Chihuahua se cubre de blanco en Semana Santa: Guardia Nacional despliega operativo en carreteras por nevadas

(X / @GN_MEXICO_)

Las nevadas registradas al inicio de este mes en el estado de Chihuahua activaron un operativo especial de la Guardia Nacional en carreteras federales, con el objetivo de reforzar la seguridad vial ante las condiciones climáticas que afectan la circulación en la entidad.

Refuerzan vigilancia y control de tránsito en carreteras

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La Guardia Nacional informó el despliegue de elementos en distintos tramos carreteros como parte del Plan GN-A, enfocado en brindar apoyo a la población. Las acciones incluyen labores de vigilancia, orientación a conductores y control del tránsito para reducir riesgos.

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El operativo busca prevenir accidentes derivados de la presencia de nieve y hielo en la carpeta asfáltica, factores que han complicado la movilidad en diversas zonas del estado de Chihuahua.

Autoridades llaman a extremar precauciones

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Ante este escenario, las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones del personal desplegado en las rutas afectadas por las nevadas.

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Las condiciones meteorológicas también han dejado imágenes inusuales de nieve en plena primavera, un fenómeno poco común en Chihuahua en esta época del año.

Cómo continuará el clima en Chihuahua en los próximos días

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El estado de Chihuahua enfrentará en los próximos días un cambio marcado en el clima debido a la llegada del Frente Frío número 43. Este sistema provocará lluvias, rachas de viento intensas e incluso condiciones para la posible formación de torbellinos, principalmente en el oriente y la franja fronteriza.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío interactuará con una vaguada en altura, un canal de baja presión y un ambiente inestable, lo que favorecerá precipitaciones con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para este Viernes Santo se prevé un ambiente fresco por la mañana y más cálido hacia la tarde, con temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados, mientras que en la sierra se esperan mínimas de entre -10 y -5 grados. Durante el día no se contemplan lluvias, aunque sí vientos de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

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El panorama cambiará a partir del Sábado de Gloria, cuando se esperan chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de vientos más intensos, con rachas de hasta 80 km/h y posible formación de torbellinos. Las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 35 y 40 grados, sobre todo en el suroeste del estado.

Para el Domingo de Pascua, se pronostican lluvias más intensas, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. En la sierra persistirán las heladas durante la madrugada, con temperaturas de hasta -5 grados, mientras que en otras regiones continuarán las condiciones de calor.

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