente en chorro subtropical.

Estos sistemas favorecerán lluvias de distinta intensidad, rachas de viento y contrastes térmicos.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones más intensas se concentrarán en entidades del norte y sureste, mientras que en otras regiones se mantendrán chubascos aislados. Asimismo, continuará la onda de calor en zonas del occidente y sur del territorio nacional.

Frente frío 43 provocará lluvias y posibles torbellinos en el norte

El SMN detalló que el frente frío 43 se extenderá sobre la frontera norte del país e interactuará con una línea seca, lo que generará lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Frente frío 43 impactará el norte con lluvias, granizo y posible formación de torbellinos. (Foto: Archivo)

Además, se prevén:

Rachas de viento de 60 a 80 km/h • Posible formación de torbellinos o tornados

Descargas eléctricas y caída de granizo

“Se esperan condiciones de inestabilidad en el norte del país”, indicó el reporte.

Lluvias fuertes y actividad eléctrica en el sureste

En el sureste mexicano, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias fuertes en Chiapas y chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estas lluvias podrían generar:

Encharcamientos urbanos

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Deslaves en zonas montañosas

Centro del país: lluvias aisladas y ambiente templado

En el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, se prevén lluvias aisladas, mientras que Guanajuato y Querétaro registrarán precipitaciones más intensas.

CDMX tendrá clima templado con cielo medio nublado y lluvias aisladas. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Para el Valle de México se espera:

Temperatura mínima de 10 a 12 °C

Temperatura máxima de 26 a 28 °C

Ambiente templado a cálido por la tarde

Cielo medio nublado con lluvias aisladas

Rachas de viento de hasta 50 km/h

Onda de calor se mantiene en occidente y sur

A pesar de la presencia de lluvias en varias regiones, continuará el ambiente caluroso en estados del Pacífico.

Se prevén las siguientes condiciones:

Temperaturas de 35 a 40 °C en Jalisco, Michoacán y Oaxaca

Valores de hasta 45 °C en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero

Ambiente muy caluroso durante la tarde

Onda de calor mantiene temperaturas extremas en el país. Crédito: Cuartoscuro.

Vientos intensos y oleaje elevado en costas

El SMN alertó que las condiciones de viento y mar también serán relevantes en distintas regiones del país.

Entre los efectos previstos destacan:

Rachas de viento de hasta 80 km/h en el norte

Tolvaneras en zonas del noroeste

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas del Pacífico y Golfo de México

Riesgo para navegación y actividades marítimas

Distribución de lluvias en el país

El pronóstico por entidad establece distintos niveles de precipitación:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Chiapas

Chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Tabasco

Lluvias de distintas intensidades afectarán gran parte del país.

Riesgos asociados y recomendaciones

El organismo advirtió que las condiciones meteorológicas podrían generar diversas afectaciones, por lo que pidió a la población mantenerse informada.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Inundaciones en zonas urbanas y rurales

Deslaves en áreas montañosas

Caída de árboles y anuncios por fuertes vientos• Afectaciones en vialidades por encharcamientos

Finalmente, el SMN recomendó seguir los avisos oficiales y tomar precauciones ante las lluvias, el viento y las altas temperaturas previstas para este viernes.