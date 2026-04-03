El Servicio Meteorológico alerta por lluvias muy fuertes debido al frente frío 43 y una corriente en chorro subtropical

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes 3 de abril persistirán condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del país, derivadas de la interacción del frente frío número 43, una línea seca en el norte y la corriente en chorro subtropical.
Estos sistemas favorecerán lluvias de distinta intensidad, rachas de viento y contrastes térmicos.
De acuerdo con el organismo, las precipitaciones más intensas se concentrarán en entidades del norte y sureste, mientras que en otras regiones se mantendrán chubascos aislados. Asimismo, continuará la onda de calor en zonas del occidente y sur del territorio nacional.
Frente frío 43 provocará lluvias y posibles torbellinos en el norte
El SMN detalló que el frente frío 43 se extenderá sobre la frontera norte del país e interactuará con una línea seca, lo que generará lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Además, se prevén:
- Rachas de viento de 60 a 80 km/h• Posible formación de torbellinos o tornados
- Descargas eléctricas y caída de granizo
“Se esperan condiciones de inestabilidad en el norte del país”, indicó el reporte.
Lluvias fuertes y actividad eléctrica en el sureste
En el sureste mexicano, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias fuertes en Chiapas y chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Estas lluvias podrían generar:
- Encharcamientos urbanos
- Incremento en niveles de ríos y arroyos
- Deslaves en zonas montañosas
Centro del país: lluvias aisladas y ambiente templado
En el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, se prevén lluvias aisladas, mientras que Guanajuato y Querétaro registrarán precipitaciones más intensas.
Para el Valle de México se espera:
- Temperatura mínima de 10 a 12 °C
- Temperatura máxima de 26 a 28 °C
- Ambiente templado a cálido por la tarde
- Cielo medio nublado con lluvias aisladas
- Rachas de viento de hasta 50 km/h
Onda de calor se mantiene en occidente y sur
A pesar de la presencia de lluvias en varias regiones, continuará el ambiente caluroso en estados del Pacífico.
Se prevén las siguientes condiciones:
- Temperaturas de 35 a 40 °C en Jalisco, Michoacán y Oaxaca
- Valores de hasta 45 °C en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero
- Ambiente muy caluroso durante la tarde
Vientos intensos y oleaje elevado en costas
El SMN alertó que las condiciones de viento y mar también serán relevantes en distintas regiones del país.
Entre los efectos previstos destacan:
- Rachas de viento de hasta 80 km/h en el norte
- Tolvaneras en zonas del noroeste
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas del Pacífico y Golfo de México
- Riesgo para navegación y actividades marítimas
Distribución de lluvias en el país
El pronóstico por entidad establece distintos niveles de precipitación:
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Chiapas
- Chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Tabasco
Riesgos asociados y recomendaciones
El organismo advirtió que las condiciones meteorológicas podrían generar diversas afectaciones, por lo que pidió a la población mantenerse informada.
Entre los principales riesgos se encuentran:
- Inundaciones en zonas urbanas y rurales
- Deslaves en áreas montañosas
- Caída de árboles y anuncios por fuertes vientos• Afectaciones en vialidades por encharcamientos
Finalmente, el SMN recomendó seguir los avisos oficiales y tomar precauciones ante las lluvias, el viento y las altas temperaturas previstas para este viernes.