Como agua para chocolate: Louis David Horné habla del impacto que tiene Juan Alejandrez en la nueva temporada de la serie

El actor Louis David Horné, quien interpreta a Juan Alejandrez en la serie de HBO Original "Como agua para chocolate", experimentó una profunda transformación personal y profesional con el personaje. (Cortesía)

El desenlace de la primera temporada de Como agua para chocolate marcó para Louis David Horné el cierre de una experiencia profunda, tanto profesional como personal.

El actor mexicano, quien interpreta a Juan Alejandrez en la serie, compartió con Infobae México cómo el personaje terminó por transformar su perspectiva y su día a día.

Desde los primeros acercamientos al guion, Horné sintió una afinidad inmediata: “Es que es un personaje hermoso. Desde que lo leí el amor surgió a primera vista, a primera leída”, relató.

El actor mexicano Louis David Horné, conocido por su papel como Juan Alejandrez en "Como agua para chocolate", reflexionó sobre su evolución personal y profesional tras la serie. (Cortesía)

El peso de Juan Alejandrez en la serie

Por otra parte, el intérprete confesó que desconocía la dimensión que alcanzaría Juan Alejandrez en la nueva adaptación. Aunque en la película de 1992 su presencia era mínima, en la serie su papel se amplía y se integra al núcleo principal de la trama, permitiendo descubrir sus matices y motivaciones.

“Me di cuenta de que era un personaje principal. No me había dado cuenta hasta dos o tres días antes de grabar realmente el peso que tenía mi personaje”, explicó.

A lo largo del rodaje, la producción le permitió explorar una versión más compleja del personaje, un hombre que trabaja en la “Hacienda de Las Palomas” y que, cansado de las injusticias, decide buscar lo que es justo para él.

“Me gusta cómo regresa como este hombre que busca, pues simplemente lo que es justo”, apuntó el actor, quien valoró la evolución del personaje antes de cruzarse con Gertrudis De la Garza, otra figura central en la historia.

El actor Louis David Horné compartió cómo su personaje en la primera temporada de Como agua para chocolate transformó su vida personal y profesional. (Cortesía)

Desafíos de un personaje de época

Para Louis David interpretar a Juan Alejandrez fue un reto actoral importante, sobre todo al tratarse de un personaje de época que ahora goza de mayor protagonismo. La preparación incluyó pruebas de vestuario, ensayos en locaciones históricas y una revisión minuciosa del contexto sociopolítico en el que se desarrolla la historia.

Horné no había leído la novela antes de obtener el papel, por lo que su primera referencia fue la película, en la que Juan Alejandrez apenas aparece. Sin embargo, durante las pruebas de cámara, el equipo de vestuario le confirmó que solo los personajes principales estaban presentes, revelando la relevancia de su rol.

“Me pareció un personaje muy interesante porque en toda la primera temporada recuerdo cómo me gustaba la parte antes de que encontrara a Gertrudis”, mencionó.

Louis David Horné, el actor mexicano que da vida a Juan Alejandrez en la serie, se prepara para el final de la primera temporada de "Como agua para chocolate". (Cortesía)

Impacto personal y mensajes universales

Para Horné, la conexión con Juan Alejandrez trascendió el set de grabación: “Estoy enamorado de él y lo estoy disfrutando muchísimo, yo lo sigo viviendo, ¿sabes? Tan es así que seguimos aquí hablando de él”, expresó.

Además, la historia del personaje está marcada por la búsqueda de justicia y la lucha por ideales, aspectos que resonaron en las propias experiencias del actor.

“Con esto que te decía, con el sentido de justicia, de lo que es justo, de la lucha también, de luchar por tus ideales”, concluyó.

Louis David Horné, actor de "Como agua para chocolate" reflexinó sobre su personaje Juan Alejandrez tras el final de la primera temporada. (Cortesía)

Como agua para chocolate, serie de HBO Max

La serie es una adaptación de la célebre novela de Laura Esquivel , producida por Salma Hayek y estrenada en HBO Max en noviembre de 2024.

El reparto incluye a Azul Guaita (Tita), Irene Azuela (Mamá Elena), Andrés Baida (Pedro), Andrea Chaparro (Gertrudis) y Louis David Horné (Juan Alejandrez), bajo la dirección de Julián de Tavira y Ana Lorena Pérez Ríos .

La historia se sitúa en el México revolucionario y combina drama, romance y realismo mágico, con la cocina como espacio de resistencia y libertad.

Cada episodio arranca con una receta tradicional mexicana, reforzando el vínculo entre emociones y gastronomía.

La serie fue renovada para una segunda temporada tras su éxito internacional y está disponible en más de 190 países, con subtítulos en 18 idiomas.