México

Aarón Mercury revela la cifra de dinero que habría perdido durante el asalto a mano armada que vivió en CDMX

El influencer mexicano se sinceró sobre la pérdida de objetos con gran valor sentimental y económico, revelando cómo afronta el impacto emocional junto a su madre

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Aarón Mercury, un hombre joven con cabello oscuro y barba, está sentado en el asiento del conductor de un coche negro, mirando hacia la izquierda
Aarón Mercury, en su primer encuentro con la prensa, detalla pérdidas materiales que rondan los cien mil pesos tras el incidente. (RS)

El asalto que sufrió Aarón Mercury y su madre en la Ciudad de México ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en medios de comunicación.

El creador de contenido relató que el ataque ocurrió justo después de salir de la plaza Zamara, donde dos jóvenes armados los interceptaron y los despojaron de diversos objetos de valor.

El creador de contenido narró cómo a él y a su madre los interceptaron en su vehículo y los obligaron a entregar celulares, carteras y relojes. (@lilianasanchez7523)

La reacción inmediata de Aarón Mercury tras el asalto

En su primer encuentro con la prensa después del incidente, Aarón Mercury detalló que las pérdidas materiales rondan los cien mil pesos.

“Cerquita de los cien o puede que más porque traía mi reloj, mi cadenita, algunas cosas eran regalos de mi fandom, como el anillo y una cadenita”, explicó ante los micrófonos de Sale el Sol.

El influencer destacó que, a pesar del shock, logró mantener la calma durante los momentos de mayor tensión. Según su propio testimonio, el asalto ocurrió en una zona de alto tráfico, lo que facilitó el escape de los agresores.

Desde que dio a conocer el momento, señaló que que la prioridad fue proteger la integridad física de él y su madre. “Siempre den todo, siempre manténganse tranquilos, porque no sabes si te van a disparar”, enfatizó.

El influencer Aarón Mercury reveló que las pérdidas materiales tras el asalto superan los cien mil pesos e incluyen regalos de sus seguidores. (Instagram: Supernova Boxing)
El influencer Aarón Mercury reveló que las pérdidas materiales tras el asalto superan los cien mil pesos e incluyen regalos de sus seguidores. (Instagram: Supernova Boxing)

El impacto emocional en la familia de Mercury

Tras el asalto, la familia ha experimentado consecuencias emocionales. De acuerdo con el finalista de La Casa de los Famosos México, aunque su madre ya se encuentra más tranquila, permanece muy sensible: “Mi madre ahorita ya está como relajada, está un poquito más emocional de lo normal, muchas cosas la hacen llorar”.

Sin embargo, a pesar de la violencia del hecho, ni Aarón Mercury ni su madre sufrieron lesiones físicas. Ambos lograron conservar el automóvil, lo que consideran una suerte dentro de todo lo perdido.

Entre los objetos robados se encuentran artículos personales de alto valor no solo económico, sino también sentimental. El influencer lamentó la pérdida de un reloj Boss, varios anillos, teléfonos móviles, carteras y documentos importantes, incluyendo la visa de su madre. Algunos de estos, como un anillo y una cadenita, eran obsequios de seguidores.

Entre los objetos robados durante el asalto a Aarón Mercury destacan un reloj Boss, anillos, teléfonos móviles y la visa estadounidense de su madre. (Instagram: @aaronmercury)
Entre los objetos robados durante el asalto a Aarón Mercury destacan un reloj Boss, anillos, teléfonos móviles y la visa estadounidense de su madre. (Instagram: @aaronmercury)

Hasta el momento, Aarón Mercury no ha presentado una denuncia formal ante las autoridades, pero él mismo reconoció la importancia de realizar ese trámite a la brevedad, ya que dentro de los objetos sustraídos están documentos indispensables para su familia.

Listado de objetos sustraídos durante el asalto:

  • Un reloj de la marca Boss
  • Anillos y cadenitas (algunas, regalos de fans)
  • Teléfonos móviles
  • Carteras con documentos personales
  • Visa estadounidense

El asalto a Aarón Mercury ha puesto de nuevo en la agenda la preocupación por la seguridad en la Ciudad de México, especialmente en zonas de alto tránsito vehicular. La rápida difusión del caso en redes sociales ha impulsado el debate sobre la protección de los habitantes de la capital.

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